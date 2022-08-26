«Лацио» одержало победу над «Интером»

«Лацио» обыграло «Интер» (3:1) в матче 3-го тура Серии А.
На 40-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон. На 51-й минуте нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес сравнял счёт. На 75-й минуте полузащитник Луис Альберто снова вывел «Лацио» вперёд, а на 86-й минуте Педро установил окончательный счёт на табло — 3:1.
«Лацио» идёт на 1-м месте (7 очков), «Интер» занимает 4-е место (6 очков).
Серия А во всей красе: игра вторым номером на контрах от Лацио была образцовая.
И вроде поддавливал Интер вначале, наседал, так сказать..., однако опасные моменты один за другим возникали у римлян.
Индзаги, конечно, с заменами начудил: убрал Лукаку, разорвав связь с Мартинесом и вывел Чалханоглу лишь под занавес... Чё хотел добиться, непонятно. А вот Сарри, напротив, всё, как хитрый старый лис в этом матче рассчитал: Педро, как чёрт из табакерки, выскочил в поле на полчаса и порвал всю левую бровку "нерадзурри" (ассист + гол).
Серия А во всей красе: игра вторым номером на контрах от Лацио была образцовая.
И вроде поддавливал Интер вначале, наседал, так сказать..., однако опасные моменты один за другим возникали у римлян.
Индзаги, конечно, с заменами начудил: убрал Лукаку, разорвав связь с Мартинесом и вывел Чалханоглу лишь под занавес... Чё хотел добиться, непонятно. А вот Сарри, напротив, всё, как хитрый старый лис в этом матче рассчитал: Педро, как чёрт из табакерки, выскочил в поле на полчаса и порвал всю левую бровку "нерадзурри" (ассист + гол).