Тихонов: «„Торпедо“ нужны очки, команда пойдёт вперед»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов считает, что «Краснодар» является фаворитом матча РПЛ против «Торпедо».
Конечно, «Торпедо» нужны очки. Они не смогут, как с «Зенитом», сидеть в штрафной и обороняться всей командой. Команде нужны очки, и они пойдут вперед. «Краснодар» быстр и эффективен в атаке, поэтому я думаю, что южане должны победить.
Краснодар это прежде всего молодая команда с настроением. Им как казакам дай только волю в поле побегать и они оторвутся от души.
Если Торпедо хочет добыть хотя бы одно очко, то им надо играть более осторожно, так сказать от печки.
И тут не надо сравнивать Зенит с Краснодаром, тоже уровень разный. Просто Торпедо надо всё перекрывать в обороне и искать свой шанс.
Краснодар это прежде всего молодая команда с настроением. Им как казакам дай только волю в поле побегать и они оторвутся от души.
Если Торпедо хочет добыть хотя бы одно очко, то им надо играть более осторожно, так сказать от печки.
И тут не надо сравнивать Зенит с Краснодаром, тоже уровень разный. Просто Торпедо надо всё перекрывать в обороне и искать свой шанс.