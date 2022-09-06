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Дубль Мбаппе принёс ПСЖ победу над «Ювентусом»

вчера, 23:52
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ПСЖ обыграл «Ювентус» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 5-й минуте счёт в игре открыл нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. На 22-й минуте Мбаппе оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. На 53-й минуте «Ювентус» сумел отыграть один мяч благодаря голу Уэстона МакКенни.

В другом матче группы H «Бенфика» обыграла «Маккаби» из Хайфы.

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Все комментарии
Наталья Петровна
Наталья Петровна
сегодня в 03:50
В этот вечер трансуха был доволен
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 01:53, ред.
Юве слаб даже в своей лиге, не обыграть их на своём поле миллионному проекту было бы стыдно.
Miles Morales
Miles Morales
сегодня в 01:21
2015 год. Персофаны месси пишут,что месси моложе и обгонит Роналду через пару лет по голам в ЛЧ. А время шло Роналду укреплял позиции,а месси получал по щам(2-8 Бавария).))
Неэгоист
Неэгоист ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:43
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Неэгоист (раскрыть)
    сегодня в 00:38
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Неэгоист (раскрыть)
      сегодня в 00:37
      Месси в Манчестер Юнайтед даже столько не сделал бы, что сделал Роналду, после возвращения.
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
      сегодня в 00:35
      Этот Месси пропал сегодня.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
      сегодня в 00:34, ред.
      Да ладно ! Лео с Юве наоборот ну оооочень скромно отыграл..., можно сказать на порядок ниже своих возможностей. День вообще сегодня был не его.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      сегодня в 00:25, ред.
      Очень хочется, чтобы и в этом сезоне "ПСЖ" не стал победителем ЛЧ. Есть что-то неуловимо неприятное и в действиях всей команды, и в действиях лидеров: Мбаппе, Неймара, Рамоса. И не только в этом матче, но и в прошлогодних лигочемпионских. Убеждён, что если кого - то из первых двух либо Месси на поле не будет, игра парижан рассыплется, как карточный домик.Только игра аргентинца не вызывает нареканий и по - прежнему надёжна и эстетична.
      allemz
      allemz ответ Неэгоист (раскрыть)
      сегодня в 00:20
        h_a_k_k_e_r
        h_a_k_k_e_r ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        сегодня в 00:19
        Да там много, кто лучше был, но вратарь вытащил 100%-ные голы. Он затащил победу больше, чем этот эгоист. Я к тому, что Мбаппе поймал «звезду» конкретную, ПСЖ еще поплачет с ним.
        Неэгоист
        Неэгоист ответ allemz (раскрыть)
        сегодня в 00:18
          allemz
          allemz ответ Неэгоист (раскрыть)
          сегодня в 00:16, ред.
          Он предвидит даже дебют Холанда за Реал мол МС это трамплин)))
          Неэгоист
          Неэгоист ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
          сегодня в 00:15
            ПЕТЛЯ
            ПЕТЛЯ ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
            сегодня в 00:15, ред.
            По мне лучшим был Неймар: голевую шедеврально отдал, соперника на карточки сажал, да и в атаке креатива от него было намного больше, чем от "лягушонка", - один пас пяткой на Месси был самым эстетичным элементом сегодня (имхо).

            Бразилец, если брать вкупе, более полезен сейчас в Париже. нежели Килиан.
            Неэгоист
            Неэгоист
            сегодня в 00:12
            Походу сейчас все матчи будут неинтересными... Может только последний тур... При таком графике и ЧМ в ноябре красивого и самоотверженного футбола мы не увидим... Все будут беречь силы... Ватоката будет много...
            h_a_k_k_e_r
            h_a_k_k_e_r
            сегодня в 00:11
            Почему Мбаппе лучший игрок матча? Да, забил 2 гола, но сколько он запорол моментов? Как по мне Доннарумма лучший, а Килиан эгоист еще тот, все тянул на себя - ПСЖ еще повезло, что победили. Менять нужно не Месси, а Мбаппе.
            95-shishani-95
            95-shishani-95
            сегодня в 00:09, ред.
            Такому слабому Ювентусу совсем чуть-чуть не хватило, чтоб увезти очко из столицы Франции. Мбаппе такую звезду поймал, что "не видит никого дальше носа". Столько моментов загубил, где можно спокойно покатить на партнёров под 100% моменты. Зачем такой игрок нужен был катарцам? И кстати, почему Месси сегодня не играл? Когда играли против команд Лиги фермеров, Месси забивал и отдавал голевые передачи. Но как только появился чуть более сильный соперник "сбитый лётчик" Ювентус, так сразу Месси пропал. Неймар тоже, как обычно, нырял много, вместо того, чтоб играть, как он умеет.
            ПЕТЛЯ
            ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
            сегодня в 00:08
            И не тебе одному.
            allemz
            allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
            сегодня в 00:08
            Первые 30 минут давали мне основания на подобный прогноз)
            ПЕТЛЯ
            ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
            сегодня в 00:07
            Отрадно то, что Юве, при всех своих явных и неявных болячках, всё-таки не Клермоном оказался )
            амурец
            амурец
            сегодня в 00:05
            ПСЖ хоть и обыграл Ювентус но не скажу что очень уверенно, Мбаппе конечно хорошо но уж больно индиаидуалист, а Неймар мололец, а ведь от него хотели избавиться, а избавляться надо совершенно от другого
            allemz
            allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
            сегодня в 00:02
            Начали они действительно как команда с серьезными амбициями, а закончили как ПСЖ)))
            Nazi
            Nazi
            сегодня в 00:02
            Мбаппе свинья... Мог выкатить 100 процентный ассист на Неймара, ан нет, хет трик захотел.. Эгоись чертов.

            Париж был хорош, но защита все то же дно...

            В любом случае с первой победой над Юве.
            ПЕТЛЯ
            ПЕТЛЯ
            вчера в 23:59
            У Галтье отлегло, думаю...

            Победить победили, но команды играющие с такой расхлябанностью ЛЧ не выигрывают.
            3ton
            3ton ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
            вчера в 23:59
            С таками деньгами уже о футболе думаешь меньше .
            Джиперс Криперс
            Джиперс Криперс ответ 3ton (раскрыть)
            вчера в 23:58
            Такой контракт не на пользу ему
            BagioR
            BagioR
            вчера в 23:56
            Просто псж решили что 2 голов хватит.
            3ton
            3ton ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
            вчера в 23:56
            Словил звезду
            Джиперс Криперс
            Джиперс Криперс
            вчера в 23:55
            Мбаппе эгоист. Походу, играет только ради своей статистики.
            Гость
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