Йоканович: «„Динамо“ подарило „Пари НН“ ничью»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил исход матча седьмого тура РПЛ против «Пари НН» (2:2).
Мы хорошо вошли в игру, забили свои мячи. Второй же тайм получился иным. Не могу сказать, что до забитого мяча соперник как-то сильно давил на наши ворота. Мы не нашли достаточно энергии и не показали характер, чтобы забить ещe и закончить матч в свою пользу. Вместо этого мы сделали сопернику подарок, который отнял у нас два очка.
Динамо подарило... а может НН сам взял и вырвал игру и кстати мог заслуженно победить. Справедливости ради у Динамо в концовке был один момент, который мог принести победу, но мяч увидел только небеса.
Во втором тайме по сути на поле была одна команда и это был НН.
Более уместно было бы похвалить соперника и признать свои ошибки.
Ой не красит такие слова тренера, который при таком раскладе должен радоваться ничьей.
Динамо подарило... а может НН сам взял и вырвал игру и кстати мог заслуженно победить. Справедливости ради у Динамо в концовке был один момент, который мог принести победу, но мяч увидел только небеса.
Во втором тайме по сути на поле была одна команда и это был НН.
Более уместно было бы похвалить соперника и признать свои ошибки.
Ой не красит такие слова тренера, который при таком раскладе должен радоваться ничьей.
Делать выводы..
Повторение игры с Факелом…
Наступают на одни и те же грабли!
Не уже ли в тренерском штабе не могут правильно настроить команду.
Где работа психологов…
Не то что нужно в головах игроков!
Матч один в один с ЦСКА. 0-2 в первом тайме, во втором тайме просто отскочили, хотя москвичи могли и выиграть... Лесовой и Заболотный не забили, но отскочили и те и другие. НН должны были наказывать и тех и других...
Делать выводы..
Повторение игры с Факелом…
Наступают на одни и те же грабли!
Не уже ли в тренерском штабе не могут правильно настроить команду.
Где работа психологов…
Не то что нужно в головах игроков!
Матч один в один с ЦСКА. 0-2 в первом тайме, во втором тайме просто отскочили, хотя москвичи могли и выиграть... Лесовой и Заболотный не забили, но отскочили и те и другие. НН должны были наказывать и тех и других...