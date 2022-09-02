Сразу две сделки по игроку «Марселя» сорвались

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вчера, 14:08

Нападающий «Марселя» в последний день трансферного окна отказался переходить в «Лидс».

Английский клуб изначально согласовал трансфер игрока за 8,6 млн фунтов, футболист уже был готов к вылету в Англию для медосмотра. Однако «Марселю» сделала предложение еще и «Ницца», и этот вариант привлек игрока в большей степени. Но и эта сделка не состоялась из-за того, что сенегалец не прошел медосмотр.

Шанс на переход Дьенга в другую команду сохраняется, поскольку Лига 1 разрешает клубам проводить один трансфер вне окна.