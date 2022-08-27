Гладилин: «Умяров поверил, что всегда будет в стартовом составе „Спартака“»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру Наиля Умярова в матче с «Факелом» в 7-м туре РПЛ.
Умяров — парень молодой, но Абаскаль поступил правильно, заменив его и передвинув на его позицию Литвинова. Может, это и было бы верным решением дать ему отдохнуть, но решать только тренерскому штабу. Умяров, возможно, поверил, что всегда будет играть в стартовом составе и начал из-за самоуверенности допускать грубые ошибки, а на его позиции это недопустимо.
Поле видит прекрасно, моментами быстро развивает атаку и не передерживает мяч, цепкий в борьбе и выносливый.
Но его черепашья медлительность и самоуверенность порой просто выбешивает. То пас корявый отдаст, то передержит мяч, то не в той позиции окажется. Литвинов сыграл гораздо лучше и мобильнее. Думаю, Руслан и с Зенитом в старте появится.
Поле видит прекрасно, моментами быстро развивает атаку и не передерживает мяч, цепкий в борьбе и выносливый.
Но его черепашья медлительность и самоуверенность порой просто выбешивает. То пас корявый отдаст, то передержит мяч, то не в той позиции окажется. Литвинов сыграл гораздо лучше и мобильнее. Думаю, Руслан и с Зенитом в старте появится.