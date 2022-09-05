Юран: «„Спартаку“ не хватило ещё одного футболиста оборонительного плана»

Экс-игрок «Спартака» оценил игру «красно-белых» в матче с «Зенитом» в 8-м туре РПЛ .

Очевидно, что проваливался правый фланг. Не знаю, почему на это не отреагировал тренерский штаб. В первом тайме Мостовой там гулял, бил...

Джикия сыграл на своем уровне, а Промес в таких матчах должен быть активнее. Да, мог сравнять счет. Но в целом выпал из игры.

Наверное, нужно было играть против питерцев более сдержанно. Мартинс — опорник, но был сдвинут вправо. Не совсем его позиция. Не хватило еще одного футболиста оборонительного плана. Раз у Игнатова игра не пошла, значит, надо было, наверное, выпускать исполнителя более разрушительного амплуа. Играть против «Зенита» в три нападающих... Ну, не знаю. Надо реально смотреть на вещи. Нужно все же отталкиваться от уровня своих подопечных и учитывать силу соперника. И игра невнятная, и минус три очка. Мне кажется, против такого «Зенита», который превышает всех в классе в нашей лиге, нужно было сыграть прагматичнее.