Символическая сборная 6-го тура. Защитники «Динамо» и форварды ЦСКА

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сегодня, 09:58

А еще джокеры таких разных аутсайдеров.

Вратарь

Денис Адамов («Сочи») – заклинатель пенальтистов

Из 38 ударов «Зенита» по воротам «Торпедо» и Бабурина лишь 10 были точными, только три из них были непростыми для воспитанника «Смены». Егор в итоге дважды пропустил, хотя не по своей вине. У Адамова тот же результат, но Денис отразил пенальти после попытки Комличенко, а затем страховал родную штангу, когда с точки промахнулся Уткин. Без сэйвов Дениса «Сочи» проиграл бы.

Защитники

Сергей Паршивлюк («Динамо») – старания недели

Без Живоглядова «Локомотиву» тоскливо, но у Паршивлюка соперники сложнее. «Спартак» рад был надавить на бывшего игрока, но ветеран подготовился – 7 отборов, 6 выносов мяча от ворот, 2 перехвата. Промес искал позиции, чтобы отдать пас или нанести решающий удар, но из зоны Паршивлюка не получись. Хлусевич, Зобнин или Соболев тоже Сергея не испугали. Оборона Шунина сыграла круто.

Саба Сазонов («Динамо»)

Скорее всего, «Динамо» найдет способ заплатить мексиканцам за Монтеса. Но пока играет Саба. Видно, что тренерский штаб много работает с защитником персонально, ведь изначально был не уровня основы. Но парню лишь 20 лет, желаем ему удачи в будущем. А первая запоминающаяся победа уже есть – над «Спартаком».

Роберто Фернандес («Динамо») – король воздуха

Молодого парагвайца подписали за три миллиона евро. Такими темпами вырастет в цене раза в три. Роберто хорош у чужих ворот – сантиметров не хватило, чтобы забить «Спартаку», а «Крылья Советов» уже огорчил. Фернандес в дерби снял верх, закрыл всех, кого встретил. Как и Паршивлюк, работал просто, но эффективно. Посмотрим на него ближе к зиме, но после нервного дебюта радует «Динамо».

Иброгимхалил Юлдошев («Пари НН») – замена тура

Скопинцев хорошо сыграл против «Спартака», но отметим человека, который принес «Пари НН» первую победу своим голом. В этом сезоне Юлдошев уже помогал набрать очки – его голевая передача на Сулейманова против ЦСКА принесла надежду на камбэк. Забивал в Сочи, но тогда проиграли, а теперь удар левого латераля, который часто искал позицию перед штрафной, стал решающим.

Полузащитники

Джирано Керк («Локомотив»)

Ему бы еще стабильности. Керк немножко Фарфан, когда хорош. Джирано может раствориться в игре, классом ниже, чем перуанец, но это умный игрок. Сначала голландец идеально пробил в угол. Затем создал гол для Камано – идеальная высокая подача со штрафного. Джирано выручил «Локомотив». В случае ничьей с «Химками» москвичи остались бы в зоне стыковых матчей.

Вендел («Зенит»)

Рисунок игры «Зенита» задает больше вопросов, чем дает ответов, хотя с клубами из Москвы они беспощадны. Но допустим, что «автобус» «Торпедо» выдержал бы все удары судьбы и чемпионов. Какую тогда оценку дали бы команде, если из 38 атак с ударами не может выжать гол? Без прохода Вендела с прострелом на Сергеева потеряли бы дома два очка, остались без побед в половине матчей. Неслучайно поздравляли именно Вендела, а не автора удара с метра.

Малком («Зенит») – ударник недели

Бразилец поставил личный рекорд – 10 ударов за матч. Гол забил с нарушением правил, но это на совести арбитров. Сам вингер отработал активно. В РПЛ лишь пять человек за один матч наносили больше ударов, среди них Данни, Смолов и Кержаков. Малком в хорошей компании. Конечно, меткость надо подтянуть, но бразильца в РПЛ никто не может поймать, как и Промеса, когда Квинси в ударе.

Хесус Медина ( ЦСКА ) – хитрец тура

На счету Медины передача на Чалова – важный навес. ЦСКА нужен был гол, выражающий игровой перевес. Но и четвертый голевой удар имени Хесуса важен, без него «Ахмат» мог получить в концовке пенальти в ворота Акинфеева и ничью. Медина и Карраскаль – лучшие подписания ЦСКА последних лет, ведь остались и частенько радуют, а не пролетели кометой, как Языджи.

Нападающие

Алексей Ионов («Краснодар»)

Ветеран признан лучшим в день победы «горожан» над другим клубом, названным в честь родной гавани. Ионов не был единственным, кто разбудил в «Краснодаре» победителя, но именно Ионов на паузе убирал защитников в штрафной «Оренбурга» и красивым ударом вывел свою команду вперед. Позже мог сделать дубль, чуточку промахнулся.

Федор Чалов ( ЦСКА ) – стабильность месяца

Забил в четвертом матче подряд. После гола Чалов активно уводил за собой защитников соперника, оставляя Карраскалю и Медине место на передовой. Федор в настроении и в форме. С таким голевым темпом выиграет у Генича пари. Спорили на 13 баллов по «гол плюс пас» за сезон в РПЛ , а у форварда уже 5. В случае победы футболиста увидите комментатора на домашнем матче ЦСКА в футболке «Спартака».

Главный тренер

Славиша Йоканович («Динамо»)

Без нового Шиманьского, опытного Смолова, новичка в опорной зоне и взрослого центрального защитника «Динамо» непросто играть ярко. Вот и не пытались. В дерби показали «Спартаку», что тот может изображать атаки, работать флангами, часто владеть мячом. Было бы сложно в случае ошибок защиты Шунина, но раз Йоканович объяснил футболистам задачи – у «Спартака» не было поворотных ударов. С голом в ворота Селихова крупно повезло, но были другие моменты с ударами мимо. «Динамо» могло выиграть даже крупнее.

Событие тура. Домашняя победа «Динамо» в дерби

Тяжело поверить, что можно на домашнем поле 14 лет не переигрывать «Спартак», который может получить разгром 4:0 в Самаре, причем в чемпионском сезоне. Но злой рок преследовал «Динамо», каждый раз встречали в родных и арендованных стенах веселого соседа – ни разу не побеждали. Теперь после дикого шоу 4:3 в 2008-м получили кикс Умярова и новые воспоминания, ведь «Спартак» Абаскаля впервые проиграл в чемпионате. В РПЛ не уступали только Йоканович, Семак и Карпин.

Шоу тура. «Ростов» — «Сочи»

Кстати, про тренера сборной – никак не может заставить «Ростов» слышать его подсказки с бровки. Зато немногочисленной из-за FanID публике весело, ведь два тура подряд именно поединки ростовчан самые безумные. Не было скучно в Москве, где сыграли ЦСКА и «Ахмат» — могли добраться до ничьей 4:4, но в матче «Ростова» и «Сочи» сложнее считывался победитель.

Комличенко не реализовал пенальти, в отличие от Нобоа. Гости вели 2:0, но у «Ростова» есть характер. Зато был заменен пенальтист – Полоз, и Уткин попал в штангу с «точки». Хозяева не выиграли, зато какие эмоции. Камбэк в дополнительное время, а потом еще и пенальти. Средняя результативность сезона держится на уровне в 3 мяча за игру, хорошо идут.