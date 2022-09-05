Веденеев: «Между „Спартаком“ и „Зенитом“ — пропасть»

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев отреагировал на победу сине-бело-голубых над московским «Спартаком» (2:1).

Все выходные было предвкушение большого матча. «Спартак» в СМИ записали в конкуренты «Зениту». Первые минуты матча были особенно интересны, поскольку хотелось понять, есть ли у красно-белых игра, какой-то костяк, какое-то поступательное направление. Ответы на эти и многие другие вопросы могла дать только встреча с «Зенитом».

Матч прошел, и теперь можно с уверенностью сказать: между «Спартаком» и «Зенитом» — пропасть. Разница столь велика, что сейчас даже трудно сказать, в каких компонентах можно было бы поставить «Спартаку» равную с «Зенитом» оценку.