«Ливерпуль» забил 9 голов в ворота «Борнмута»

«Ливерпуль» в четвёртом туре АПЛ уничтожил «Борнмут», забив в ворота соперника 9 голов.
Роберто Фирмино и Луис Диас оформили по дублю, по одному голу на счету Харви Эллиота, Трента Александра-Арнольда, Вирджила Ван Дейка и Фабиу Карвалью. Крис Мефам отправил мяч в свои ворота. «Борнмут» гол престижа так и не забил.
Для «Ливерпуля» эта победа стала первой в новом сезоне АПЛ, он набрал 5 очков и поднялся на 8-е место в таблице, «Борнмут» — 16-й с тремя очками.
Смотри свою Ла Лигу и будь счастлив 😉
Смотри свою Ла Лигу и будь счастлив 😉
Проблема команды таится в средней линии. Даже сам Клопп уже признал что нужен ещё один полузащитник. Хотелось бы, чтоб таковой в Ливерпуле оказался. Суперлига Европы не должна превращаться в турнир одной команды - при всем уважении к Гвардиоле.
Похоже, самый крупный счет в этом сезоне. Вряд ли кто-то еще пропустит 9 мячей. Этот тур АПЛ просто огонь. Вообще, АПЛ в этом сезоне радует. Интриги, камбэки, неожиданности
Проблема команды таится в средней линии. Даже сам Клопп уже признал что нужен ещё один полузащитник. Хотелось бы, чтоб таковой в Ливерпуле оказался. Суперлига Европы не должна превращаться в турнир одной команды - при всем уважении к Гвардиоле.
Похоже, самый крупный счет в этом сезоне. Вряд ли кто-то еще пропустит 9 мячей. Этот тур АПЛ просто огонь. Вообще, АПЛ в этом сезоне радует. Интриги, камбэки, неожиданности
Разгром на эмоциях и желании. Борнмут просто поплыл. Но несмотря на это - проблемы ещё налицо, не нужно себя обманывать. Диаз до сих пор играет сам по себе и не может прессинговать в унисон команде - Мо на голодном пайке, завязка в нападении не работает. Да и в полузащите порядок только на Борнмуты. Фактически, у нас есть только один Фаб на серьезные задачи. Хендо мёртвый, Эллиот ещё будет с годик набираться опыта, не меньше. Нужно покупать минимум одного полузащитника топ уровня
Разгром на эмоциях и желании. Борнмут просто поплыл. Но несмотря на это - проблемы ещё налицо, не нужно себя обманывать. Диаз до сих пор играет сам по себе и не может прессинговать в унисон команде - Мо на голодном пайке, завязка в нападении не работает. Да и в полузащите порядок только на Борнмуты. Фактически, у нас есть только один Фаб на серьезные задачи. Хендо мёртвый, Эллиот ещё будет с годик набираться опыта, не меньше. Нужно покупать минимум одного полузащитника топ уровня
9-0.
Бавария курит в сторонке с Бундеслигой
9-0.
Бавария курит в сторонке с Бундеслигой
И спад у Салаха после Кубка Африки скорее всего не был в прошлом сезоне, а более вероятно причина заключалась в том что команда играла через Мане, поэтому результативных действий у Салаха было меньше.
И спад у Салаха после Кубка Африки скорее всего не был в прошлом сезоне, а более вероятно причина заключалась в том что команда играла через Мане, поэтому результативных действий у Салаха было меньше.