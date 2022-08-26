«Лацио» одержало победу над «Интером»

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вчера, 23:43

«Лацио» обыграло «Интер» (3:1) в матче 3-го тура Серии А.

На 40-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон. На 51-й минуте нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес сравнял счёт. На 75-й минуте полузащитник Луис Альберто снова вывел «Лацио» вперёд, а на 86-й минуте Педро установил окончательный счёт на табло — 3:1.

«Лацио» идёт на 1-м месте (7 очков), «Интер» занимает 4-е место (6 очков).