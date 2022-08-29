Символическая сборная 7-го тура. Аномалия Игнатьева, упорные Сперцян, Промес и Малком

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сегодня, 12:53

Шикарный состав, звезды плюс работяги.

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

Шунин спас «Динамо», когда отразил удар головой в упор. У него похожая судьба на выходных, как у Песьякова – выручал, когда мог. С той лишь разницей, что Антон пропустил с пенальти и не лучшим образом сложился, когда «Пари НН» забил второй мяч. ЦСКА в первом тайме позволил Песьякову отдохнуть – ни одного удара в створ, но после перерыва пришлось играть на выходах, взять мощный удар Медины и полагаться на удачу, когда свежий Гайч катнул мяч в угол. Сергей одновременно не пропустил, работал и повлиял на результат – один такой вратарь из всех в этом туре.

Защитники

Даниил Денисов («Спартак») – юниор тура

Хавбеку лишь девятнадцать лет, но смело закрывают чужую позицию, легендарную для «Спартака» последнего десятилетия – правого латераля. Денисов обычно не очень хорош в атаках по флангу, легко это понять, сравнивая с Хлусевичем. Но Даниил в конкретно взятом сложном матче в Воронеже – «Факел» забил первым, придумал победный в итоге мяч. Даниил собрался, создал два момента, нанес четыре удара в сторону чужих ворот.

Максим Осипенко («Ростов») – лидер тура

Преступно для зрителей, что матч Карпина против Федотова сыграли без ворот на протяжении значительной части поединка. Активничали по очереди, но без эксцессов – вратари работали надежно, да и линии обороны нечасто грубо ошибались. Понятно, почему эксперт из телевизора выделил Набабкина – смотрел матч со стороны ЦСКА . Но если анализировать вклад в результат, то Осипенко сыграл с Сильяновым, непривычным к центру обороны, и был лидером – точные пасы, отборы, перехваты и 12 выносов мяча от ворот.

Деян Ловрен («Зенит»)

Знаем, что Родригао разок пошел к воротам «Урала» и забил единственным ударом. Бразилец просто удачно подвернулся, когда игра уже была сделана. Тогда как Каштанова и Бикфалви заставили забраковать дикое количество передач и оставили без хороших моментов Кузяев и Ловрен. Деян собрал верх, выиграл 100 % единоборств внизу и трижды читал атаки «Урала». Кержаков в основном скучал – два удара в створ за весь матч.

Дмитрий Стоцкий («Пари НН») – переход тура

Стоцкий как правый латераль точно не заслужил место в сборной, но после замен Галактионова перешел на левый край спасать поединок для «Пари НН». Горели «Динамо» со счетом 0:2. Сначала Дмитрий посмотрел, как Калинский реализовал пенальти, а затем сам оказался на ударной позиции в чужой штрафной площади. Забыли Стоцкого, причем не единожды – именно его удар головой в упор отразил Шунин.

Полузащитники

Малком («Зенит»)

Знаете, сколько раз грозная атака «Зенита» пробила в створ ворот Помазуна до перерыва? Ноль. Но цыплят по осени считают, а для петербуржцев переключаться после ласковых слов Семака в перерыве – норма. Не всегда переключение от плохого к лучшему, но в Екатеринбурге именно Малком сделал разницу. Сначала забил важнейший первый мяч, а спустя десять минут праздновал дубль после передачи Сергеева. Вингер не всегда самый заметный, но класс работает на игрока.

Кристиан Нобоа («Сочи») – ветеран сезона

Повезло сочинцам, что приковали Нобоа контрактными кандалами к пальме. Если бы Кристиан ушел в ЦСКА , как хотел недавно, то команда могла развалиться. А так «Сочи» подчеркнул разницу между клубом, где руководство вмешивается неумело – «Химки», и клубом, где делегировали полномочия нормальным скаутам и тренерам. «Сочи» в форме, Мелкадзе и Сарвели забили по мячу, а до этого Нобоа реализовал два пенальти. Создал еще три момента, бил с игры. Эквадорец в полном порядке.

Эдуард Сперцян («Краснодар») – штрафной тура

Одна из интриг ближайших дней, останется ли Сперцян в Краснодаре или переберется в Москву? Армянскому плеймейкеру надо брать пример с Мхитаряна, который еще в донецком «Металлурге» был уверен, что когда-то сыграет за лондонский «Арсенал». Эдуард растет, крепнет, играет технично и уверенно. Защита «Торпедо» в конце первого тайма прозевала Сперцяна в штрафной площади, технично обыграл Бабурина. Чуть позже хавбек шикарно реализовал штрафной. Эдик в РПЛ ненадолго.

Квинси Промес («Спартак») – неистовость сезона

Десять голов в семи матчах последними пасами и ударами. Семь голевых ударов – Промес лучший снайпер сезона. Против «Факела», когда в Воронеже запахло жареным, выручили россияне. Но в концовке поединка Промес сначала совершил фирменный проход с роскошным ударом в ближнюю девятку, а затем с правого фланга выкатил мяч на пустые ворота Рыбусу.

Нападающие

Джон Кордоба («Краснодар»)

Класс работает, как у Малкома – Кордоба начал сезон ужасно, а включился, лишь когда понял, что вряд ли уедет в Бундеслигу. Джон был активным, бил издали, уводил за собой защитников, отдал голевую передачу на Сперцяна, а позже богатырским ударом головой после навеса Рамиреса обрадовал себя и краснодарцев. Этот гол обезопасил «Краснодар», когда «Торпедо» отыграл один мяч.

Иван Игнатьев («Локомотив») – сенсация тура

Между первым и третьим голами Игнатьева против «Оренбурга» прошло одиннадцать минут. Между первым и третьим голами Ивана до этого проходили 36 матчей РПЛ . К двадцатой минуте молодой форвард получил столько же мячей, как за длительный период мучений в футболках предыдущих клубов. Можно шутить по этому поводу, но стоит признать – РПЛ выиграет, если Игнатьев возьмется за ум. Гол после ассиста вратаря Худякова хорошо объясняет таланты 23-летнего хулигана. К слову, у Игнатьева еще и ассист есть.

Главный тренер

Гильермо Абаскаль («Спартак»)

В первом тайме «Факел» создал два момента и забил. «Спартак» не играл ужасно, но действовали неправильно, уступали. В перерыве вышли Чернов и Зиньковский вместо Умярова и Игнатова. Активно отработал Зиньковский, после его попыток ударить мяч удачно отскакивал к Зобнину и Денисову. Попытки Василенко усилить атаку не сработали. Литвинов в опорной зоне, куда перешел, сыграл прилично. В конце «Спартак» дожал упрямого соперника – победа 4:1 после замен Абаскаля. И с голом Рыбуса, который заменил беднягу Зиньковского, джокер тура получил травму плеча.

Чудо недели. Проснулись нападающие