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Захарян прокомментировал интерес «Челси»

вчера, 23:33

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался по поводу несостоявшегося трансфера в «Челси».

Как пережил эту неделю? Нормально пережил, у меня контракт. Ребята меня подкалывали. Шутки обычные в раздевалке. Реакция на интерес «Челси»? Знал, что они интересовались мной еще зимой. Конечно, приятно, что такие авансы мне выдаются. Буду стараться. Стараюсь, тренируюсь.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:54
Это агличашки сами себя всё время троллят.....
Забава у них такая...
Футбол придумали...а играть в него так и не научились...65 лет ЧМ выиграть не могут...
Лигу деньгами напичкали...назвали её английской....а в английском финале ЛЧ из 22-х игроков лишь 1 англичанин....
Даже при резко возникшем желании купить Захаряна наткнулись на собой же придуманные сложности оплаты из-за которых обломались...))
Capral
Capral
вчера в 23:42
Мне иногда кажется, что британцы, учитывая их ненависть к России, просто, решили потроллить или поиздеваться над Захой. Возможно, даже, сам Борис посодействовал..... Ну, шутка- конечно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:41
Вот и тренируйся
Tostao
Tostao
вчера в 23:37
Захаряна лучше бы конечно в Испанию или на крайняк в Италию. В АПЛ его затопчут.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:35
Скоро с Ман Сити будут интерес гонять!
Гость
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