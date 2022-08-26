Дубль Нобоа с пенальти помог «Сочи» разгромить «Химки»

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вчера, 22:03

«Сочи» одержал победу над «Химками» (4:1) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

Первый гол в игре на 15-й минуте с пенальти забил полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. В дополнительное ко второму тайму время Нобоа оформил дубль, реализовав ещё один пенальти, а через несколько минут Георгий Мелкадзе довёл счёт до разгромного. На 58-й минуте защитник «Сочи» Артем Мещанинов забил автогол, а на 86-й минуте форвард сочинцев Владислав Сарвели поставил точку в матче — 4:1.

«Сочи» идёт на 4-м месте (13 очков), «Химки» занимают 9-е место (7 очков).