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«Челси» в меньшинстве обыграл «Лестер»

сегодня, 18:56
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Лондонский «Челси» на своём поле в меньшинстве одолел «Лестер» со счётом 2:1.

На 28-й минуте Коннор Галлахер получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Однако во втором тайме два гола забил Рахим Стерлинг и принёс «Челси» победу. «Лестер» ответил лишь голом Харви Барнса.

«Челси» набрал 7 очков и поднялся на 6-е место, у «Лестера» только одно очко и 19-е место.

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 23:13
Я это называю Менди.Кепа покусал,стал он часто дурковать в воротах.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 23:08, ред.
Синие приложили максимум усилий чтоб одержать победу в матче, играя в меньшинстве с 28-й минуты! Проявили характер и это важно. Не знаю по какой причине Челси так слабо и натужно вкатывается в сезон, возможно что то происходит внутри клуба, и это связанно с перепродажей клуба, возможно что то другое....да и на поле видно как нехватает Канте, нехватает правого вингера и центр форварда. Сегодня как всегда был на высоте Джеймс, ну и Стерлинг сделал свое дело!
Лестер вообще удивляет со знаком минус....команда Роджерса одно из разочерований начала сезона....команда вообще ни как не усилилась в это ТО! Так еще и важные игроки не приняли участие в этой игре. Варди конечно же хорош, но без чудо передач от Мэддисона ему сложно создавать опасность у чужих ворот в одиночку. Фофана уже всеми мыслями в Лондоне. Да, он усилит оборону Челси, но 80+млн £ это переплата на мой взгляд....
Лисам нужно укреплять состав,сезон может получиться очень сложным
Romeo 777
Romeo 777 ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 23:07
Да, согласен конечно...но он такой кипер, что ещё будет подводить, неизвестно когда ждать очередной сюрприз имени Менди)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:52
Я думал Челси не составит труда разобраться с Лестером, а вон оно как вышло!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:27, ред.
Варди должен был равнять счёт. В последние 15 минут игра 1,5 тайма вдесятером всё таки дала о себе знать и Челси стал уставать... Но Бог не микишка, - он всё видит. Челсакам вернулись 2 очка в копилку, украденные Тейлором в матче с ТТХ.

По персонам у "синих". Очень нравится в последнее время Рис Джеймс. Все эпизоды доигрывает до посинения; на подстраховке - вообще умница...; пас на 30-40 метров для него не проблема; темп в атаке поддерживает классно..., да и общее - скромное поведение в поле очень импонирует и по-мужски подкупает. Кай Хаверц тоже молодец; прибавил как в плане физики, так и ментально.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 20:18
ну потом и спас Менди,поэтому можно сказать реабилитировался за то,что пустил в ближней угол.
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 20:17
Победили и взяли 3 очка это главное,могли решать все вопросы раньше,забей Чик да и потом удар стерлинга в штангу,в общем победа трудная но заслуженная.
протон
протон
сегодня в 19:22
С победой, синие! Стерлинг сегодня молодец, затащил! Что-то с дисциплиной в команде...второй матч подряд удаление.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 19:19
Лестер просто ужас.
azkan
azkan
сегодня в 19:15
Челси с трудной победой! Было очень тяжело. Но справились, молодцы!
С дублем Рахима! Шикарная игра от Джеймса! Гэллахер подвел команду.
Он и до этого опаздывал постоянно и первую карточку мог и не получать.
Именно после удаления как то синие собраннее стали и моменты стали возникать у ворот. Маунт не на уровне сыграл. Да Жорж так же, сильно устает.
Лестер совсем разобранный.
Еще раз с тяжелой победой Челси!
drug01
drug01
сегодня в 19:12
Класс игроков выше!!!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 19:06
Молодцы, всех с победой!
После удаления, думал как бы в ничейку сыграть, даже с учётом того, что Лестер на сегодня одна из худших команд в АПЛ с 1 очком, находясь на 19-ом месте! Но молодцы, ребята собрались и добыли 3 очка на Стемфорд Бридж играя большую часть матча в меньшинстве! Стерлинга с дублем.
Менди пропустил в ближний, да и выбивал в ауты, как и «положено» ему. Сугубо мое мнение, но Челси нужен будет более класный кипер в будущем. Очень не хватает нападающего, именно ЦН. Галлахеру не падать духом, там больше вина была Кукурельи, который так отдал пас.
Отмечу ветерана Варди у Лестера, как же шикарно он открывается оставляя в дураках защитников.
Роджерсу и Лестеру удачи в следующих матчах!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:03
Для Челси этот матч стал хорошей проверкой и команда её прошла думаю! Ведь играть против Лестера полтора тайма в меньшинстве , после того как Галахер схватил две ЖК так себе удовольствие! И команда не охраняла ничью а играла на победу и Стерлинг оформил дубль! У Лестера преимущество по ударам 7-17 но в створ 3-5 . Выстояли и взяли три очка!С чем и поздравляю болел Челси!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:00
Поздравляю! Волевая победа)
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 18:57
Молодцы ребята! с 28 минуты вдесятером!
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