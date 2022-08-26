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«Лацио» одержало победу над «Интером»

вчера, 23:43
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Лацио» обыграло «Интер» (3:1) в матче 3-го тура Серии А.

На 40-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон. На 51-й минуте нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес сравнял счёт. На 75-й минуте полузащитник Луис Альберто снова вывел «Лацио» вперёд, а на 86-й минуте Педро установил окончательный счёт на табло — 3:1.

«Лацио» идёт на 1-м месте (7 очков), «Интер» занимает 4-е место (6 очков).

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
сегодня в 00:15
    протон
    протон
    сегодня в 00:03
    Лацио с победой, победный гол шикарный получился
    почему я не удивлен плохо сыграл сегодня интер моментов мало оборона решето лукаку совсем был не видел такое ощущение что вес набрал медленнее стал мартинес снова раскрылся когда лукаку вернулся зря с индзаги контракт продлили с ним снова ничего не выиграешь так себе тренер
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 23:58
    Лацио просто молодцы. Выиграли по делу.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 23:52, ред.
    Иногда от футбола ко сну клонит, а тут ... спать охота, а глаз от экрана не оторвать.
    Серия А во всей красе: игра вторым номером на контрах от Лацио была образцовая.
    И вроде поддавливал Интер вначале, наседал, так сказать..., однако опасные моменты один за другим возникали у римлян.
    Индзаги, конечно, с заменами начудил: убрал Лукаку, разорвав связь с Мартинесом и вывел Чалханоглу лишь под занавес... Чё хотел добиться, непонятно. А вот Сарри, напротив, всё, как хитрый старый лис в этом матче рассчитал: Педро, как чёрт из табакерки, выскочил в поле на полчаса и порвал всю левую бровку "нерадзурри" (ассист + гол).
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 23:44
    Всех болельщиков Лацио с заслуженной Победой.
    Гость
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