Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Кристал Пэлас»

сегодня, 19:01
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 2Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Манчестер Сити» в четвёртом туре АПЛ обыграл «Кристал Пэлас», отыгравшись с 0:2. Итоговый счёт — 4:2 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

В первом тайме Джон Стоунз забил в свои ворота, а затем Йоаким Андерсен увеличил счёт. Однако во втором тайме «Манчестер Сити» в ответ забил 4 гола. Хет-трик оформил Эрлинг Холанд, ещё один мяч на счету Бернарду Силвы.

«Манчестер Сити» с десятью очками поднялся на первое место, у «Кристал Пэлас» 4 очка и 13-е место.

Все новости
«Крылья Советов» в Грозном обыграли «Ахмат»
Сегодня, 22:02
«Бавария» впервые в сезоне не смогла победить
Сегодня, 21:40
«Арсенал» победил «Фулхэм» и вернулся на первое место в таблице АПЛ
Сегодня, 21:34
«Ювентус» сыграл вничью с «Ромой» в центральном матче третьего тура
Сегодня, 21:31
«Спартак» одержал волевую победу над «Факелом»
Сегодня, 19:29
«Челси» в меньшинстве обыграл «Лестер»
Сегодня, 18:56
Сортировать
Все комментарии
Viduka
Viduka ответ протон (раскрыть)
сегодня в 21:58
Мне больше понравился третий гол Холанда - открылся, поставил корпус так, что защитник тупо отлетел как от стенки горох, после чего точно пробил:)
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 21:10
Борнмуты и Пэласы - это, конеш, здорово, но один трофей уже проигран, да и Ньюкасл не капитулировал. А клубы второй половины Сити итак должны обыгрывать, и без гандикапа в 2 мяча. Та ли это машина... Вот отрезок "Севилья - Тоттенхэм - Дортмунд - Вулвз - МЮ" будет интересным.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 20:14
а как хорошо КП начал
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
сегодня в 20:12
Дружище, не торопись, Холанда оценим по другим матчам, где статистика отойдёт на третий план, ана первых ролях будет характер, лидерские качества и умение решать серьёзные задачи
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 19:40, ред.
Не пойму одного, почему Пеп столько лет старался играть без наконечника? Чего он хотел доказать и кому?

Почему нельзя было купить условного Холланда ещё 3 года назад? Бавария достигла многого с Лёвой, Реал с Бензема. Как же мучались раньше когда надо было вытаскивать игру... Мазали, мазали, мазали, и только сумасшедшая тактика командной игры и наличие взаимозаменяемых игроков давали МС успеха.

А сейчас... 2-0
И на тебе 4 спокойно.
Zak11
Zak11
сегодня в 19:33
Холланд машина конечно. Повезло Сити с подписанием такого игрока
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 19:32
Вытащили на характере 👍🏽 Холланд хорош!
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 19:30
Отличная работа ..
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:25
Отлично поработал.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:24
Повезло мальчонке !
протон
протон
сегодня в 19:21
Поздно, Холланда уже забраковали болелы Ливера ещё во время предсезонных матчей. А это случайность.
Первый хет-трик в АПЛ оформил, машина!
Страшно представить, сколько Холанд будет забивать, когда Пеп его встроит в командную игру Сити. Если уже сейчас норму больше гола за игру держит.
Его куда не закинь, везде разрывает. Топ форвард. Кучу рекордов перепишет. Лишь бы серьёзные травмы обошли стороной его карьеру
Второй гол классный получился. Не уверен что пас на Холанда не был ударом, но вся комбинация круто выглядит. Так раскатать в штрафной, дорогого стоит
протон
протон
сегодня в 19:19
А Холанд кажется недоволен заменой -то, а?!

Но с другой стороны и Пепа понять можно. Мотивы замены Холанда Пепом:
1. Пеп видит, что игра Сити с Холандом становится слишком однообразной, поэтому хочет наигрывать запасной вариант на случай, если Холанд не будет забивать или игра команды развалится вдребезги.
2. Ну и второе, это травматичность Холанда! Пеп просто на просто бережёт Эрлинга, зная что тот, хоть и огромный, как шкаф, но травматичный.
3. Да и в принципе надо наигрывать Альвареса! Зря покупали что ли!
3ton
3ton
сегодня в 19:19, ред.
Холланд бревно писали )))
Человек просто не влился .
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 19:18
Человек отрабатывает,свои деньги,сразу видно!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 19:17
Холанд в огне.
allemz
allemz
сегодня в 19:07, ред.
Спасибо любимой команде за очередной камбэк!! Черт возьми, не пугайте таким началом матча

Холанда с первым ХЕТ-ТРИКОМ за МС! Какой же зверь, надеюсь, МС нашел своего монстра!!! Агуэро будет доволен наследником

ДОЛОЙ ГОЛЕВУЮ ИМПОТЕНЦИЮ МС! В прошлых сезонах в такие моменты, когда надо камбэчить, мазали игроки по воротам, играя без форварда
azkan
azkan
сегодня в 19:06
С красивым камбеком ситизенов! Да и Холланд хорош конечно!
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 19:03
Если Сити несправился с КП. Можно было сказать что Арсенал сейчас лучше них
Elliada
Elliada
сегодня в 19:02, ред.
КП забил сколько смог, Сити сколько захотел. С победой всех
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 