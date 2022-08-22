Символическая антисборная 6-го тура. Умяров, удалённые защитники и арбитры с VAR

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сегодня, 21:04

Где футбол – там яркие ошибки.

Вратарь

Гиорги Шелия («Ахмат»)

Сыграл пассивно, пропустил трижды за пару минут. Слово тренеру Талалаеву, который заменил голкипера в перерыве:

Травмы не было. Функция опытного игрока на поле — направление команды. Не думал, что мы можем пропустить за 10 минут три гола. На стандартах нужно было переставить Тимофеева, кричал об этом, но не услышали. Не считаю замену голкипера сверхзаурядной, когда пропускает за тайм три гола. Реакция на замену не понравилась. Есть над чем работать.

Защитники

Дарко Тодорович («Ахмат»)

ЦСКА в контратаках разорвал «Ахмат», в том числе, по флангу Тодоровича. Дарко в конце убрали с поля, пытаясь нащупать ничью. Но до этого оборона Шелии умудрилась допустить голевую комбинацию центральных защитников ЦСКА . Тодорович загулял в том эпизоде. Затем оказался за спиной у Карраскаля, когда колумбиец четко пробил в угол ворот. Только в проходе Мойсеса перед голом Медины босниец не виноват, к тому времени его заменили.

Марк Мампасси («Локомотив»)

Судьи ошиблись, Мампасси не сделал агрессивную отмашку и не лишал игрока «Химок» явной голевой возможности. Но сюда юный защитник попадает, ведь в очередной раз сначала сделал, а потом подумал. Марк был ближе к мячу, мог поставить корпус. Вместо этого запаниковал и принял убийственное решение – выставил руку назад. Зацепил соперника, оставил команду в меньшинстве. Мампасси снова подвел «Локомотив». Еще повезло, что «Химки» выгнали Юрана и развалились.

Виктор Мелехин («Ростов»)

В этом туре наказываем словом юных защитников, но раз им доверяют – спрос, как с взрослых. Мелехин невероятно устал в матче против «Сочи». С одной стороны, не раз сыграл верно. С другой, у Юсупова, Сарвели и Мелкадзе было слишком много свободы. Не всегда Осипенко успевал подстраховать молодого напарника. Виктор к концу матча настолько устал, что за пару минут схватил две желтые карточки. Лишил себя удовольствия сыграть против ЦСКА через неделю.

Брайан Идову («Химки»)

Кто может стать символом неудач «Химок» в защите? Помимо центральных оборонцев, высококлассный фланговый игрок Идову. Брайан против бывшего клуба упустил Живоглядова, а еще слабо работал в атаке. На его фланге был заработан штрафной, после которого забил Камано. Также Идову упустил Керка за спину – Джирано мог сделать дубль. На десерт нигериец из Санкт-Петербурга не встретил Миранчука в концовке – Антон сделал ассист на Марадишвили.

Полузащитники

Наиль Умяров («Спартак»)

В «Спартаке» правильно сделали, что поддержали Умярова. С кем не бывает, ошибся в простой ситуации, хотел отдать пас напарнику, а вывел Тюкавина на ворота. Но более опытный человек не спешит расстаться с мячом, если не контролирует его нормально, находясь лицом к своим воротам. Как правильно сказал Радимов – у Наиля пока много пасов назад, на его позиции надо отрезать соперников передачами.

Андрей Егорычев («Урал»)

Егорычев не реализовал выход один на один. Не хватило скорости и мастерства для удара сразу, обыграл защитника и пробил прямо в голкипера, который успел выйти из ворот. А затем Андрей подарил «Пари НН» шанс на победу над Ганчаренко. Егорычев зачем-то в середине поля наступил на ногу сопернику. Уже имел желтую карточку и грубо сыграл очень далеко от ворот. Соперник воспользовался игрой в большинстве, «Урал» проиграл.

Михаил Игнатов («Спартак»)

Знаем, что молодой, понимаем, что сидел бы на скамейке без травмы Мозеса. Но раз Игнатова выбирают в основу на важнейший матч вместо Зиньковского или Николсона, то Михаил должен себя показывать. Не получается, ведь против «Динамо» у него за 57 минут ни одного удара по воротам, один пас под удар, но при этом брак в передачах в 33 %, хотя даже у форварда Соболева неточные пасы проскакивают реже.

Нападающие

Квинси Промес («Спартак»)

Активность бывает пустой, и статистика Промеса против «Динамо» — яркий пример. Голландца закрыли наглухо. Сиюминутные попытки перейти в глубину, искать мяч, передвинуться на острие не сработали. Шунин точно не герой необычного дерби с победой команды, которая ждала такой развязки в домашнем матче чемпионата 14 лет, ведь защита «Динамо» «скушала» Соболева, Игнатова и Промеса.

Николай Комличенко («Ростов»)

Зачем идти бить пенальти, если на поле есть Полоз, у которого крайне редко случаются промахи с «точки»? Комличенко радовал «Ростов» голами, поскольку Уткин классно подавал мяч ему на голову, но если оценивать действия Николая в игре, то увидите, как ему создают моменты – не может забить, или как сам форвард не замечает напарников. Можно лучше, тем более, команда у Карпина веселая, форвард не на сухом пайке.

Матео Кассьерра («Зенит»)

Куда уж легче соперники? Кержаков мог нанести удар по воротам «Торпедо», если бы поставил себе такую задачу. У Кассьерры из пяти попыток лишь одна в створ, но для того матча пять ударов не достижение – столько же у левого защитника Сантоса. Матео ушел с поля на 68-й минуте, а заменил его человек, который превратил ничью в победу – Сергеев. По сравнению с прошлым сезоном в «Сочи» колумбиец играет намного хуже, хотя напарники вокруг сильнее.

Главный тренер

Николай Писарев («Химки»)

Абаскаль, конечно, не выполнил домашнее задание. Прекрасно знал, каким будет стиль «Динамо», а ключи к чужим дверям не подобрал. Но ни Гильермо, ни многие другие наставники в этом туре не провалились. А вот Писарев разваливает «Химки». Как можно получить команду, которая в четырех турах пропустила трижды, и убить ее защиту? Ладно, с «Ахматом» не нашел слов, было мало времени. Но к «Локомотиву» готовился, а результат плачевный. Причем соперник слабый на старте, много очков потерял. Писарев согласился прийти в клуб, где попечитель уже говорит о его отставке. Главный тренер должен уметь анализировать, отказываться от сомнительных предложений.

Недоумение тура. Работа арбитров с эпизодами VAR