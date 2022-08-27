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Тихонов: «„Торпедо“ нужны очки, команда пойдёт вперед»

сегодня, 15:32
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 17:30 Не начался

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов считает, что «Краснодар» является фаворитом матча РПЛ против «Торпедо».

Конечно, «Торпедо» нужны очки. Они не смогут, как с «Зенитом», сидеть в штрафной и обороняться всей командой. Команде нужны очки, и они пойдут вперед. «Краснодар» быстр и эффективен в атаке, поэтому я думаю, что южане должны победить.

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Все комментарии
YVG
YVG
сегодня в 17:00
С таким автобусом путь только один - пердив.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:20
Торпедо только терпеть
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:14
Да Торпедо нужны очки, но идти на такую команду как Краснодар с открытым забралом смерти подобно, тем более таким командам как Торпедо, где класс игроков не столь высок.
Краснодар это прежде всего молодая команда с настроением. Им как казакам дай только волю в поле побегать и они оторвутся от души.
Если Торпедо хочет добыть хотя бы одно очко, то им надо играть более осторожно, так сказать от печки.
И тут не надо сравнивать Зенит с Краснодаром, тоже уровень разный. Просто Торпедо надо всё перекрывать в обороне и искать свой шанс.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:09
Торпедо будет трудно....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:43
Думаю Быки подловят Торпедо
Гость
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