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«Пари НН» смог спастись от поражения в матче с «Динамо»

сегодня, 16:57
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Пари НН» и «Динамо» не выявили победителя в матче 7-го тура РПЛ (2:2).

Счет с пенальти открыл игрок «бело-голубых» Даниил Фомин на 17-й минуте. Константин Тюкавин на 29-й удвоил преимущество команды. Нижегородцы отыграли первый гол на 61-й минуте — отличился Николай Калинский. Сравнял счет Дмитрий Стоцкий на 71-й.

После матча «Пари НН» идет на 12-м месте (6 очков), «Динамо» находится на 5-й строчке (13 очков).

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:27
«Пари НН» смог спастись от поражения в матче с «Динамо».
Есть даже уже логика в этом окончательном счёте на табло. Статистика этих двух команд подтвердила это и в сегодняшнем матче. Но я больше всего хочу сказать об одном игроке этого противостояния, который представляет команду Динамо , речь идёт о игроке атаки Макарове. Даже когда его приобрёл Динамо , я говорил, что на мой взгляд это игрок не уровня Динамо. И вот с тех пор как он стал игроком Динамо, я невольно стал смотреть за его игрой. И мои сомнения подтверждаются вместе с его статистикой . Футболист который берёт на себя чересчур много , а вывести может только самую малую часть из всего созданного им самим и всей командой . Футболист с завышенной самооценкой, а ведь футбол, это командная игра . А у него с этим большие проблемы. И думаю что главному тренеру уже пора как-то на это обратить внимание и вразумить самовлюблённого игрока . Вот как-то так. Это моё субъективное мнение и не с кем спорить не собираюсь. Всем Добра ! А Динамо Удачи.
баск
баск
сегодня в 17:23
Помимо прочего, матч был интересен противостоянием динамовских тренеров-
сегодняшнего тренера команды лега Йокановича и россиянина Галактионова.

Поначалу хозяев на поле даже видно не было, к перерыву очков за игру
для них не ждал, наверное, никто.

Однако во втором МихалМихалыч огрызнулся..
Да так, что у нас задрожали коленки.
Игра перевернулась, после удаления Фернандеса шансы на победу у хозяев
были, пожалуй, повыше, чем у нас на ничью, хотя Леса хочется разорвать
на много маленьких деревьев..

Кстати, об удалениях.
В команде у нас всё-таки чувствуется некоторый нездоровый напряг.
Началось всё с Гагнидзе- на 12 минуте Лука исполнил грубый подкат против
Гоцука глубоко на половине соперника, чуть ли не у лицевой, т.е.
совершенно не нужный.
Получил за это справедливый горчичник, с видами на красную впоследствии.

Вскоре ещё и Грулёв в середине поля, у бровки, изобразил по степени грубости
нечто похожее- накладка Шарипову, почти та же история, что и с Лукой.
В результате всего этого уже в дебюте матча целых два игрока не просто
повисли на карточках, но и попали на карандаш судьи.

А удаление всё-таки случилось, и как назло у Фернандеса, успевшего уже стать
чуть ли не столпом обороны.
Соответственно, через неделю Урал принимаем без него.

За Мишу Галактионова и его команду можно порадоваться, тащат очки из безнадёги, что с кониками, что с нами.

Что касается нас, мы пока нестабильны.
Неплохая игра против Самары и вытащенная на зубах победа над Спартаком
чередуются со срывами в Воронеже, слабой игрой с Краснодаром, ну и вот
сегодня.

В общем, строимся дальше..
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:19
Вспоминается знаменитая фраза Газзаева : «Сегодня играли академики с тросточками». Думаю это применительно ко 2-му тайму Динамо! Иначе чем это объяснить!
Capral
Capral
сегодня в 17:15
Я вот только думаю, это чтоже надо было такое с командой сделать, чтобы оставить её новому ГТ в таком страшном физическом состоянии....
drug01
drug01
сегодня в 17:11
Такая ничья!????
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:10
Смело результативненько
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:08
Рал такому счёту...
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 17:07
У Динамо 10:0 в первых таймах (лучшие в лиге) и 3:6 во вторых. А у Нижнего 1:8 в первых и 8:6 во вторых (лучшие в лиге). Статистика подтвердилась на поле :)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:06
ПАРИжане проДИНАМили служителей ИВС.
Capral
Capral
сегодня в 17:05
С психологией команды надо чтото делать. Нельзя так играть. До середины игры, играли не в самый лучший футбол, но была уверенность, неплохо комбинировали и тд. После гола, всё поменялось как в Воронеже. Ну и конечно, надо избавляться от баласта в лице Грулева, Лесового. Заха откровенно филонил, видит себя уже в Англии. Однозначно- минус за игру всем и тренеру, и игрокам. Теперь в Сочи, надо както перекраивать центр защиты, иначе неприятности очевидны. Ну и конечно, сейчас- звездный час для поклонников физручины позорного. Радуйтесь.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:04
Динамо просто развалилось во втором тайме.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:01
Очень неожиданно . Поначалу думал , кирдык Нижнему.....ан - нет, выкрутились - молодцы.
Dinamo
Dinamo
сегодня в 17:01
Йокановичу надо инвестировать в производство граблей. Уже сносил бы списки Форбс.
autochthon
autochthon
сегодня в 16:58
Динамо раздает очки Факелу, Нижнему...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:58
Молодцы, но были качели.
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