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«Ливерпуль» забил 9 голов в ворота «Борнмута»

сегодня, 18:54
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль9 : 0Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

«Ливерпуль» в четвёртом туре АПЛ уничтожил «Борнмут», забив в ворота соперника 9 голов.

Роберто Фирмино и Луис Диас оформили по дублю, по одному голу на счету Харви Эллиота, Трента Александра-Арнольда, Вирджила Ван Дейка и Фабиу Карвалью. Крис Мефам отправил мяч в свои ворота. «Борнмут» гол престижа так и не забил.

Для «Ливерпуля» эта победа стала первой в новом сезоне АПЛ, он набрал 5 очков и поднялся на 8-е место в таблице, «Борнмут» — 16-й с тремя очками.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:59
ПесТня а не результат!
adrianes
adrianes
сегодня в 21:22
Борнмут побил рекорд Спартака.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:39
Ливерпуль даже спартаку забили семь а тут все девять.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 20:32
А что сделали Бавария и Мане?
Boricku
Boricku
сегодня в 20:18
Скоро Захаряна в оренду получуть
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 19:56
С Победой Ливерпуль!
1734628 24
1734628 24 ответ Бык без трезубца (раскрыть)
сегодня в 19:47
В игре с КП все играли на Салаха, а Нуньесу приходилось выцарапывать себе мячи (за редким исключением). В отличие от сегодняшнего матча
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 19:46
Это ответка Баварии и Мане, думаю лично от Клоппа и Фирмино.
dok66
dok66
сегодня в 19:36
Борнмуту не повезло , что оказался именно в этот момент на пути у Ливерпуля. Думаю , поймут и переживут .
Romeo 777
Romeo 777 ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 19:31
Не пытайся, не стоит))
Смотри свою Ла Лигу и будь счастлив 😉
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:29
С победой Ливерпуль и болельщиков этого клуба! Вот это я понимаю исправились перед болельщиками. Очень редко можно увидеть 9 голов за матч, тем более, в одни ворота. Самым результативным оказался Роберто Фирмино 2+3 по системе "гол+голевая передача", также дублем отличился Луис Диас, дублем из голевых передач отличился Цимикас. Но самое неожиданное в этом матче это то, что Мохаммед Салах не отличился результативными действиями. Думаю, что это сильно будет давить на него сегодня. А Борнмут вообще не уровень АПЛ. Как они вообще там оказались? Кристал Пэлас так радовал болельщиков Ливерпуля, выигрывая 0-2 по ходу матча. Но Манчестер Сити всё перевернул "с ног на голову", как говорится. Посмотрим, сумеет ли Ливерпуль навязать борьбу Манчестер Сити и Арсенал, если конечно Арсенал хватит на длинный сезон. Приятного просмотра АПЛ!
протон
протон
сегодня в 19:27
Ливерпуль пока далек от идеала, очень далек. Плотность в АПЛ такая что от любого аутсайдера можно ждать проблем.
Проблема команды таится в средней линии. Даже сам Клопп уже признал что нужен ещё один полузащитник. Хотелось бы, чтоб таковой в Ливерпуле оказался. Суперлига Европы не должна превращаться в турнир одной команды - при всем уважении к Гвардиоле.
Похоже, самый крупный счет в этом сезоне. Вряд ли кто-то еще пропустит 9 мячей. Этот тур АПЛ просто огонь. Вообще, АПЛ в этом сезоне радует. Интриги, камбэки, неожиданности
протон
протон
сегодня в 19:26
С победой, Красные!
Разгром на эмоциях и желании. Борнмут просто поплыл. Но несмотря на это - проблемы ещё налицо, не нужно себя обманывать. Диаз до сих пор играет сам по себе и не может прессинговать в унисон команде - Мо на голодном пайке, завязка в нападении не работает. Да и в полузащите порядок только на Борнмуты. Фактически, у нас есть только один Фаб на серьезные задачи. Хендо мёртвый, Эллиот ещё будет с годик набираться опыта, не меньше. Нужно покупать минимум одного полузащитника топ уровня
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:21
Всю свою боль первых туров выпустили на Борнмут!
3ton
3ton
сегодня в 19:18
Жесткая конкуренция , проходных матчей нет , аутсайдер может дать бой лидеру 😂😂
9-0.
Бавария курит в сторонке с Бундеслигой
nb5ppgfst6f6
nb5ppgfst6f6
сегодня в 19:14
Уж слишком много, зачем так?
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 19:07, ред.
Играли через два фланга, скорее всего поэтому.
И спад у Салаха после Кубка Африки скорее всего не был в прошлом сезоне, а более вероятно причина заключалась в том что команда играла через Мане, поэтому результативных действий у Салаха было меньше.
azkan
azkan
сегодня в 19:04
О как разыгрались. Поражение от врага пошло на пользу.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 19:02
Гелевому надо определяться : Или ЛЧ где-то, или ЛЕ и Борнмут для статы.... А-ха-ха-ха...
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 19:00
Великолепно! 👍
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:59
Мне интереснее, что Салах не сделал ни одного полезного действия при этом, что это, протест или просто последний большой контракт а-ля Обама или М*дил в "Арсенале"?)
Elliada
Elliada
сегодня в 18:59, ред.
Похоже, самый крупный счет в этом сезоне. Вряд ли кто-то еще пропустит 9 мячей. Этот тур АПЛ просто огонь. Вообще, АПЛ в этом сезоне радует. Интриги, камбэки, неожиданности
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 18:57
0:16 за 3 матча. Это вообще что?
INGUSH
INGUSH
сегодня в 18:57
Жестоко +18
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 18:56
Ого... Ливерпуль, видимо, за все три предыдущие матча отыграться решили...
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