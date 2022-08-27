Гладилин: «Умяров поверил, что всегда будет в стартовом составе „Спартака“»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру в матче с «Факелом» в 7-м туре РПЛ .

Умяров — парень молодой, но Абаскаль поступил правильно, заменив его и передвинув на его позицию Литвинова. Может, это и было бы верным решением дать ему отдохнуть, но решать только тренерскому штабу. Умяров, возможно, поверил, что всегда будет играть в стартовом составе и начал из-за самоуверенности допускать грубые ошибки, а на его позиции это недопустимо.