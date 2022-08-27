«Пари НН» смог спастись от поражения в матче с «Динамо».

«Пари НН» и «Динамо» не выявили победителя в матче 7-го тура РПЛ (2:2).
Счет с пенальти открыл игрок «бело-голубых» Даниил Фомин на 17-й минуте. Константин Тюкавин на 29-й удвоил преимущество команды. Нижегородцы отыграли первый гол на 61-й минуте — отличился Николай Калинский. Сравнял счет Дмитрий Стоцкий на 71-й.
После матча «Пари НН» идет на 12-м месте (6 очков), «Динамо» находится на 5-й строчке (13 очков).
сегодняшнего тренера команды лега Йокановича и россиянина Галактионова.
Поначалу хозяев на поле даже видно не было, к перерыву очков за игру
для них не ждал, наверное, никто.
Однако во втором МихалМихалыч огрызнулся..
Да так, что у нас задрожали коленки.
Игра перевернулась, после удаления Фернандеса шансы на победу у хозяев
были, пожалуй, повыше, чем у нас на ничью, хотя Леса хочется разорвать
на много маленьких деревьев..
Кстати, об удалениях.
В команде у нас всё-таки чувствуется некоторый нездоровый напряг.
Началось всё с Гагнидзе- на 12 минуте Лука исполнил грубый подкат против
Гоцука глубоко на половине соперника, чуть ли не у лицевой, т.е.
совершенно не нужный.
Получил за это справедливый горчичник, с видами на красную впоследствии.
Вскоре ещё и Грулёв в середине поля, у бровки, изобразил по степени грубости
нечто похожее- накладка Шарипову, почти та же история, что и с Лукой.
В результате всего этого уже в дебюте матча целых два игрока не просто
повисли на карточках, но и попали на карандаш судьи.
А удаление всё-таки случилось, и как назло у Фернандеса, успевшего уже стать
чуть ли не столпом обороны.
Соответственно, через неделю Урал принимаем без него.
За Мишу Галактионова и его команду можно порадоваться, тащат очки из безнадёги, что с кониками, что с нами.
Что касается нас, мы пока нестабильны.
Неплохая игра против Самары и вытащенная на зубах победа над Спартаком
чередуются со срывами в Воронеже, слабой игрой с Краснодаром, ну и вот
сегодня.
В общем, строимся дальше..
сегодняшнего тренера команды лега Йокановича и россиянина Галактионова.
Поначалу хозяев на поле даже видно не было, к перерыву очков за игру
для них не ждал, наверное, никто.
Однако во втором МихалМихалыч огрызнулся..
Да так, что у нас задрожали коленки.
Игра перевернулась, после удаления Фернандеса шансы на победу у хозяев
были, пожалуй, повыше, чем у нас на ничью, хотя Леса хочется разорвать
на много маленьких деревьев..
Кстати, об удалениях.
В команде у нас всё-таки чувствуется некоторый нездоровый напряг.
Началось всё с Гагнидзе- на 12 минуте Лука исполнил грубый подкат против
Гоцука глубоко на половине соперника, чуть ли не у лицевой, т.е.
совершенно не нужный.
Получил за это справедливый горчичник, с видами на красную впоследствии.
Вскоре ещё и Грулёв в середине поля, у бровки, изобразил по степени грубости
нечто похожее- накладка Шарипову, почти та же история, что и с Лукой.
В результате всего этого уже в дебюте матча целых два игрока не просто
повисли на карточках, но и попали на карандаш судьи.
А удаление всё-таки случилось, и как назло у Фернандеса, успевшего уже стать
чуть ли не столпом обороны.
Соответственно, через неделю Урал принимаем без него.
За Мишу Галактионова и его команду можно порадоваться, тащат очки из безнадёги, что с кониками, что с нами.
Что касается нас, мы пока нестабильны.
Неплохая игра против Самары и вытащенная на зубах победа над Спартаком
чередуются со срывами в Воронеже, слабой игрой с Краснодаром, ну и вот
сегодня.
В общем, строимся дальше..