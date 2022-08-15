Антисборная 5-го тура. Звёзды, которые подвели «Зенит», ЦСКА и «Локомотив»

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сегодня, 19:05

Снова в отряде штрафников известные персоны.

Вратарь

Артур Нигматуллин («Пари НН»)

В этом туре хватало «сухарей» у голкиперов, а Нигматуллин пропустил и за себя, и за коллег. Гол с пенальти не его вина, а вот когда Полоз забивал важный третий мяч «Ростова», то Артур допустил грубую и необъяснимую ошибку. Такое ощущение, что выключился из игры, понадеялся на офсайд. И со штрафным Уткина не справился, хотя шанс был, мяч пошел низом, и Глебова не опередил. Одного сэйва после тычка Полоза хватало, чтобы получить ничью, на что и Карпин указал после матча.

Защитники

Алексей Сутормин («Зенит»)

Сутормин пытался не по правилам остановить Мойзеса, но бразильский латераль поднялся, прошел дальше и выдал передачу в борьбу. Все завершилось пенальти в ворота «Зенита». Если бы позже Мантуан не забил в дебютном матче сумасшедшим дальним ударом, Семак потерял бы два очка в домашнем матче против ЦСКА , невзирая на сильный футбол «Зенита» до перерыва. Сутормина заменили через три минуты после пенальти.

Илья Кутепов («Торпедо»)

В составе «Спартака» Кутепов ни разу не удалялся в РПЛ . Илья пытался на опыте совершить аккуратный фол, но явно сбил соперника, который устремлялся один на один. С повторами такие эпизоды разбирать стало проще – видно, что даже легкого касания хватило, чтобы атакующий игрок потерял равновесие. Сознательность действий Кутепова очевидна. В меньшинстве «Торпедо» не сумело отыграться против «Оренбурга», который нанес 30 ударов в сторону чужих ворот.

Сергей Терехов («Сочи»)

До перерыва про защиту «Сочи» не вспоминали, сыграли здорово, «Спартак» остался дома без единого точного удара. Но во втором тайме соперник перестроился, а оборона гостей допускала ошибки. Игнатов перехватил мяч у Терехова – так создали первый гол Промеса. Дальше Сергей не успевал ни за Зиньковским, ни за Квинси. «Спартак» довел количество голов на старте сезона до 14 в пяти матчах, а у «Сочи» своя серия – пять матчей с пропущенными мячами подряд.

Полузащитники

Франсуа Камано («Локомотив»)

Не реализовал пенальти, а еще хуже, что в остальных моментах Камано сыграл так же предсказуемо. Франсуа участвовал в атаках «Локомотива», три удара, три передачи под чужой выстрел, но всегда Ломаев и защитники «Крыльев Советов» справлялись. Камано уступил во втором тайме место Керку, но голландец сыграл еще хуже – не придумал ни одного момента. В результате «Локомотив» закрыли на базе до следующей игры. Странные методы, не обязательно сработают.

Вильмар Барриос («Зенит»)

Барриос был заведен, поскольку у него многое не получалось. ЦСКА плохо смотрелся до перерыва в атаке, но как только «армейцы» перешли к своим атакам – опорная зона «Зенита» просела. Семак отреагировал, когда перевел Сантоса в центр поля к Барриосу, а Вильмар мог доиграть до удаления, ведь схватил соперника за шею. Повезло, что не было малейшего удара по лицу, тогда бы выдали чистую красную. Так или иначе, Барриос был плох.

Максим Мухин ( ЦСКА )

Из всех центральных хавбеков в главном матче тура прилично сыграл один Вендел, но бразилец устал и во втором тайме тоже выпадал чаще, не создавал моменты. Вот только Мухин еще до перерыва настрадался в борьбе с чужими атаками. Акинфеев не зря орал на напарников – «Зенит» выиграл первый тайм по ударам со счетом 7:0. Многие выстрелы были из пределов штрафной, но два гола петербуржцев – дальними ударами из зоны Мухина.

Мамаду Майга («Пари НН»)

Нелепые эпизоды с участием Майга повлияли на матч в Нижнем Новгороде. Сначала атакующий хавбек заработал пенальти – ударил рукой по лицу Чернову, глупый фол по неосторожности. После гола Полоза хозяева отыгрались, тоже с пенальти, но затем Майга выставил руку, а Уткин реализовал штрафной коварным ударом после того нарушения. В атаке Мамаду наиграл лишь на один заблокированный удар. Не удивляет, что «Пари НН» едва не отыгрался лишь после замены малийца.

Виктор Мендес ( ЦСКА )

Виноват Федотов, что бросил чилийца в котел матча в Санкт-Петербурге. Но раз речь о профессиональном футболисте, который умеет говорить, то должен был или отказаться от основы, если чувствовал, что не готов к матчу, или сыграть лучше, на характере. Мендеса поставили на позиции. Карраскаля, поскольку колумбиец не был готов на весь матч, и чилийский Виктор потерялся. Не принял участие ни в одной из атак, был заменен в перерыве. До перерыва ЦСКА де-факто сыграл в меньшинстве.

Нападающие

Вильсон Изидор («Локомотив»)

Когда футболист заявляет, что уйдет, то всегда появляется риск потерять его морально. Решение принято, и заставить себя работать, как раньше, крайне сложно. Возможно, сорвались переговоры Изидора с одним из французских клубов, поэтому Вильсон остался в РПЛ . Значит, не ждите от него весенний футбол. «Локомотив» атакует, как может, но без помощи молодого форварда грустно. Вышедший вместо Изодора черногорец Раконьяц был ярче и конкретнее.

Иван Сергеев («Зенит»)

Только плохое функциональное состояние Кассьерры помогает Сергееву получать игровую практику на старте сезона. Иван, как и Матео, уступают бразильским коллегам из атаки по уровню подготовки и мастерству. Оба должны понимать, что Малком, Клаудиньо (пропускал матч с ЦСКА ) и Вендел выше классом, должны работать с удвоенной энергией. Сергеев не конкурирует с Дзюбой и Азмуном, вроде бы участвует в атаках, а смотрится бледно. Замена форварда во втором тайме не удивила.

Главные тренеры

Марвин Комппер и Йозеф Циннбауэр («Локомотив»)