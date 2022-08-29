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Терюшков рассказал, может ли Юран в четвёртый раз возглавить «Химки»

сегодня, 16:28

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о том, может ли Сергей Юран снова возглавить «Химки».

Возможно ли возвращение Юрана? Вы знаете мое отношение к Сергею Николаевичу — я его приглашал в «Химки» и всегда считал, что он способен принести результат. Но я не дам однозначного ответа насчет возвращения, потому что это вопрос не ко мне. У нас есть коллективный орган управления, совет учредителей. Путем коллегиального обсуждения и принимаются решения такого рода. Так что на данный момент я не могу точно ответить на этот вопрос.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:58
А шо , слабо сказать правду. Кто платит , тот и заказывает музыку !) Садыгов пока будет главным инвестором клуба, никакой даже речи о Юране быть не может. И это сейчас будет решающим и принципиальным фактором для самого Юрана. У Сергея самолюбие и его принципиальный характер не позволит перешагнуть через свои принципы, даже при условии того что Садыгов поднимет ему зарплату в разы и признает свою ошибку в расторжении контракта с Сергеем . Сейчас даже новый главный тренер Химок, Писарев находится в состоянии марионетки, идя против футбольной логике и принципов , которые бы повлияли на положительный исход командной игры, выпуская на поле пустого игрока атаки в лице Садыгова младшего. Можно считать что команда играет в десятиром , а у Садыгова теперь роль в команде, как " свой среди чужих, чужой среди своих ". И пока эта ситуация не перестанет быть определяющим фактором , ничего хорошего Химки не ждёт. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
112910415
112910415
сегодня в 16:42
Терюшков только на патриотические вопросы отвечает мгновенно )
Шуnя771
Шуnя771 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 16:41
Иногда можно и глаза закрыть на... репутацию))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 16:35
А что с репутацией?
Гость
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