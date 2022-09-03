Мостовой: «На кураже „Спартак“ сможет создать проблемы „Зениту“»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча восьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Я говорил, что поражение в Суперкубке надо забыть — «Спартак» больше никому так не проиграет. «Спартак» будет в тройке. Да, такие игры бывают. Я жду, что «Спартак» на кураже и подъёмчике сможет создать проблемы «Зениту».
Ясно, что «Зенит» сильнее. Но «Спартак» будет играть за счёт болельщиков, домашнего настроя. Всё идёт в пользу «Спартака». По индивидуальностям «Зенит» сильнее. 55 на 45 в пользу «Зенита». Если вничью сыграют, то никто не расстроится.
Посмотрим что будет, но думаю ничья для спартака будет равносильна победе
Посмотрим что будет, но думаю ничья для спартака будет равносильна победе
Любые потерянные очки Зенитом имеющим сильный состав - это прежде всего проблемы в игре Зенита...а не барселоноподобность соперника....
Любые потерянные очки Зенитом имеющим сильный состав - это прежде всего проблемы в игре Зенита...а не барселоноподобность соперника....
У меня Бабушка живёт однако в Москве...
У меня Бабушка живёт однако в Москве...