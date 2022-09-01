Игрок «Шерифа» не перешёл «Пари НН», потому что не смог добраться до России

Оробийи Роудс, агент нападающего «Шерифа» , рассказал, почему его клиент не перешёл в «Пари НН».

Переход Янсане в «Пари НН» сорвался по причине того, что футболист не смог добраться до России. Клуб должен был организовать его трансфер в Москву. Янсане прилетел в Минск для пересадки, но его там никто не встретил.

Будут ли еще переговоры с «Пари НН»? Нет, сделка с этим клубом невозможна. Мы не будем ждать, пока они там что-то решат. Янсане так и не получил миграционную карту для игры в России, хотя я постоянно был на контакте с клубом.

Мне и футболисту не нужны пустые обещания от «Пари НН». Сейчас мы рассматриваем другие варианты. Янсане интересуются клубы из Азербайджана и Турции.