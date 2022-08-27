«Челси» в меньшинстве обыграл «Лестер»

Лондонский «Челси» на своём поле в меньшинстве одолел «Лестер» со счётом 2:1.
На 28-й минуте Коннор Галлахер получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Однако во втором тайме два гола забил Рахим Стерлинг и принёс «Челси» победу. «Лестер» ответил лишь голом Харви Барнса.
«Челси» набрал 7 очков и поднялся на 6-е место, у «Лестера» только одно очко и 19-е место.
После удаления, думал как бы в ничейку сыграть, даже с учётом того, что Лестер на сегодня одна из худших команд в АПЛ с 1 очком, находясь на 19-ом месте! Но молодцы, ребята собрались и добыли 3 очка на Стемфорд Бридж играя большую часть матча в меньшинстве! Стерлинга с дублем.
Менди пропустил в ближний, да и выбивал в ауты, как и «положено» ему. Сугубо мое мнение, но Челси нужен будет более класный кипер в будущем. Очень не хватает нападающего, именно ЦН. Галлахеру не падать духом, там больше вина была Кукурельи, который так отдал пас.
Отмечу ветерана Варди у Лестера, как же шикарно он открывается оставляя в дураках защитников.
Роджерсу и Лестеру удачи в следующих матчах!
После удаления, думал как бы в ничейку сыграть, даже с учётом того, что Лестер на сегодня одна из худших команд в АПЛ с 1 очком, находясь на 19-ом месте! Но молодцы, ребята собрались и добыли 3 очка на Стемфорд Бридж играя большую часть матча в меньшинстве! Стерлинга с дублем.
Менди пропустил в ближний, да и выбивал в ауты, как и «положено» ему. Сугубо мое мнение, но Челси нужен будет более класный кипер в будущем. Очень не хватает нападающего, именно ЦН. Галлахеру не падать духом, там больше вина была Кукурельи, который так отдал пас.
Отмечу ветерана Варди у Лестера, как же шикарно он открывается оставляя в дураках защитников.
Роджерсу и Лестеру удачи в следующих матчах!
С дублем Рахима! Шикарная игра от Джеймса! Гэллахер подвел команду.
Он и до этого опаздывал постоянно и первую карточку мог и не получать.
Именно после удаления как то синие собраннее стали и моменты стали возникать у ворот. Маунт не на уровне сыграл. Да Жорж так же, сильно устает.
Лестер совсем разобранный.
Еще раз с тяжелой победой Челси!
С дублем Рахима! Шикарная игра от Джеймса! Гэллахер подвел команду.
Он и до этого опаздывал постоянно и первую карточку мог и не получать.
Именно после удаления как то синие собраннее стали и моменты стали возникать у ворот. Маунт не на уровне сыграл. Да Жорж так же, сильно устает.
Лестер совсем разобранный.
Еще раз с тяжелой победой Челси!