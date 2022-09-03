Мостовой: «На кураже „Спартак“ сможет создать проблемы „Зениту“»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча восьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Я говорил, что поражение в Суперкубке надо забыть — «Спартак» больше никому так не проиграет. «Спартак» будет в тройке. Да, такие игры бывают. Я жду, что «Спартак» на кураже и подъёмчике сможет создать проблемы «Зениту».

Ясно, что «Зенит» сильнее. Но «Спартак» будет играть за счёт болельщиков, домашнего настроя. Всё идёт в пользу «Спартака». По индивидуальностям «Зенит» сильнее. 55 на 45 в пользу «Зенита». Если вничью сыграют, то никто не расстроится.