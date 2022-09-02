«Царь в „Арисе“». Кипрский клуб официально представил Кокорина

Пресс-служба кипрского клуба «Арис» Лимассол представила нападающего Александра Кокорина.
«Царь в „Арисе“», — гласит заголовок с представлением Кокорина на официальном сайте команды.
Пресс-служба кипрского клуба «Арис» Лимассол представила нападающего Александра Кокорина.
«Царь в „Арисе“», — гласит заголовок с представлением Кокорина на официальном сайте команды.
Но призываю всех: будем великодушны к нашему футболисту, топтать его после всех злоключений труда не составляет, а вот поддержать...
Заодно посмотрим, не превратился ли он в аморфное существо, потерявшее всяческий интерес к футболу, и есть ли у него сила воли, чтобы воскреснуть, как Феникс из пепла.
А вот если он и на Кипре не заиграет, то о нём, как о футболисте, можно окончательно забыть.
Но призываю всех: будем великодушны к нашему футболисту, топтать его после всех злоключений труда не составляет, а вот поддержать...
Заодно посмотрим, не превратился ли он в аморфное существо, потерявшее всяческий интерес к футболу, и есть ли у него сила воли, чтобы воскреснуть, как Феникс из пепла.
А вот если он и на Кипре не заиграет, то о нём, как о футболисте, можно окончательно забыть.