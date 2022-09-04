Колыванов: «Матч с „Зенитом“ покажет уровень „Спартака“»

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Матч с «Зенитом» покажет уровень «Спартака». Да, «красно-белые» очень здорово начали чемпионат, но пока у них еще не было настоящей проверки на прочность. Матч с «Динамо» же они проиграли.

Может ли «Спартак» прервать неудачную серию в матчах с «Зенитом»? Шансы всегда есть и у всех, особенно в определенном матче. Команда с характером, игроки бьются и стараются в каждом поединке проявить себя, поэтому «Спартак» и находится на вершине рядом с «Зенитом».