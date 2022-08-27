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Гладилин: «Умяров поверил, что всегда будет в стартовом составе „Спартака“»

сегодня, 20:22

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру Наиля Умярова в матче с «Факелом» в 7-м туре РПЛ.

Умяров — парень молодой, но Абаскаль поступил правильно, заменив его и передвинув на его позицию Литвинова. Может, это и было бы верным решением дать ему отдохнуть, но решать только тренерскому штабу. Умяров, возможно, поверил, что всегда будет играть в стартовом составе и начал из-за самоуверенности допускать грубые ошибки, а на его позиции это недопустимо.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 22:57
не, этот больше на Соболева похож, а сзади Куинси и Бальде
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:55
4 сентября....
Середина второго тайма...Спартак проигрывает 0:1...
Абаскаль : "Всё....время вышло....вывозите Бальде"
makkie
makkie
сегодня в 22:08
Умярову до основы пахать и пахать.
Поле видит прекрасно, моментами быстро развивает атаку и не передерживает мяч, цепкий в борьбе и выносливый.
Но его черепашья медлительность и самоуверенность порой просто выбешивает. То пас корявый отдаст, то передержит мяч, то не в той позиции окажется. Литвинов сыграл гораздо лучше и мобильнее. Думаю, Руслан и с Зенитом в старте появится.
bvvmvmp6bh9n
bvvmvmp6bh9n
сегодня в 21:20
Замена прошла во время!
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 20:58
Умяров - ассистент от Бога, Динамо не даст соврать
David Young
David Young ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 20:43
Здравствуйте.

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Надеюсь что прояснил оба момента. Всего доброго.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:41
Наиль самый преданный и лучший в спартаке.
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 20:37, ред.
Ждем три балды от Бальде в калитку флагмана...
Boricku
Boricku
сегодня в 20:37
Куадрадо надо успеть взять до игры с газовиками
Белов Андрей
Белов Андрей
сегодня в 20:32
Джикию на лавочку,как был косячным,таким и остался,слабый игрок,хоть и старается...Нужна замена ему.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 20:29
в следующем будет Бальде ... тушите свет. Этот как Эменике только ещё страшнее
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:24
Лишь бы и в следующем был...
Гость
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