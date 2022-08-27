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«Манчестер Юнайтед» предлагает 100 миллионов евро за Осимхена

сегодня, 12:35

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Англичане предлагают 100 миллионов евро. Помимо этого, «дьяволы» готовы покрыть 85% зарплаты нападающего Криштиану Роналду, если португалец подпишет контракт с итальянским клубом. Агент игрока МЮ Жорше Мендеш и президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис ведут диалог на эту тему. Неаполитанцы хотят выручить за Осимхена 130 миллионов евро.

Ранее игрок «Наполи» высказался по поводу слухов о своем грядущем переезде в АПЛ.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:57
Напали надо сказать: "С какого хрена мы должны продавать Осимхена в обмен на непонятного португальского хрена".
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 13:56
В очередной раз удивляюсь. Не проще ли купить Митровича?
SonicStar
SonicStar ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 13:31
Это клубы АПЛ деградируют. Если Исаев купили за 70, то Осимхен по-любому сильнее его, поэтому и цена выше )
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:26
Спартак обыгрывал Наполи Осихмена, Соболев сильнее будет
makkie
makkie
сегодня в 13:07
Нечего Осимхену в нынешнем МЮ делать, только карьеру себе испортит.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:03
Хм ..., а кто-то ещё кричал, что Глейзеры жадные.
Брулин
Брулин
сегодня в 12:56
Ну вот никак Осимхен не стоит 100 млн. евро. Это очередной идиотизм в стиле МЮ
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:54
Да Де Лаурентис не продаст никого дорого, он слишком жадный) Если ему дают много, он хочет получить ещё больше))
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:53
Аурелио, не тупи, продавай! История тебя ничему не учит что ли?! Когда-то мог снять большой куш с продажи Кулибали, но не захотел снижать цену. То же самое и с Фабианом Руисом, которого скоро за гроши продадут в ПСЖ....чтоб то же самое не протзошло с Виктором, нужно соглашаться на предложение МЮ.
vwup29qdewze
vwup29qdewze
сегодня в 12:49
Это просто шутка
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:47
Безумцы
Гость
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