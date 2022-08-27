«Манчестер Юнайтед» предлагает 100 миллионов евро за Осимхена

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сегодня, 12:35

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести нападающего «Наполи» .

Англичане предлагают 100 миллионов евро. Помимо этого, «дьяволы» готовы покрыть 85% зарплаты нападающего , если португалец подпишет контракт с итальянским клубом. Агент игрока МЮ Жорше Мендеш и президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис ведут диалог на эту тему. Неаполитанцы хотят выручить за Осимхена 130 миллионов евро.