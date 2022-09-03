Захарян не собирался менять гражданство России ради «Челси»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не собирался менять гражданство ради перехода в лондонский «Челси».
«Это всё разговоры. Я не собирался менять гражданство, просто собирался играть в „Челси“», — сообщил Захарян.
Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не собирался менять гражданство ради перехода в лондонский «Челси».
«Это всё разговоры. Я не собирался менять гражданство, просто собирался играть в „Челси“», — сообщил Захарян.
Р. S. Пластилиновымон он бы стал, если бы принял гражданство Армении.
Р. S. Пластилиновымон он бы стал, если бы принял гражданство Армении.
Это им Арсен нужен...
Пусть и меняют название и принадлежность....
"Открытое акционерное спортивное московско-лондонское общество "Челси"
Это им Арсен нужен...
Пусть и меняют название и принадлежность....
"Открытое акционерное спортивное московско-лондонское общество "Челси"
Что опять гражданство менять ?
Что опять гражданство менять ?
Основной конкурс -150 -10
Не устали ещё????
Основной конкурс -150 -10
Не устали ещё????