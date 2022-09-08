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Глушенков: «Не удивлюсь, если Осинькин возглавит сборную»

сегодня, 12:35

Футболист «Крыльев Советов» Максим Глушенков поделился мнением о работе с тренерами Игорем Осинькиным и Доменико Тедеско.

У Осинькина своеобразный подход к тренировочному процессу. Он каждому очень тщательно разжёвывает тактические действия на поле. Теории идут по часу, потом можем выйти на поле — и у нас будет тактика на час. Детально разбираем, кто что делает, куда бежит, кому отдаёт. Мне кажется, таких тренеров немного в России. Удивлюсь ли, если он года через три возглавит сборную? Нет. Повторюсь, это очень хороший специалист.

У кого были самые сложные тренировки в карьере? В каждом периоде были трудные тренировки. А затем спустя время смотришь — и понимаешь, что там цветочки были по сравнению с тем, как работаешь сейчас. Но вообще вспоминаются сборы с Тедеско в «Спартаке». Очень серьёзные нагрузки — и по объёму, и по интенсивности. Всё вместе. Плюс там ещё жара была. Может, та же работа при «+15» градусах была бы не такой тяжёлой. Но тогда было очень трудно.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 13:49
Вполне по силам
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 13:18
У нас тренеров,много добротных,работать только не дают,многие хозяева и другие думают,это как на велосипед,сел и поехал,здесь не так,тут время надо!!и много др нюансов!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:12
Зачем это ему надо. У сборной есть тренер.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:11
Ему есть куда работать и с Крыльями. Два очка от красной зоны.
Максим Горелов
Максим Горелов
сегодня в 12:57
Сборную ЦАР по горным лыжам?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Иван Стаканов (раскрыть)
сегодня в 12:46
Поскольку сборная в обозримом будущем никому нужна не будет, то должность тренера такой сборной символическая. А Осинькин любит реальную работу и делает её прекрасно. Поэтому никуда из КС Я не пойдет
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 12:41
Карпин вроде неплохо справляется с возглавлением. На данном ветке истории особо ничего и не нужно...
Гость
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