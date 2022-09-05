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Дюков: «У нового формата Кубка России есть достоинства»

сегодня, 12:01

Глава РФС Александр Дюков порассуждал о формате Кубка России.

То, что клубы из регионов отрезаны от клубов РПЛ, – это, конечно, недостаток. С другой стороны, у этого формата есть другие достоинства. Начали проводить Кубок в таком формате – нужно его провести, а дальше подвести итоги. После этого примем решение.

На сентябрьском исполкоме, как я и обещал, мы рассмотрим регламент, которым будем руководствоваться при принятии решения о месте проведения финала Кубка России и Суперкубка. Не знаю, будет решение или нет. РФС подготовит предложения, члены исполкома их обсудят.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 12:56
Достоинство только одно, но зато существенное - дать игровую практику лавочникам))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:23
Очень сложная система...
Гость
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