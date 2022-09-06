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Whoscored представил символическую сборную восьмого тура РПЛ

сегодня, 13:33

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов восьмого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим футболистом тура с оценкой 8,7 стал нападающий «Оренбурга» Джимми Марин, который забил 2 гола в ворота «Химкок» (3:1). Всего в сборную тура вошли по два игрока «Оренбурга», «Зенита» и ЦСКА, а также по оному представителю «Динамо», «Торпедо», «Крыльев Советов», «Локомотива» и «Нижнего Новгорода».

Whoscored представил символическую сборную восьмого тура РПЛ

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Перевод с whoscored.com
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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:20
Хм,а в других источниках вратарь совсем другой,а ссылка та же.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 14:19
Тут подмена понятий (я уж не говорю, что он дважды сходил). Мы сто раз видели, что во время серий пенальти на ЧМ известные вратари сходили с ленточки, и судьям приходилось их урезонивать.

Проблема как раз в том, что судья должен обращать внимание вратаря на нарушение, потому что вратарь смотрит на мяч в первую очередь. Бабурин даже после второго раза не знал, что он сошел с ленточки, как он и признался в интервью (впрочем, это было очевидно).
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 14:09
Бабурин отыграл чудесно весь матч. Но вратарь, который трижды сходит с ленточки во время пробития пенальти, вызывает некоторые сомнения в своем мастерстве.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:59
В прошлом туре рулили игроки Спартака. Правда соперник был другой...
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 13:55
Миранчук и Худяков светлые пятна Локо.
Бабурин выдал свой лучший матч.
В целом...по делу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:44
Соккер категорически не согласится. По его мнению должно быть 6-7 игроков Зенита, не мене. Иначе это не сборная тура. Хотя мне кажется состав вполне справедливо назван.
vavvusqgjac8
vavvusqgjac8
сегодня в 13:38
Состав интересно
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:37
Нормальный состав.
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