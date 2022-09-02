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«Царь в „Арисе“». Кипрский клуб официально представил Кокорина

вчера, 11:01

Пресс-служба кипрского клуба «Арис» Лимассол представила нападающего Александра Кокорина.

«Царь в „Арисе“», — гласит заголовок с представлением Кокорина на официальном сайте команды.

«Царь в „Арисе“». Кипрский клуб официально представил Кокорина

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Все комментарии
Землянин
Землянин ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 01:48
Почему как ❓так и есть 😀
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Евгений Быстров (раскрыть)
вчера в 21:39
Каждый из нас может оступиться в любой момент, вот и Кокорин оступился. Если мы ещё не потеряли человеческий облик, в такие моменты наша поддержка ему просто необходима. Как говорится, доброе слово и кошке приятно. Игра в кипрском клубе явится неким водоразделом, за которым Александру падать уже больше некуда.
ЧиП
ЧиП
вчера в 19:45
Царей как грязи🤨
Аспект
Аспект ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
вчера в 19:32
Прочитай птушник Кокорин это короткое и понятное обычному человеку сообщение, с большой вероятностью подозреваю, что он бы не въехал в его суть.
А Орловцу зачёт. )))
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:30
Почему мы этого (б)Утырка должны поддерживать? Сам выбрал свою судьбу.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 19:27
Какая мерзкая рожа!!!
Бубнин
Бубнин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:07
Не иначе как было у жрицы виденье, где монарх, на скамье восседая привычно, недругов в первой же битве повергнет.
Аспект
Аспект ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:53
О каком великодушии может идти речь в отношении недоумка? Или его кто-то силой заставлял косячить? О нем и так еще отзываются почти сдержанно - фигурант заслуживает намного более резких слов по совокупности его "успехов". И да - как футболист он давно кончился, что и подчеркивает этот переход.
valt134
valt134
вчера в 17:39
Царь приехал… По сему советую жителям Лимассола ходить в касках и не посещать кофейни.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:33
Царь лени, Князь беззаботности, Император гедонизма, Аннигилятор стойкости.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:04
Киприоты должны гордиться тем, что к ним действительно приехал ЦАРЬ, теперь им нужно подыскать тихий уголок на берегу моря, обеспечить охраной, медперсоналом, массажистами и всеми другими атрибутами положенными по статусу и стараться его не тревожить.
d1metras
d1metras
вчера в 16:45
Фига себе) у Сани мордашка расжирела)) Прям как у нашего министра труда))) сразу видно -"пашет" на тренировках)))
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 16:29
Сбылась мечта мальчишки из Валуек - жить и работать на Кипре!
ОПС
ОПС
вчера в 16:18
Посмотрим, чем он отметится.
Бoрат
Бoрат
вчера в 16:02
На трон села, на трон села! Царь во дворца, царь во дворца! Ходи то, делай сюда — царь во дворца!
SHMEL258
SHMEL258 ответ Бубнин (раскрыть)
вчера в 15:30
Ты забыл ещё про один титул: Барон Бутырский.
Верг
Верг ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 15:23
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 15:08, ред.
    Можно, конечно, сколько хочешь иронизировать над Кокориным. Мол, докатился парень до чемпионата Кипра. И эта ирония будет к месту, учитывая игры Александра за сборную и приличное количество голов в нашем чемпионате.
    Но призываю всех: будем великодушны к нашему футболисту, топтать его после всех злоключений труда не составляет, а вот поддержать...
    Заодно посмотрим, не превратился ли он в аморфное существо, потерявшее всяческий интерес к футболу, и есть ли у него сила воли, чтобы воскреснуть, как Феникс из пепла.
    А вот если он и на Кипре не заиграет, то о нём, как о футболисте, можно окончательно забыть.
    Иван Дунаев
    Иван Дунаев
    вчера в 15:08
    Шут в команде!!! Лучше звучит и как то правельней
    протон
    протон
    вчера в 15:07
    Подайте к трапу лимузин,
    К вам прибыл Царь из Аппенин.
    Он знает толк в игре футбол,
    Гуляй неделю Лимассол!
    металлург
    металлург
    вчера в 14:51
    Постарел Сашка
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 14:42
    На Кипре ждали Александра Мостовова, а приехал другой Александр....
    амурец
    амурец
    вчера в 14:11
    Смешно
    Ravshan878
    Ravshan878
    вчера в 13:41
    Ооо ЦАРЬ тунеядц на старте.
    Он наведёт порядок😉.)
    Скажет толи вы толи я.)
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 13:40
    Алк.шня, а не царь.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 13:34
    Уже коронавали?
    Sadjon
    Sadjon
    вчера в 13:31
    Ну и классно же его представили.....удачи ему
    Ron09
    Ron09
    вчера в 13:17
    Не Кокорин а Кака
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    вчера в 13:17
    Полагаю Мостовому не стоит переживать, царь -лавочник ему не конкурент, хотя и обидно, такое погоняло позорить будет.
    виктор бочарников
    виктор бочарников ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 13:12
    Спасибо за инфу
    Гость
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