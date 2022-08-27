Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» в четвёртом туре АПЛ обыграл «Кристал Пэлас», отыгравшись с 0:2. Итоговый счёт — 4:2 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.
В первом тайме Джон Стоунз забил в свои ворота, а затем Йоаким Андерсен увеличил счёт. Однако во втором тайме «Манчестер Сити» в ответ забил 4 гола. Хет-трик оформил Эрлинг Холанд, ещё один мяч на счету Бернарду Силвы.
«Манчестер Сити» с десятью очками поднялся на первое место, у «Кристал Пэлас» 4 очка и 13-е место.
Первый хет-трик в АПЛ оформил, машина!
Страшно представить, сколько Холанд будет забивать, когда Пеп его встроит в командную игру Сити. Если уже сейчас норму больше гола за игру держит.
Его куда не закинь, везде разрывает. Топ форвард. Кучу рекордов перепишет. Лишь бы серьёзные травмы обошли стороной его карьеру
Второй гол классный получился. Не уверен что пас на Холанда не был ударом, но вся комбинация круто выглядит. Так раскатать в штрафной, дорогого стоит
Первый хет-трик в АПЛ оформил, машина!
Страшно представить, сколько Холанд будет забивать, когда Пеп его встроит в командную игру Сити. Если уже сейчас норму больше гола за игру держит.
Его куда не закинь, везде разрывает. Топ форвард. Кучу рекордов перепишет. Лишь бы серьёзные травмы обошли стороной его карьеру
Второй гол классный получился. Не уверен что пас на Холанда не был ударом, но вся комбинация круто выглядит. Так раскатать в штрафной, дорогого стоит
Почему нельзя было купить условного Холланда ещё 3 года назад? Бавария достигла многого с Лёвой, Реал с Бензема. Как же мучались раньше когда надо было вытаскивать игру... Мазали, мазали, мазали, и только сумасшедшая тактика командной игры и наличие взаимозаменяемых игроков давали МС успеха.
А сейчас... 2-0
И на тебе 4 спокойно.
Почему нельзя было купить условного Холланда ещё 3 года назад? Бавария достигла многого с Лёвой, Реал с Бензема. Как же мучались раньше когда надо было вытаскивать игру... Мазали, мазали, мазали, и только сумасшедшая тактика командной игры и наличие взаимозаменяемых игроков давали МС успеха.
А сейчас... 2-0
И на тебе 4 спокойно.