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Веденеев: «Между „Спартаком“ и „Зенитом“ — пропасть»

сегодня, 10:43
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев отреагировал на победу сине-бело-голубых над московским «Спартаком» (2:1).

Все выходные было предвкушение большого матча. «Спартак» в СМИ записали в конкуренты «Зениту». Первые минуты матча были особенно интересны, поскольку хотелось понять, есть ли у красно-белых игра, какой-то костяк, какое-то поступательное направление. Ответы на эти и многие другие вопросы могла дать только встреча с «Зенитом».

Матч прошел, и теперь можно с уверенностью сказать: между «Спартаком» и «Зенитом» — пропасть. Разница столь велика, что сейчас даже трудно сказать, в каких компонентах можно было бы поставить «Спартаку» равную с «Зенитом» оценку.

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Все комментарии
34ctsge5pjhm
34ctsge5pjhm ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 13:55
Спартак лопнет, как только Лукойл уйдет, так-же и про все команды можно сказать. Бредового умозаключения ещё не слышал. Для особо одарённых Федун в Спартак вложил 2 миллиарда долларов если что и где результат.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:32
Это естественно
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 13:30
С привлечением молодежи надо быть очень осторожным. Вспомните, как ярко ворвались во взрослый футбол Захарян и Тюкавин, и посмотрите, что с ними стало....
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 12:43, ред.
Я тоже, всегда подчеркивал, что Семак- самый заурядный тренер. Он не умеет менять игру, читать соперника, не может в случае необходимости переквалифицировать игроков или менять их позициями, атакует и защищается одним и тем-же порядком. Безусловно, на фоне деградирующего российского футбола, Зенит выглядит фаворитом. Самый дорогой и классный состав, при самых больших денежных вливаниях. И, как я неоднократно писал, при всех достоинствах питерских футболистов, Зенит, как команда- топчется на месте.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:35
Я вчера писал !В шапке матча на соккере было написано сколько стоят команды! Зенит более чем в два раза дороже! Вот и весь ответ! Они могли бы сыграть без тренеров и результат был бы тот же!
Чем интересна АПЛ!Там при наличии супер клубов в финансовом отношении есть еще к тому же и ТРЕНЕРЫ , которые не боятся творить и привлекать ту же молодежь! Тот же Зенит это не про тренера и не про молодежь! Это пузырь , который лопнет как только Газпром уйдет!
YVG
YVG
сегодня в 11:33, ред.
Между пятым и десятым местом почти нет пропасти. Скоро все станет на свои места.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:19
Стиль Зенита это удары Мостового с угла штрафной, это так уныло и главное, что кроме этого ничего нет, абсолютно, нет форварда киллера и вообще форварда.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:15
Какой то сюр. Будь Селихов на банке то и моментов то и не было бы у питерцев, е то что голов. А так да, кипер дарил мяч и обрезал
Capral
Capral
сегодня в 11:00, ред.
Мне лично не обязательно было ждать игры Спартак-Зенит. Всё стало понятно после матча ДИНАМО-Спартак. У Спартака бессистемный футбол.

Нет защиты, ужасные разрывы между линиями. Очень сильная атака, но она стихийная, неорганизованная. В позиционный футбол Спартак играет плохо, если что и получается, то только в контратаках. Никакой оргагизации и построения игры. Распиаренный тренер, которого вознесли после побед над средними Сочи и Краснодаром.

В Зените, тренер тоже не гений, но там состав очень сильный во всех линиях. И надо признать что у Зенита есть свой неповторимый стиль, даже несмотря на то, что уже несколько лет, Зенит как команда не развивается.
7mpwk28tfg6n
7mpwk28tfg6n
сегодня в 10:52
Нельзя даже спорить
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:47
Ну а как ещё, таковы реалии.
Гость
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