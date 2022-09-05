Степашин — об успехах «Динамо»: «Это тренерское достижение»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин порассуждал об игре команды в текущем сезоне после победы над «Уралом».

Теперь уже точно можно сказать, что это тренерское достижение. Есть ничьи, есть сложные победы.

Кстати, хочу напомнить, совсем недавно [30 апреля] мы тому же «Уралу» проиграли (2:3) и потеряли три очка, которые нам очень пригодились бы в борьбе за второе место. Тогда был другой состав, другой тренер…