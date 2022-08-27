Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Кристал Пэлас»

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сегодня, 19:01

«Манчестер Сити» в четвёртом туре АПЛ обыграл «Кристал Пэлас», отыгравшись с 0:2. Итоговый счёт — 4:2 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

В первом тайме Джон Стоунз забил в свои ворота, а затем Йоаким Андерсен увеличил счёт. Однако во втором тайме «Манчестер Сити» в ответ забил 4 гола. Хет-трик оформил , ещё один мяч на счету Бернарду Силвы.

«Манчестер Сити» с десятью очками поднялся на первое место, у «Кристал Пэлас» 4 очка и 13-е место.