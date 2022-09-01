Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Игрок «Шерифа» не перешёл «Пари НН», потому что не смог добраться до России

сегодня, 18:27

Оробийи Роудс, агент нападающего «Шерифа» Момо Янсане, рассказал, почему его клиент не перешёл в «Пари НН».

Переход Янсане в «Пари НН» сорвался по причине того, что футболист не смог добраться до России. Клуб должен был организовать его трансфер в Москву. Янсане прилетел в Минск для пересадки, но его там никто не встретил.

Будут ли еще переговоры с «Пари НН»? Нет, сделка с этим клубом невозможна. Мы не будем ждать, пока они там что-то решат. Янсане так и не получил миграционную карту для игры в России, хотя я постоянно был на контакте с клубом.

Мне и футболисту не нужны пустые обещания от «Пари НН». Сейчас мы рассматриваем другие варианты. Янсане интересуются клубы из Азербайджана и Турции.

Все новости
Агент Николсона: «Шамар принял решение остаться в „Спартаке“»
Сегодня, 17:39
ОфициальноВ «Динамо» официально подтвердили, что Захарян не перейдёт в «Челси»
Сегодня, 17:18
В ЦСКА высказались о трансфере защитника «Портимоненси» Виллиана
Вчера, 20:49
СлухиАгент Дивеева вёл переговоры с «Наполи» и «Болоньей»
Вчера, 13:53
Футбольный агент: «Безусловно, у Захаряна есть шансы на переход в „Челси“»
Вчера, 13:28
СлухиБакаева предлагали «Бешикташу»
Вчера, 10:24
Все комментарии
David Young
David Young ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 18:47
)
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 18:45
Не смог добраться? На ослике чтоли ехал?
LOpp
LOpp
сегодня в 18:42
Ожидание: Пари Сен Жермен. Франция.

Реальность: Пари НН. Пересадка в Минске. Ни кто не встретил.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:41
Мы тоже можем кидать игроков.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 