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Мостовой: «Обыграем сборную Киргизии для статистики»

вчера, 16:06

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что национальная команда может сыграть товарищеский матч против сборной Киргизии.

Сборные будут играть. Времени свободного будет много — можно и сыграть. Другое дело, что не надо из этого делать три-четыре состава. Какой-то балаган устроили: какие-то шутки. Собрались, сыграли тем составом, которым считают нужным, — разъехались.

Весь мир будет играть, а мы будем смотреть? Пусть сыграют. Обыграть Киргизию для статистики. Кто-нибудь забьёт четыре мяча, а потом будет говорить, что за сборную четыре забил.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:12
матчи и статистика которую заслужили
Сп62
Сп62
вчера в 18:49
Как бы не оконфузиться. Надо бы прощупать соперника заранее.
gaj4k29uekgk
gaj4k29uekgk
вчера в 17:14
Статистика вещь упрямая, так что как пойдёт ещё
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:08
Лучше брать интервью у кутепова чем у моста, пользы больше будет.
drug01
drug01
вчера в 16:43
Только не подкачайте
hаrut
hаrut
вчера в 16:29
Тут как бы себе статистику не испортить
Гость
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