Тихонов: «„Торпедо“ нужны очки, команда пойдёт вперед»

Экс-игрок «Спартака» считает, что «Краснодар» является фаворитом матча РПЛ против «Торпедо».

Конечно, «Торпедо» нужны очки. Они не смогут, как с «Зенитом», сидеть в штрафной и обороняться всей командой. Команде нужны очки, и они пойдут вперед. «Краснодар» быстр и эффективен в атаке, поэтому я думаю, что южане должны победить.