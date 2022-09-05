Символическая сборная 8-го тура РПЛ. Победители «Спартака» и спаситель Шелия

1662407297

вчера, 22:48

В команде немало футболистов «Зенита».

Вратарь

Гиорги Шелия («Ахмат») – возвращение недели

Бабурин исполнил – взял два пенальти подряд, но дважды покинул линию до ударов. С третьей попытки «Ростов» забил победный мяч, Егору не повезло. А вот Шелия выдержал и выиграл. Вот так взрослые дядьки реагируют на ошибки, замену по ходу матча и ссылку в дубль. «Ахмат» потерял второго голкипера из-за красной карточки в прошлом туре, Шелия вернулся в основу. Гиорги взял восемь ударов против «Локомотива» — приговорил формального помощника Комппера к странной отставке, а пропустил вратарь гостей только с пенальти, которого могло не быть.

Защитники

Далер Кузяев («Зенит») – трудолюбие тура

Знаем, что Далер играл правого центрального хавбека, но используем его универсализм при составлении символической команды, отправим на правый фланг в защиту. Кузяев заслужил место здесь именно за работу в отборе, и это сразу после травмы! Прессинговал, страховал Караваева по флангу, успевал смещаться в середину поля. Классный матч от трудолюбивого футболиста.

Деян Ловрен («Зенит»)

Представьте, что «Зенит» не может попасть мячом в сетку ворот Максименко. Например, Ловрен не забивает после стандарта. Десятки подходов, ударов, парочка сэйвов вратаря «Спартака» — пахнет жареным львом и вымученной, но победой Абаскаля. А так именно мяч Ловрена все перевернул и открыл двери к трюку Мостового. Плюс надежная игра Деяна вместе с Родригао – всего одна ошибка, когда забивал Соболев, тоже помогла чемпиону взять три очка.

Бактиёр Зайнутдинов ( ЦСКА )

В матче «армейцев» выбираем не защитника, который отличился голом – Дивеева, а человека, который отчаянно бросался под мячи. Приезд Виллиана означает, что Набабкин может оказаться на скамейке, а вот казахский хавбек, определенный Федотовым в защиту, вряд ли легко отдаст место левого центрального оборонца Фуксу. Бактиёр в порядке, сделал все, чтобы по воротам Акинфеева в Самаре попали лишь дважды за матч.

Дуглас Сантос («Зенит») – стабильность сезона

Похвалим Скопинцева, но Дмитрий играл против «Урала», а Сантос опередил абсолютно всех по созданным моментам против «Спартака». Причем шансы, придуманные Дугласом, были опасными. Защитник пять раз выводил напарников на удары, а весь «Спартак» лишь семь. Бразилец четыре раза отобрал мяч и шесть раз перехватывал. Феноменальные показатели, Сантос перерастает уровень РПЛ .

Полузащитники

Денис Макаров («Динамо») – гол тура

И один из лучших голов всего сезона. Редко видим Макарова в сборной тура, ведь Денис не забивал в РПЛ с декабря прошлого года. Теперь прервал серию из восемнадцати матчей без точных ударов. Домашняя победа над «Уралом» не была легкой для «Динамо», моменты создали – по ударам победили 9:1, но Шунин пропустил от Бикфалви. Так что без красивого выстрела в девятку от Макарова фаворит мог обидно потерять два очка против аутсайдера.

Николай Калинский («Пари НН») – ударник недели

Было очевидно, что Калинский попадет в сборную тура в ближайшее время, хавбек в форме. Мог забить со штрафного, нанес семь ударов по чужим воротам. По иронии судьбы человек, который создал столько моментов для себя, а еще дважды подыгрывал партнерам, забил лишь с пенальти, зато дважды. С первым одиннадцатиметровым можно спорить, если знать современные правила, второй – железный. Оба раза Калинский исполнил приговор очень уверенно.

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Комментатор Генич рассказал, как Эдуард не попал в сборную России, и это фееричная история о квалификации тренеров младших национальных команд. Логики в отказе от Сперцяна не было, никто ведь не заставлял вызывать его постоянно. Теперь поезд ушел, а плеймейкер уходит от РПЛ с каждым сильным матчем. Эдуард создавал моменты против «Сочи», дважды пробил по воротам и забил мяч, который в итоге стал победным.

Андрей Мостовой («Зенит») – настырность тура

Левый вингер петербуржцев делал с обороной «Спартака» что хотел. У Андрея целых 8 ударов по воротам в центральном матче выходных. Причем семь из них точные с победным мячом красивым выстрелом в качестве десерта. Редко один человек семь раз попадает по чужим воротам, невероятно много. «Спартак» не сумел поймать Мостового, его активность — одна из основных причин, почему «Зенит» вовремя забил второй мяч и выиграл.

Нападающие

Джимми Марин («Оренбург») – выбор позиции тура

Марин решил, что грешно проигрывать таким «Химкам», как сейчас. Форвард из Коста-Рики создал пять моментов в матче, в котором его команда поначалу уступала. На его счету четыре удара. Дважды Марин пользовался ошибками соперников – первым среагировал на неудачный выход Лантратова, а в конце матча закрыл прострел на опустевшие ворота в результате удачной контратаки. Осталось пробить мимо Глушакова – Джимми справился.

Олакунле Олусегун («Краснодар»)

Молодой нигериец радует в этом сезоне. Приличное давление на соперников, немного перебор с индивидуальной игрой, но Олакунле учится. Из Геленджика через Данию и Болгарию попал в Краснодар, а теперь это заслуженный игрок основы. Вингер забил важный первый мяч, а потом защитил для «Краснодара» победу – его передача на Сперцяна принесла максимум очков. Если Эдуард сильнейший игрок в команде, то Олусегун – один из самых старательных.

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Сторожук, Талалаев и Галактионов хорошо отработали, но им и соперники помогали. А вот Семак в Москве, где «Зенит» нередко играл 1:1, показал, кто в РПЛ хозяин. Чемпион был лучше до перерыва, хотя подвела реализация. Не был значительно хуже после отдыха. Как обычно, сказалась настырность, сказался класс – Ловрен и Мостовой прочитали голевые атаки лучше всех. Но игру «Зениту» поставил Семак. Накопились вопросы к форвардам, зато нет вопросов к работе лидеров. Оборона ошиблась полтора раза, Промеса закрыли. Без Клаудиньо дошли до чужих ворот. Вендел, Барриос и Сантос в порядке, Кузяев – красавец.

Плотность тура. Пять команд преследуют «Зенит»