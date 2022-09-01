Воспитанник ПСЖ Сиссако отказал клубам Чемпионшипа, чтобы перейти в «Сочи»

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сегодня, 19:24

Сегодня «Сочи» объявил о переходе защитника .

По данным источника, малиец «Сочи» выиграл борьбу за трансфер игрока у «Сандерленда» и «Бернли», которые выступает в Чемпионшипе.