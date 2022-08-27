Хаджи: «„Факел“ обязательно навяжет борьбу „Спартаку“»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о предстоящей игре «Факела» против «красно-белых».

«Факел» обязательно навяжет борьбу «Спартаку». Дело в том, что сейчас в стане «красно-белых» идёт эта буча наверху: она, естественно, отражается на игроках. Если руководство клуба не смогло перед игрой успокоить как-то команду, всё объяснить, то могут возникнуть проблемы. Плюс, стоит вспомнить поражение от «Динамо» 0:1. Хотя тогда «красно-белые» не имели особо моментов. Если же игрокам внушили уверенность, чтобы они не обращали внимания на все эти перестановки в клубе, то всё будет хорошо. В любом случае будем ждать матча и надеемся на положительный результат.