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Семак: «Важно, что мы смогли сохранить костяк состава»

сегодня, 12:06

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак доволен работой клуба в это трансферное окно.

Думаю, всё нормально. Важно, что мы смогли сохранить костяк состава. Какие-то игроки ушли, какие-то пришли. Учитывая реалии, изменения, которые мы сделали, помогают нам двигаться вперед. Могло быть хуже, могло быть лучше. В целом неплохо.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Иван Стаканов (раскрыть)
сегодня в 14:25
А чужой денюжкой (государственной) распоряжаться не только легко, но и приятно. Да и откаты никто не отменял. Там возле Зенита человек 100 газпромовский хорошо кормятся ( все в штате, советники, помощники, консультанты, инспектора и пр)
Бубнин
Бубнин
сегодня в 14:06
Давление в газовых магистралях помогает нам двигаться.
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сегодня в 13:30
Семак много болтает.
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:16
Денюшкой тоже нужно уметь распоряжаться)
В этом Зенит стабильный клуб.
Другое дело, что последняя продажа была аж в 2019 году...
Это конечно печаль.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Иван Стаканов (раскрыть)
сегодня в 12:48
Поправлю. Самый денежный клуб, поэтому проблем нет и не будет.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 12:38
Самый стабильный клуб в этом плане..
Только вот Кассьера пока кубковый форвард. Не хватает решалы, какими были Дзюба и Азмун.
Родригао как влитой, поэтому жалко Чистякова.

В целом,Зенит заменил все детали пазла.
Ждем когда прорвет Кассьеру.
Сп62
Сп62
сегодня в 12:24
Хороший костяк - на две команды.
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