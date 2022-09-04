Колыванов: «Матч с „Зенитом“ покажет уровень „Спартака“»

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».
Матч с «Зенитом» покажет уровень «Спартака». Да, «красно-белые» очень здорово начали чемпионат, но пока у них еще не было настоящей проверки на прочность. Матч с «Динамо» же они проиграли.
Может ли «Спартак» прервать неудачную серию в матчах с «Зенитом»? Шансы всегда есть и у всех, особенно в определенном матче. Команда с характером, игроки бьются и стараются в каждом поединке проявить себя, поэтому «Спартак» и находится на вершине рядом с «Зенитом».
А вы всё потные ладошки на чемпионство в карманах прячете...
А вы всё потные ладошки на чемпионство в карманах прячете...
И да, в очередной раз не получится - последний раз победу одержал Спартак в Кубке, так что...
И да, в очередной раз не получится - последний раз победу одержал Спартак в Кубке, так что...
На сегодня мы видим, что можете даже с НН упустить победу, ведя в счёте 2-0.
На сегодня мы видим, что можете даже с НН упустить победу, ведя в счёте 2-0.
(Вчера Бавария не обыграла Унион и никто не кричит об уровне)
И ежу понятно что есть командыц схожи со Спартаком амбициям-уровню-бюджету (Динамо-ЦСКА-Зенит-Краснодар) - которых Спартак не обыгрывает..в равных составах....
И команды которые Спартаку легче обыграть чем необыграть...и календарно они сгруппировались в этот небольшой период...который и послужил поводом для бесконечных од во славу гвардиолости Абаскаля...
Я так завсегда за более качественный Спартак...ибо больше сильных команд-сильнее Лига...
Просто не верится что Вы считаете что если бы вместо сливающего тренера Урала....обестренерного Сочи...Краснодара вменьшинстве и новичков Лиги были бы московские клубы и Зенит - то "триумфальное стартовое семитурье" для Абаскаля было бы таким же как сейчас....
Я не питаю особых иллюзий по поводу вечернего матча..в плане проверки уровня...
Вы наверняка знаете статистику....в Москве матчи между этими командами заканчиваются 50\50...при 100%-м результате для Зенита в Питере...
Я если честно не понимаю журналистов аккумулирующих внимание и подогревающих ажиотаж некими "мстями".."реваншами"...и пр...
Наверняка же журналисты знают...что после двух сентябрьских игр на "Открытии" последуют две игры на "Разгром Арене" в Питере где Зенит забивает Спартаку больше чем "Барселона" "Кадису"....
Зениту то получается относительно по-боку как он сыграет ибо отыграется в Питере с гарантией 98,74%...
А давление и мнимые "реваншизм и мстя" наверное работают против абаскальцев....которых неплохая форма Квинси подталкивает на какие то шапкозакидательские интервью...
Красивой игры...и честного (досеминарного) судейства !!!!!))
(Вчера Бавария не обыграла Унион и никто не кричит об уровне)
И ежу понятно что есть командыц схожи со Спартаком амбициям-уровню-бюджету (Динамо-ЦСКА-Зенит-Краснодар) - которых Спартак не обыгрывает..в равных составах....
И команды которые Спартаку легче обыграть чем необыграть...и календарно они сгруппировались в этот небольшой период...который и послужил поводом для бесконечных од во славу гвардиолости Абаскаля...
Я так завсегда за более качественный Спартак...ибо больше сильных команд-сильнее Лига...
Просто не верится что Вы считаете что если бы вместо сливающего тренера Урала....обестренерного Сочи...Краснодара вменьшинстве и новичков Лиги были бы московские клубы и Зенит - то "триумфальное стартовое семитурье" для Абаскаля было бы таким же как сейчас....
Я не питаю особых иллюзий по поводу вечернего матча..в плане проверки уровня...
Вы наверняка знаете статистику....в Москве матчи между этими командами заканчиваются 50\50...при 100%-м результате для Зенита в Питере...
Я если честно не понимаю журналистов аккумулирующих внимание и подогревающих ажиотаж некими "мстями".."реваншами"...и пр...
Наверняка же журналисты знают...что после двух сентябрьских игр на "Открытии" последуют две игры на "Разгром Арене" в Питере где Зенит забивает Спартаку больше чем "Барселона" "Кадису"....
Зениту то получается относительно по-боку как он сыграет ибо отыграется в Питере с гарантией 98,74%...
А давление и мнимые "реваншизм и мстя" наверное работают против абаскальцев....которых неплохая форма Квинси подталкивает на какие то шапкозакидательские интервью...
Красивой игры...и честного (досеминарного) судейства !!!!!))
Не припомню, чтобы Кукуян откровенно топил Спартак. Вспоминаются лишь огрехи в виде пропуска фолов или не показанных ЖК сопернику, а в целом нормально.
Но если начнут душить - это будет сразу понятно.
Не припомню, чтобы Кукуян откровенно топил Спартак. Вспоминаются лишь огрехи в виде пропуска фолов или не показанных ЖК сопернику, а в целом нормально.
Но если начнут душить - это будет сразу понятно.
Зенит это сейчас гегемон российского футбола, у которого и сыгранная команда, и игроки индивидуально сильные, и при необходимости могут купить еще игроков, хотя и без этого состав укомплектован отлично.
Даже если и проиграет Спартак, то не нужно нагнетать обстановку над Абоскалем! Ему нужно доверять и дать время!
Зенит это сейчас гегемон российского футбола, у которого и сыгранная команда, и игроки индивидуально сильные, и при необходимости могут купить еще игроков, хотя и без этого состав укомплектован отлично.
Даже если и проиграет Спартак, то не нужно нагнетать обстановку над Абоскалем! Ему нужно доверять и дать время!
Матч с Краснодаром покажет уровень Спартака
Матч с Сочи покажет уровень Спартака
Матч с Крыльями покажет уровень Спартака
Бла-бла-бла...
Матч с Краснодаром покажет уровень Спартака
Матч с Сочи покажет уровень Спартака
Матч с Крыльями покажет уровень Спартака
Бла-бла-бла...