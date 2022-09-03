Мостовой: «Обыграем сборную Киргизии для статистики»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что национальная команда может сыграть товарищеский матч против сборной Киргизии.

Сборные будут играть. Времени свободного будет много — можно и сыграть. Другое дело, что не надо из этого делать три-четыре состава. Какой-то балаган устроили: какие-то шутки. Собрались, сыграли тем составом, которым считают нужным, — разъехались.

Весь мир будет играть, а мы будем смотреть? Пусть сыграют. Обыграть Киргизию для статистики. Кто-нибудь забьёт четыре мяча, а потом будет говорить, что за сборную четыре забил.