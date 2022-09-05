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Степашин — об успехах «Динамо»: «Это тренерское достижение»

сегодня, 11:28

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин порассуждал об игре команды в текущем сезоне после победы над «Уралом».

Теперь уже точно можно сказать, что это тренерское достижение. Есть ничьи, есть сложные победы.

Кстати, хочу напомнить, совсем недавно [30 апреля] мы тому же «Уралу» проиграли (2:3) и потеряли три очка, которые нам очень пригодились бы в борьбе за второе место. Тогда был другой состав, другой тренер…

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Все комментарии
Capral
Capral ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 12:24
Конечно достижения были в прошлом сезоне! Вот на пример- 2:5, 1:5, 2:3, 0:1, ну и главное достижение -это конечно финал кубка!!!
Имея ,безусловно крепкий, боеспособный состав, НЕДОРАЗУМЕНИЕ, с огромным трудом выиграл бронзу. Конечно, достижения были. А вот ,то, что Йоканович должен сейчас работать на развалинах, с командой, из которой сбежало 7 человек, играя фактически без атаки и защиты- это не достижение. Конечно.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:55
Достижения были в прошлом сезоне, а тут слабаков просто обыграли.
Гость
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