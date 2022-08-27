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Йоканович: «„Динамо“ подарило „Пари НН“ ничью»

сегодня, 18:21
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари НН15.04.2023 Не начался

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил исход матча седьмого тура РПЛ против «Пари НН» (2:2).

Мы хорошо вошли в игру, забили свои мячи. Второй же тайм получился иным. Не могу сказать, что до забитого мяча соперник как-то сильно давил на наши ворота. Мы не нашли достаточно энергии и не показали характер, чтобы забить ещe и закончить матч в свою пользу. Вместо этого мы сделали сопернику подарок, который отнял у нас два очка.

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Все комментарии
32united
32united
сегодня в 19:54
Нижегородцы заслужили эту ничью. Ждал, что дожмут в концовке. А слова Славиша звучат как оправдание. Скорее Пари НН подарили им ничью. Очень жаль, что подопечные Галактионова не выиграли, тем более после таких слов Динамовского тренера.
протон
протон
сегодня в 19:31
Команда не хочет или не может прогрессировать…
Делать выводы..
Повторение игры с Факелом…
Наступают на одни и те же грабли!
Не уже ли в тренерском штабе не могут правильно настроить команду.
Где работа психологов…
Не то что нужно в головах игроков!

Матч один в один с ЦСКА. 0-2 в первом тайме, во втором тайме просто отскочили, хотя москвичи могли и выиграть... Лесовой и Заболотный не забили, но отскочили и те и другие. НН должны были наказывать и тех и других...
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 19:08
Полностью согласен. Подобное интервью, только подчеркивает тренерскую растерянность. Второй случай в течении нескольких туров- уже много и отмазки не принимаются. Ситуацию надо исправлять, а не кивать на невезение и тп. Для того и тренер, чтобы управлять командой.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:38
За такие слова только минус тренеру.
Динамо подарило... а может НН сам взял и вырвал игру и кстати мог заслуженно победить. Справедливости ради у Динамо в концовке был один момент, который мог принести победу, но мяч увидел только небеса.
Во втором тайме по сути на поле была одна команда и это был НН.
Более уместно было бы похвалить соперника и признать свои ошибки.
Ой не красит такие слова тренера, который при таком раскладе должен радоваться ничьей.
Брулин
Брулин
сегодня в 18:36
Более того, НН должен был оставлять Динамо, вообще, без очков
Dinamo
Dinamo
сегодня в 18:28
Ну, вообще-то могли и проиграть. И кто бы потом сказал, что незаслуженно?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:25
Это Факел подарил вам ничью, могли и дожать.
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