Веденеев: «Между „Спартаком“ и „Зенитом“ — пропасть»

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев отреагировал на победу сине-бело-голубых над московским «Спартаком» (2:1).
Все выходные было предвкушение большого матча. «Спартак» в СМИ записали в конкуренты «Зениту». Первые минуты матча были особенно интересны, поскольку хотелось понять, есть ли у красно-белых игра, какой-то костяк, какое-то поступательное направление. Ответы на эти и многие другие вопросы могла дать только встреча с «Зенитом».
Матч прошел, и теперь можно с уверенностью сказать: между «Спартаком» и «Зенитом» — пропасть. Разница столь велика, что сейчас даже трудно сказать, в каких компонентах можно было бы поставить «Спартаку» равную с «Зенитом» оценку.
Нет защиты, ужасные разрывы между линиями. Очень сильная атака, но она стихийная, неорганизованная. В позиционный футбол Спартак играет плохо, если что и получается, то только в контратаках. Никакой оргагизации и построения игры. Распиаренный тренер, которого вознесли после побед над средними Сочи и Краснодаром.
В Зените, тренер тоже не гений, но там состав очень сильный во всех линиях. И надо признать что у Зенита есть свой неповторимый стиль, даже несмотря на то, что уже несколько лет, Зенит как команда не развивается.
Нет защиты, ужасные разрывы между линиями. Очень сильная атака, но она стихийная, неорганизованная. В позиционный футбол Спартак играет плохо, если что и получается, то только в контратаках. Никакой оргагизации и построения игры. Распиаренный тренер, которого вознесли после побед над средними Сочи и Краснодаром.
В Зените, тренер тоже не гений, но там состав очень сильный во всех линиях. И надо признать что у Зенита есть свой неповторимый стиль, даже несмотря на то, что уже несколько лет, Зенит как команда не развивается.
Чем интересна АПЛ!Там при наличии супер клубов в финансовом отношении есть еще к тому же и ТРЕНЕРЫ , которые не боятся творить и привлекать ту же молодежь! Тот же Зенит это не про тренера и не про молодежь! Это пузырь , который лопнет как только Газпром уйдет!
Чем интересна АПЛ!Там при наличии супер клубов в финансовом отношении есть еще к тому же и ТРЕНЕРЫ , которые не боятся творить и привлекать ту же молодежь! Тот же Зенит это не про тренера и не про молодежь! Это пузырь , который лопнет как только Газпром уйдет!