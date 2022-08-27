«Пари НН» смог спастись от поражения в матче с «Динамо».

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сегодня, 16:57

«Пари НН» и «Динамо» не выявили победителя в матче 7-го тура РПЛ (2:2).

Счет с пенальти открыл игрок «бело-голубых» Даниил Фомин на 17-й минуте. Константин Тюкавин на 29-й удвоил преимущество команды. Нижегородцы отыграли первый гол на 61-й минуте — отличился Николай Калинский. Сравнял счет Дмитрий Стоцкий на 71-й.

После матча «Пари НН» идет на 12-м месте (6 очков), «Динамо» находится на 5-й строчке (13 очков).