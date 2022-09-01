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Воспитанник ПСЖ Сиссако отказал клубам Чемпионшипа, чтобы перейти в «Сочи»

сегодня, 19:24

Сегодня «Сочи» объявил о переходе защитника Муса Сиссако.

По данным источника, малиец «Сочи» выиграл борьбу за трансфер игрока у «Сандерленда» и «Бернли», которые выступает в Чемпионшипе.

Сиссако является воспитанником ПСЖ, последние два сезона он провёл в бельгийском «Стандарде».

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 20:06
Если хороший игрок Зенит его у Сочи скушает и не подавится)...
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:51
В Зените?
shlomo
shlomo
сегодня в 19:29
УЕФА выпустила джинна из бутылки, разрешив расторгать контракты. Вот, пацан последовал дурному примеру....:))) Хотя, его желание играть в сильнейшей лиге мира - РПЛ любой ценой заслуживает уважения. Уровень РПЛ растёт! Уже воспитанников ПСЖ берём....

Ну а так что, воспитанник ПСЖ это серьезно. через год может в Зените окажется... Сочи снова радует интересным решение, тем более усиливает проблемную позицию. Осталось дождаться только нападающего....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:26
Играть наверно хочет...
Гость
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