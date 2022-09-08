Глушенков: «Не удивлюсь, если Осинькин возглавит сборную»

Футболист «Крыльев Советов» поделился мнением о работе с тренерами и Доменико Тедеско.

У Осинькина своеобразный подход к тренировочному процессу. Он каждому очень тщательно разжёвывает тактические действия на поле. Теории идут по часу, потом можем выйти на поле — и у нас будет тактика на час. Детально разбираем, кто что делает, куда бежит, кому отдаёт. Мне кажется, таких тренеров немного в России. Удивлюсь ли, если он года через три возглавит сборную? Нет. Повторюсь, это очень хороший специалист.

У кого были самые сложные тренировки в карьере? В каждом периоде были трудные тренировки. А затем спустя время смотришь — и понимаешь, что там цветочки были по сравнению с тем, как работаешь сейчас. Но вообще вспоминаются сборы с Тедеско в «Спартаке». Очень серьёзные нагрузки — и по объёму, и по интенсивности. Всё вместе. Плюс там ещё жара была. Может, та же работа при «+15» градусах была бы не такой тяжёлой. Но тогда было очень трудно.