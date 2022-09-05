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Юран: «„Спартаку“ не хватило ещё одного футболиста оборонительного плана»

сегодня, 12:51
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Сергей Юран оценил игру «красно-белых» в матче с «Зенитом» в 8-м туре РПЛ.

Очевидно, что проваливался правый фланг. Не знаю, почему на это не отреагировал тренерский штаб. В первом тайме Мостовой там гулял, бил...

Джикия сыграл на своем уровне, а Промес в таких матчах должен быть активнее. Да, мог сравнять счет. Но в целом выпал из игры.

Наверное, нужно было играть против питерцев более сдержанно. Мартинс — опорник, но был сдвинут вправо. Не совсем его позиция. Не хватило еще одного футболиста оборонительного плана. Раз у Игнатова игра не пошла, значит, надо было, наверное, выпускать исполнителя более разрушительного амплуа. Играть против «Зенита» в три нападающих... Ну, не знаю. Надо реально смотреть на вещи. Нужно все же отталкиваться от уровня своих подопечных и учитывать силу соперника. И игра невнятная, и минус три очка. Мне кажется, против такого «Зенита», который превышает всех в классе в нашей лиге, нужно было сыграть прагматичнее.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:25
Ясно, тут личная неприязнь к Абаскалю.
Интересно, что он такого вам сделал? Если бы у Абаскаля не было ни тактики, ни стратегии - шёл бы сейчас Спартак в зоне лидеров? Если бы он не имел понятия, как строить команду, откуда тогда взяться прогрессу Зобнина, Соболева, Промеса, Литвинова, Хлусевича?
Ерунду не пишите! Игра Спартака - это заслуга тренера и глупо это отрицать. Ну а то, что Абаскаль молодой тренер и допускает ошибки - это естественно.

З.Ы. Еще более забавно сравнивать нынешний Зенит с его бразильцами и сыгранным составом и Спартак, который летом сменил тренера и где играет много молодых футболистов. Только дилетант не видит разницу в классе и уровне игроков основы. Что вчера и показал матч.
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:05
Со шварцем уже давно разобралась история. Всё, что я говорил о нем- свершилось в точности на 1000%!!! За тренерами ДИНАМО, я слежу очень внимательно. В отличии от Спартака, из которого почти никто не ушел, из ДИНАМО сбежало 7 человек, но новый ГТ выжимает максимум и уже успел весьма показательно победить вашего, так называемого тренера!!! У вашего Абаскаля- нет ни тактики, ни стратегии. Он понятия не имеет как строить команду. А, Зенит вчера, просто образцово это подтвердил....
makkie
makkie ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:57
Следите за тренерами Динамо лучше.
А то у вас до сих пор Шварц виноват во всех бедах.
А мы в Спартаке сами разберёмся, тем более Абаскаль даёт результат и у команды хороший набор очков.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:54
С Зенитом постоянно чего-то не хватает.
Capral
Capral
сегодня в 13:52
Юран- молодец, всё по делу!!! После такого интервью Юрана, ГТ Спартака можно выбросить на помойку. Распиарили, неизвестно кого....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:49
Максименко сыграл как Доннарумма в ЛЧ против Реала и другие привозные вратари, мы вели в счёте и контролировали его, но он подарил гол
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:46
Семьлихов он для фанов Ливера, а для питерских разве что Максемьенко есть
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:43
Я чет уже Юрана хочу в команду
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:34
12 на 11 - не совсем справедливо...
Но в особых случаях - допустимо...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:13
Семьлихова им не хватало.
Вторым в воротах скакать...
sbumdstdv38j
sbumdstdv38j
сегодня в 12:53
Это точно и гола
Гость
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