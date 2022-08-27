«Челси» в меньшинстве обыграл «Лестер»

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сегодня, 18:56

Лондонский «Челси» на своём поле в меньшинстве одолел «Лестер» со счётом 2:1.

На 28-й минуте Коннор Галлахер получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Однако во втором тайме два гола забил Рахим Стерлинг и принёс «Челси» победу. «Лестер» ответил лишь голом Харви Барнса.

«Челси» набрал 7 очков и поднялся на 6-е место, у «Лестера» только одно очко и 19-е место.