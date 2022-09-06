Whoscored представил символическую сборную восьмого тура РПЛ

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов восьмого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
Лучшим футболистом тура с оценкой 8,7 стал нападающий «Оренбурга» Джимми Марин, который забил 2 гола в ворота «Химкок» (3:1). Всего в сборную тура вошли по два игрока «Оренбурга», «Зенита» и ЦСКА, а также по оному представителю «Динамо», «Торпедо», «Крыльев Советов», «Локомотива» и «Нижнего Новгорода».
Проблема как раз в том, что судья должен обращать внимание вратаря на нарушение, потому что вратарь смотрит на мяч в первую очередь. Бабурин даже после второго раза не знал, что он сошел с ленточки, как он и признался в интервью (впрочем, это было очевидно).
Проблема как раз в том, что судья должен обращать внимание вратаря на нарушение, потому что вратарь смотрит на мяч в первую очередь. Бабурин даже после второго раза не знал, что он сошел с ленточки, как он и признался в интервью (впрочем, это было очевидно).
Бабурин выдал свой лучший матч.
В целом...по делу.
Бабурин выдал свой лучший матч.
В целом...по делу.