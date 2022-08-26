Дубль Нобоа с пенальти помог «Сочи» разгромить «Химки»

«Сочи» одержал победу над «Химками» (4:1) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.
Первый гол в игре на 15-й минуте с пенальти забил полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. В дополнительное ко второму тайму время Нобоа оформил дубль, реализовав ещё один пенальти, а через несколько минут Георгий Мелкадзе довёл счёт до разгромного. На 58-й минуте защитник «Сочи» Артем Мещанинов забил автогол, а на 86-й минуте форвард сочинцев Владислав Сарвели поставил точку в матче — 4:1.
«Сочи» идёт на 4-м месте (13 очков), «Химки» занимают 9-е место (7 очков).
Сочи с победой,Нобоа в бомбардиры метит :)
3 матча - 3 поражения,Писарев шикарен,ещё лучше Садыгов, тащит Химки на себе!!
Химки после Юрана мёртвые, видимо такой был план?)
С удивлением обнаружил, что с уходом Федотова, Сочи, как играли в контроль, так и продолжает. Что был Федотов, что нет его). Нынешнему тренерскому составу респект, не стали ломать привычную схему. вааще
После увольнения Юрана Химки проиграл все игры с неприличной разницей мячей.
А старт был хороший - ничья с Зенитом и вообще результаты были неплохими...... Но сейчас движение вниз налицо. Думаю скоро будет новая смена тренера
Сочи с победой,Нобоа в бомбардиры метит :)
3 матча - 3 поражения,Писарев шикарен,ещё лучше Садыгов, тащит Химки на себе!!
Химки после Юрана мёртвые, видимо такой был план?)
С удивлением обнаружил, что с уходом Федотова, Сочи, как играли в контроль, так и продолжает. Что был Федотов, что нет его). Нынешнему тренерскому составу респект, не стали ломать привычную схему. вааще
После увольнения Юрана Химки проиграл все игры с неприличной разницей мячей.
А старт был хороший - ничья с Зенитом и вообще результаты были неплохими...... Но сейчас движение вниз налицо. Думаю скоро будет новая смена тренера