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Мостовой: «На кураже „Спартак“ сможет создать проблемы „Зениту“»

вчера, 17:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит20:00 Не начался

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча восьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Я говорил, что поражение в Суперкубке надо забыть — «Спартак» больше никому так не проиграет. «Спартак» будет в тройке. Да, такие игры бывают. Я жду, что «Спартак» на кураже и подъёмчике сможет создать проблемы «Зениту».

Ясно, что «Зенит» сильнее. Но «Спартак» будет играть за счёт болельщиков, домашнего настроя. Всё идёт в пользу «Спартака». По индивидуальностям «Зенит» сильнее. 55 на 45 в пользу «Зенита». Если вничью сыграют, то никто не расстроится.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:48
Обычно этот кураж до первого гола Зенита, потом унылые спартаковские трибуны.
Посмотрим что будет, но думаю ничья для спартака будет равносильна победе
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:40
К барселоноподобности стремится Семак. Получается только при нахождении соперника на своей половине поля.
pomor45
pomor45
вчера в 20:33
    Boricku
    Boricku
    вчера в 19:23
    Лучше бы бабкам в деревни газ провели 16и
    Boricku
    Boricku
    вчера в 19:20
    Не даст забить пятый, мы же все реально понимаем сколько стоят газовские бразильерос
    YVG
    YVG
    вчера в 19:19
    спартак-Зенит - 0-5.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 19:05
    Дело за малым, найти кураж.
    z7kxzjp6y4sx
    z7kxzjp6y4sx
    вчера в 18:52
    Игра покажет итог
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:46
    Как мы видели....На кураже и Химки могут создать проблемы Зениту...

    Любые потерянные очки Зенитом имеющим сильный состав - это прежде всего проблемы в игре Зенита...а не барселоноподобность соперника....
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 18:39
    Давно пора фк "ЗЕНИТ" - порвать как Тузик мячик
    У меня Бабушка живёт однако в Москве...
    ABir
    ABir
    вчера в 18:17
    Дождёмся игры, поднадоели уже, если честно, все эти прогнозы
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 18:14
    Морду в подтрибунке бразило-неграм набьют? Это вряд ли,там уже сплочённая ОПГ.
    5q8wbzd5w85g
    5q8wbzd5w85g
    вчера в 17:45
    какой кураж, как вы надолели со своим куражем, посмотрим о чем вы запоете завтра...
    Гость
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