Хаджи: «„Факел“ обязательно навяжет борьбу „Спартаку“»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о предстоящей игре «Факела» против «красно-белых».
«Факел» обязательно навяжет борьбу «Спартаку». Дело в том, что сейчас в стане «красно-белых» идёт эта буча наверху: она, естественно, отражается на игроках. Если руководство клуба не смогло перед игрой успокоить как-то команду, всё объяснить, то могут возникнуть проблемы. Плюс, стоит вспомнить поражение от «Динамо» 0:1. Хотя тогда «красно-белые» не имели особо моментов. Если же игрокам внушили уверенность, чтобы они не обращали внимания на все эти перестановки в клубе, то всё будет хорошо. В любом случае будем ждать матча и надеемся на положительный результат.
Тут сценариев может быть несколько.
Спартак более классная команда и если Факел гонимая своими болельщиками вперёд полезет с шашками на голо, то Спартак может их на этом ловить и счёт даже может быть неприличным.
Факел может уйти в глухую оборону и ждать свой шанс, но тут опять же их будут гнать болельщики.
Вообще Факелу надо спокойнее относиться к матчу. Но если игра пойдёт, то надо будет делать вещи. но не забывать про оборону, Спартак может наказать.
Ну, а скандалы это уже привычное для спартачей, старички должны уже привыкнуть, а вот новенькие могут поплыть.
Но прогнозы дело неблагодарное, тут надо дождаться и всё увидеть воочию.
Тут сценариев может быть несколько.
Спартак более классная команда и если Факел гонимая своими болельщиками вперёд полезет с шашками на голо, то Спартак может их на этом ловить и счёт даже может быть неприличным.
Факел может уйти в глухую оборону и ждать свой шанс, но тут опять же их будут гнать болельщики.
Вообще Факелу надо спокойнее относиться к матчу. Но если игра пойдёт, то надо будет делать вещи. но не забывать про оборону, Спартак может наказать.
Ну, а скандалы это уже привычное для спартачей, старички должны уже привыкнуть, а вот новенькие могут поплыть.
Но прогнозы дело неблагодарное, тут надо дождаться и всё увидеть воочию.