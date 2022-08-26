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Дубль Нобоа с пенальти помог «Сочи» разгромить «Химки»

вчера, 22:03
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи4 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Сочи» одержал победу над «Химками» (4:1) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

Первый гол в игре на 15-й минуте с пенальти забил полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. В дополнительное ко второму тайму время Нобоа оформил дубль, реализовав ещё один пенальти, а через несколько минут Георгий Мелкадзе довёл счёт до разгромного. На 58-й минуте защитник «Сочи» Артем Мещанинов забил автогол, а на 86-й минуте форвард сочинцев Владислав Сарвели поставил точку в матче — 4:1.

«Сочи» идёт на 4-м месте (13 очков), «Химки» занимают 9-е место (7 очков).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:07
Странно. Садыгов играет в основе. Казалось бы Химки должны улучшить игру. Но почему-то третье поражение. Мне приходит парадоксальная мысль, что лучше играть без него)
Сочи с победой,Нобоа в бомбардиры метит :)
3 матча - 3 поражения,Писарев шикарен,ещё лучше Садыгов, тащит Химки на себе!!
Химки после Юрана мёртвые, видимо такой был план?)

С удивлением обнаружил, что с уходом Федотова, Сочи, как играли в контроль, так и продолжает. Что был Федотов, что нет его). Нынешнему тренерскому составу респект, не стали ломать привычную схему. вааще

После увольнения Юрана Химки проиграл все игры с неприличной разницей мячей.
А старт был хороший - ничья с Зенитом и вообще результаты были неплохими...... Но сейчас движение вниз налицо. Думаю скоро будет новая смена тренера
протон
протон
сегодня в 00:05
Ничего страшного. Главное Садыгов играет
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:00
Они его еще не раз и не два вспомнят. Сами себе яму копают.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:14, ред.
С победой Сочи и всех болельщиков краснодарского края!!! Ожидал, что Сочи в любом случае выиграет сегодня. Но не думал, что такой разгром будет. У Сочи есть Кристиан Нобоа, который решает исходы матчей. Смогут ли они удержать его в команде, учитывая интерес со стороны московского ЦСКА? Химки вообще неубедительно смотрятся в этом сезоне. Думаю, девятое место это временное явление. По итогам сезона очень трудно будет оставаться даже в середине турнирной таблицы. Но посмотрим, что придумает новый главный тренер команды... Удастся ли им сохранить прописку в Российской Примьер Лиге?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:06
Посмотрел. Иначе, как цирком в исполнении "Химок" это девство назвать невозможно.
arsena1
arsena1
вчера в 23:06
И опять Казарцев ставит левый пенальти
Интересно, он хоть сам словами сможет объяснить, за вторую точку поставил?
008Maximus
008Maximus
вчера в 22:45
Верните Юрана
Futurista
Futurista
вчера в 22:42
Нобоа совсем разленился...только с пенальти забивает...
z25m9ztyacrz
z25m9ztyacrz
вчера в 22:37
Сочи держат марку
Capral
Capral
вчера в 22:26
По Химкам давно пердив ломится. Даже проиграть достойно не могут. ПОЗОРИЩЕ!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:24
позор рпл, нобоы забивают с левых точек
Союзник противников
Союзник противников ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 22:23
Поезд ушёл.Лошадь ускакала.Почтовый дилижанс уехал.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 22:14
Мне интересно, чем этот горе-тренер Писарев занимался в сборной у Карпина?
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:13
Это реклама для Цска.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:12
Не хотят играть,так имейте хоть самолюбие,снимитесь с чемпионата,чем после каждого матча портить настроение болельщикам.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:10
"...помог"??? Вы,блин,с терминологией и статистикой определитесь :Нобоа обыграл "Химки" со счётом 2-1.
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:06
Опозорившееся руководство Химок, уволив отличного тренера Юрана не по спортивным причинам, превратило свою команду в нелепое недоразумение, абсолютно несоответствующее уровню РПЛ!
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:04
Отставка Юрана еще сильно аукнется Химкам....
Сочи с победой!
Гость
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