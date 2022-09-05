Дюков: «У нового формата Кубка России есть достоинства»

Глава РФС Александр Дюков порассуждал о формате Кубка России.

То, что клубы из регионов отрезаны от клубов РПЛ , – это, конечно, недостаток. С другой стороны, у этого формата есть другие достоинства. Начали проводить Кубок в таком формате – нужно его провести, а дальше подвести итоги. После этого примем решение.