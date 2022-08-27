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Хаджи: «„Факел“ обязательно навяжет борьбу „Спартаку“»

сегодня, 16:19

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о предстоящей игре «Факела» против «красно-белых».

«Факел» обязательно навяжет борьбу «Спартаку». Дело в том, что сейчас в стане «красно-белых» идёт эта буча наверху: она, естественно, отражается на игроках. Если руководство клуба не смогло перед игрой успокоить как-то команду, всё объяснить, то могут возникнуть проблемы. Плюс, стоит вспомнить поражение от «Динамо» 0:1. Хотя тогда «красно-белые» не имели особо моментов. Если же игрокам внушили уверенность, чтобы они не обращали внимания на все эти перестановки в клубе, то всё будет хорошо. В любом случае будем ждать матча и надеемся на положительный результат.

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Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:07, ред.
Ну тут вообще сложно сказать как закончится матч.

Тут сценариев может быть несколько.

Спартак более классная команда и если Факел гонимая своими болельщиками вперёд полезет с шашками на голо, то Спартак может их на этом ловить и счёт даже может быть неприличным.

Факел может уйти в глухую оборону и ждать свой шанс, но тут опять же их будут гнать болельщики.

Вообще Факелу надо спокойнее относиться к матчу. Но если игра пойдёт, то надо будет делать вещи. но не забывать про оборону, Спартак может наказать.

Ну, а скандалы это уже привычное для спартачей, старички должны уже привыкнуть, а вот новенькие могут поплыть.

Но прогнозы дело неблагодарное, тут надо дождаться и всё увидеть воочию.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:04
Какая в "Спартаке" буча наверху,если нет "сладкой парочки"??? Верховное Божество ЛУКОЙЛА всё разрулит в лучшем виде,и пред его светлыми очами челядь мгновенно становится покладистой и послушной.А вот потом всё начнётся,когда кто-то усилит своё положение вследствие ошибочного выбора.Или нет...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:22
Дома перед болелами это конечно!
Гость
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