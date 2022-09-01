Воспитанник ПСЖ Сиссако отказал клубам Чемпионшипа, чтобы перейти в «Сочи»

Сегодня «Сочи» объявил о переходе защитника Муса Сиссако.
По данным источника, малиец «Сочи» выиграл борьбу за трансфер игрока у «Сандерленда» и «Бернли», которые выступает в Чемпионшипе.
Сиссако является воспитанником ПСЖ, последние два сезона он провёл в бельгийском «Стандарде».
Ну а так что, воспитанник ПСЖ это серьезно. через год может в Зените окажется... Сочи снова радует интересным решение, тем более усиливает проблемную позицию. Осталось дождаться только нападающего....
Ну а так что, воспитанник ПСЖ это серьезно. через год может в Зените окажется... Сочи снова радует интересным решение, тем более усиливает проблемную позицию. Осталось дождаться только нападающего....