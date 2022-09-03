Захарян прокомментировал интерес «Челси»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался по поводу несостоявшегося трансфера в «Челси».
Как пережил эту неделю? Нормально пережил, у меня контракт. Ребята меня подкалывали. Шутки обычные в раздевалке. Реакция на интерес «Челси»? Знал, что они интересовались мной еще зимой. Конечно, приятно, что такие авансы мне выдаются. Буду стараться. Стараюсь, тренируюсь.
Забава у них такая...
Футбол придумали...а играть в него так и не научились...65 лет ЧМ выиграть не могут...
Лигу деньгами напичкали...назвали её английской....а в английском финале ЛЧ из 22-х игроков лишь 1 англичанин....
Даже при резко возникшем желании купить Захаряна наткнулись на собой же придуманные сложности оплаты из-за которых обломались...))
Забава у них такая...
Футбол придумали...а играть в него так и не научились...65 лет ЧМ выиграть не могут...
Лигу деньгами напичкали...назвали её английской....а в английском финале ЛЧ из 22-х игроков лишь 1 англичанин....
Даже при резко возникшем желании купить Захаряна наткнулись на собой же придуманные сложности оплаты из-за которых обломались...))