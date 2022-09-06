ПСЖ обыграл «Ювентус» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
На 5-й минуте счёт в игре открыл нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. На 22-й минуте Мбаппе оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. На 53-й минуте «Ювентус» сумел отыграть один мяч благодаря голу Уэстона МакКенни.
В другом матче группы H «Бенфика» обыграла «Маккаби» из Хайфы.
Бразилец, если брать вкупе, более полезен сейчас в Париже. нежели Килиан.
Бразилец, если брать вкупе, более полезен сейчас в Париже. нежели Килиан.