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Колыванов: «Матч с „Зенитом“ покажет уровень „Спартака“»

вчера, 08:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Матч с «Зенитом» покажет уровень «Спартака». Да, «красно-белые» очень здорово начали чемпионат, но пока у них еще не было настоящей проверки на прочность. Матч с «Динамо» же они проиграли.

Может ли «Спартак» прервать неудачную серию в матчах с «Зенитом»? Шансы всегда есть и у всех, особенно в определенном матче. Команда с характером, игроки бьются и стараются в каждом поединке проявить себя, поэтому «Спартак» и находится на вершине рядом с «Зенитом».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
вчера в 11:55
    makkie
    makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 11:20
    Уверен или самоуверен?
    И да, в очередной раз не получится - последний раз победу одержал Спартак в Кубке, так что...
    Союзник противников
    Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 11:11
    Зато я уверен,что обновлённый ЦСКА утилизирует "вечно великий" "Спартак" в очередной раз.
    makkie
    makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 11:00
    Поглядим как цска сыграет с обновлённым Динамо.
    На сегодня мы видим, что можете даже с НН упустить победу, ведя в счёте 2-0.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 10:22
    Матч с "Динамо" показал уровень "Спартака"-высокий для РПЛ,но недостаточный для твёрдого лидерства.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 10:21
    Мы и так знаем :У всех амбициозных-на второе-пятое места.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 09:56
    Спартак может и победить!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 09:55
    Никогда один матч не покажет уровень команды....
    (Вчера Бавария не обыграла Унион и никто не кричит об уровне)

    И ежу понятно что есть командыц схожи со Спартаком амбициям-уровню-бюджету (Динамо-ЦСКА-Зенит-Краснодар) - которых Спартак не обыгрывает..в равных составах....
    И команды которые Спартаку легче обыграть чем необыграть...и календарно они сгруппировались в этот небольшой период...который и послужил поводом для бесконечных од во славу гвардиолости Абаскаля...

    Я так завсегда за более качественный Спартак...ибо больше сильных команд-сильнее Лига...
    Просто не верится что Вы считаете что если бы вместо сливающего тренера Урала....обестренерного Сочи...Краснодара вменьшинстве и новичков Лиги были бы московские клубы и Зенит - то "триумфальное стартовое семитурье" для Абаскаля было бы таким же как сейчас....

    Я не питаю особых иллюзий по поводу вечернего матча..в плане проверки уровня...
    Вы наверняка знаете статистику....в Москве матчи между этими командами заканчиваются 50\50...при 100%-м результате для Зенита в Питере...

    Я если честно не понимаю журналистов аккумулирующих внимание и подогревающих ажиотаж некими "мстями".."реваншами"...и пр...
    Наверняка же журналисты знают...что после двух сентябрьских игр на "Открытии" последуют две игры на "Разгром Арене" в Питере где Зенит забивает Спартаку больше чем "Барселона" "Кадису"....

    Зениту то получается относительно по-боку как он сыграет ибо отыграется в Питере с гарантией 98,74%...
    А давление и мнимые "реваншизм и мстя" наверное работают против абаскальцев....которых неплохая форма Квинси подталкивает на какие то шапкозакидательские интервью...

    Красивой игры...и честного (досеминарного) судейства !!!!!))
    drug01
    drug01
    вчера в 09:51
    Ждём интересную игру
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 09:50
    Тут надо будет смотреть. Если выиграют, то победят тогда. Шансы есть. Все игроки будут играть, это футбол.
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 09:45
    Сегодня будет интереснейший матч, который может определить, кто станет главным претендентом на лидерство.
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 09:34
    Поглядим.
    Не припомню, чтобы Кукуян откровенно топил Спартак. Вспоминаются лишь огрехи в виде пропуска фолов или не показанных ЖК сопернику, а в целом нормально.
    Но если начнут душить - это будет сразу понятно.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 09:30
    Спартак при Абоскале играет в хороший футбол! Видно что тренер хочет построить и если ему не мешать, а еще и приобрести несколько хороших, сильных игроков, то команда еще и прибавит. Команде не хватает сильной скамейки! Нет игроков для усиления игры, нет умного игрока в центре поля, который бы снабжал Соболева, Промеса и Шамара отличными обостряющими передачами, нет нормального опорника, его пытаются сделать из Умярова, но он не тянет, и тут либо придется терпеть и ждать что привыкнет к этой роли, либо так же усилять эту позицию. Сейчас в Спартаке играет много своих молодых игроков, и это хорошо, что тренер дает им шанс, но нужны и более сильные мастера.
    Зенит это сейчас гегемон российского футбола, у которого и сыгранная команда, и игроки индивидуально сильные, и при необходимости могут купить еще игроков, хотя и без этого состав укомплектован отлично.
    Даже если и проиграет Спартак, то не нужно нагнетать обстановку над Абоскалем! Ему нужно доверять и дать время!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 09:19
    Этот матч покажет уровень судейства в рпл. Газпром рулит?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 08:46
    Скоро Абаскаль приведёт команду к законному десятому месту...
    makkie
    makkie
    вчера в 08:28
    Матч с Ахматом покажет уровень Спартака
    Матч с Краснодаром покажет уровень Спартака
    Матч с Сочи покажет уровень Спартака
    Матч с Крыльями покажет уровень Спартака

    Бла-бла-бла...
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 08:27
    Ничья скорее всего,а могут и выиграть!!!
    Гость
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