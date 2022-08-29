Антисборная 7-го тура РПЛ. Соавторы пяти разгромов и Глушаков

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сегодня, 21:30

Есть даже игроки ЦСКА и «Спартака».

Вратарь

Михаил Опарин («Ахмат»)

Двадцатидевятилетний великан странно сыграл, когда Ежов вышел один на один по правому флангу. Сделал два лишних шага вперед, тянулся к мячу одной рукой. Мог лучше прочитать удар-парашют с его-то габаритами. Но класса Опарину не хватает. Дальше Михаил выскочил за пределы штрафной, явно шипами бутсы врезался в Ежова. Получил заслуженную красную карточку. В большинстве «Крылья Советов» дожали невероятно неудобного соперника.

Защитники

Василий Черов («Факел»)

Воспитанник «Краснодара» один тайм продержался нормально, но когда вышел Зиньковский, то Черов его упускал. Именно активность Антона, пускай не без рикошетов, привела к голам Зобнина и Денисова. А поскольку левый фланг «Факела» активнее отработал в атаке, чем правый, то Черов ушел с поля после перерыва первым. Без него лучше не стало, невзирая на травму Зиньковского, но победу «Спартак» себе обеспечил еще с Василием на поле.

Данила Хотулев («Оренбург»)

Парню девятнадцать лет, воспитанник «Зенита», но до заявки родного клуба уроженец Оренбурга недотягивает. Зато выходит в основе в РПЛ , и подставил свою команду не раз. Сначала не встретил Игнатьева – первый гол Ивана. Затем оказался у форварда за спиной – дубль. А через пару минут Хотулев прозевал пас Худякова на Ивана – хет-трик нападающего. К двадцатой минуте «Оренбург» уже проиграл, как и Данила.

Олег Кожемякин («Торпедо»)

Работал почетным караулом у Сперцяна и Кордобы. Не смог поймать Эдуарда в штрафной площади. Оказывался за спиной у Джона, когда тот бил по воротам. Кожемякин высказывал претензии напарникам, что упустили колумбийца перед голом, но где был сам? Когда в самом конце вышедший на замену Ахметов доводил счет до разгрома, Кожемякин наблюдал, как соперники разыгрывают атаку с бильярдным ударом.

Роберто Фернандес («Динамо»)

Фернандес то в ударе, то подставляет. Сюда попал не за саму красную карточку – вторую желтую можно оспорить, а за решения. Фернандес нарушил правила в штрафной площади, подарил «Пари НН» пенальти и надежду на камбэк. Дальше Роберто вышел далеко за пределы штрафной площади и принял соперника на плечо. Это вторая желтая? Судья посчитал, что да. В большинстве «Пари НН» мог даже выиграть, Стоцкий претендовал на дубль.

Александр Филин («Химки»)

Разбил локтем голову Маргасову, заработал пенальти. Дальше у Филина были детские позиционные ошибки на фланге. Маргасов, Нобоа и Юсупов делали в зоне Александра, что было нужно для победы «Сочи». Позже Филин наблюдал, как Мелкадзе падает в штрафной, а действия форварда заставили Идову нарушить правила на другом игроке «Сочи». Писарев в перерыве убрал Филина с поля, чтобы не было удаления и новых ошибок.

Полузащитники

Денис Глушаков («Химки»)

Три последних матча в РПЛ для «Химок» завершились серией поражений с общим счетом 2:10. Глушаков в семи матчах не забивал, не отдавал голевые передачи. Хавбеку уже 35 лет, но пытался вернуться в «Спартак» — с амбициями полный порядок. Как и у Нобоа, который показывает пример правильной игры ветерана. Эквадорец сделал дубль с пенальти в игре против «Химок», а Глушаков не отличился ни в атаке, ни в защите.

Юрий Газинский («Урал»)

Сыграл после перерыва против «Зенита» как пенсионер. Сторожил воздух, избегал контакта с соперниками, которых опорный хавбек должен закрывать. «Зениту» позволили развернуться. Кузяев, Мостовой, Малком и Вендел легко проскочили за спину Газинскому. Странно, когда футболист высокого уровня принимает десяток неправильных позиционных решений за неполный тайм. Юрий всегда был вдали от борьбы.

Михаил Игнатов («Спартак»)

Абаскаль ставил в основу ребят, которые его подводили, вроде Умярова и Игнатова. Но проигранный первый тайм против «Факела» убедил наставника, что слепое доверие не поможет, если футболист не готов. Игнатов не участвует в прессинге, не цепляется за верховые мячи, не находит ударные позиции. Хотя Промес и Соболев делали все, чтобы Михаил не перетрудился. Игнатов не смог увеличить давление на правый фланг чужой обороны, как Зиньковский.

Хорхе Карраскаль ( ЦСКА )

Когда заслужил – хвалим, но в сложной игре против «Ростова» у защитников Зайнутдинова и Гайича больше точных ударов, чем у Карраскаля. Хорхе вообще ни разу не пробил мячом в сторону Песьякова. Кандидат в лидеры ЦСКА заработал желтую карточку – единственное действие, по которому запомнился. У Карраскаля всегда была такая плохая привычка: пропадать, когда нужен. Федотову остается верить, что Хорхе ее перерастет.

Нападающий

Николай Комличенко («Ростов»)

Карпин держал на поле Комличенко почти целый матч. Но Николай заработал предупреждение и ни разу не попал в створ ворот Акинфеева, даже после навеса Уткина. У хозяев были подходы, но оборона ЦСКА чаще закрывала именно Комличенко. Без акцентированной цели в штрафной площади доводить атаки до ударов сложнее. Карпин запомнил только один момент у ворот «Ростова», но хорошие шансы у ворот ЦСКА тоже можно посчитать по пальцам одной руки.

Главный тренер

Николай Писарев («Химки»)

Ругаем Йокановича, что снова упускает верную победу. Но «Динамо» могло и проиграть, и выиграть. А вот «Химки», невзирая на автогол соперника, оставили удручающее впечатление. Писарев не полетел в Сочи из-за простуды, но должен был внимательно разобрать соперника, подготовить команду. Вместо этого надежная месяц назад защита, которая сдержала «Зенит», допустила 23 удара «Сочи» по своим воротам. Пропустили четыре мяча, заработали два пенальти. «Химки» развалили до основания, крепкий середняк деклассирован.

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