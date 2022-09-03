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Захарян не собирался менять гражданство России ради «Челси»

вчера, 23:42

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не собирался менять гражданство ради перехода в лондонский «Челси».

«Это всё разговоры. Я не собирался менять гражданство, просто собирался играть в „Челси“», — сообщил Захарян.

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Все комментарии
Tostao
Tostao ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 13:54, ред.
Родина у человека может быть только одна - там, где он родился, вырос, и живет и неважно, где родились его родичи, которые посчитали их место рождения некомфортным для проживания.
Р. S. Пластилиновымон он бы стал, если бы принял гражданство Армении.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 11:12
Вопрос перехода был не в гражданстве,а в способе оплаты трансфера
Союзник противников
Союзник противников ответ Nick Ch (раскрыть)
сегодня в 10:09
Так он спокойно мог получить паспорт Армении,а оттуда(пока у власти выкормыши-грантоеды)возьмут хоть куда.Во всяком случае,политическая составляющая,препятствующая этому,будет устранена.
Союзник противников
Союзник противников ответ qv6tc9sh3gmd (раскрыть)
сегодня в 10:06
Получается,что пока на месте.И не бегают по миру в стремлении сменить паспорт. А дальше-посмотрим.
valt134
valt134 ответ Tostao (раскрыть)
сегодня в 08:51
Ну и что? Мой сын тоже родился в Ростове, но считает себя Армянином.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:27, ред.
Ему то чего менять...
Это им Арсен нужен...
Пусть и меняют название и принадлежность....
"Открытое акционерное спортивное московско-лондонское общество "Челси"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:52
Зачем ему это делать!?
Boricku
Boricku
сегодня в 07:48
Этот "интерес" из апль и был изначально затеян с целью провокации
Tostao
Tostao ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 07:42
Захарян родился в России, город Самара. Это его Родина. Так что не надо наводить тень на плетень.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:36
Весь мир видит какие поддонки эти аннлосаксы.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 06:47
Все правильно , а если его завтра в Арарат пригласят ?
Что опять гражданство менять ?
qv6tc9sh3gmd
qv6tc9sh3gmd
сегодня в 05:54
Где мозги?
valt134
valt134
сегодня в 04:30
«Патриот Пластилиновый…» Армению продал, а тут он, типа, не собирался гражданство менять. Да никому ты в Англии не нужен. Уровень не тот. Бери пример со Сперцяна. Родиной не торгуют!!!
gentlewolf
gentlewolf ответ Nick Ch (раскрыть)
сегодня в 02:46
Захе получит армянское гражданство просто. И быстро.
ABir
ABir
сегодня в 00:45
Не стоит оно гражданство менять ради Челси
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 23:54
Во-первых, чушь какая-то. Ну понятно, на фоне всего….. во-вторых, если включить немного голову, то вообще-то есть юридическая процедура и порядок получения гражданства - так что, просто «потому что хочется» не дадут…
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:45
Штраф Группа Бескова К.
Основной конкурс -150 -10

Не устали ещё????
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:43
Вот и молодец
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