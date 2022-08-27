«Ливерпуль» забил 9 голов в ворота «Борнмута»

1661615658

сегодня, 18:54

«Ливерпуль» в четвёртом туре АПЛ уничтожил «Борнмут», забив в ворота соперника 9 голов.

Роберто Фирмино и Луис Диас оформили по дублю, по одному голу на счету Харви Эллиота, Трента Александра-Арнольда, Вирджила Ван Дейка и Фабиу Карвалью. Крис Мефам отправил мяч в свои ворота. «Борнмут» гол престижа так и не забил.