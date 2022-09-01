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Агент Николсона: «Шамар принял решение остаться в „Спартаке“»

сегодня, 17:39

Ненад Протега, агент нападающего Шамара Николсона, заявил, что его клиент не покинет «Спартак».

Николсон не играет не потому, что это решает кто-то другой, но не мы. Не так ли? Ни я, ни сам Шамар не решаем, выходить ему на поле или нет. Есть тренерский штаб.

Николсон прекрасно чувствует себя в Москве и в «Спартаке». С самого первого дня он не давал усомниться в своей вере и любви к клубу.

История с тем, что он не играет, действительно странная. Да, к сожалению, из-за отсутствия игрового времени мы общались с игроком о возможном переходе в другой клуб. Однако Шамар решил остаться в «Спартаке» и бороться за место в основном составе.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 18:25
Кто нибудь скажет нигеру чтоб успокоился? Соболь не сегодня завтра из за перебора картонок пропустит игру и кто на острие? Бальде агрессивный фланг вместо Мозеса. Если еще Фернандеса подтянут с Греции-в Атаке будет все норм!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 18:03
Очень этому рады !
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:54
Вот и славно, питерцам положит
Дoбрыня
Дoбрыня
сегодня в 17:42
На лавочке пока он и сумеет ли пробиться в основу не ясно
Гость
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