Семак: «Важно, что мы смогли сохранить костяк состава»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак доволен работой клуба в это трансферное окно.
Думаю, всё нормально. Важно, что мы смогли сохранить костяк состава. Какие-то игроки ушли, какие-то пришли. Учитывая реалии, изменения, которые мы сделали, помогают нам двигаться вперед. Могло быть хуже, могло быть лучше. В целом неплохо.
В этом Зенит стабильный клуб.
Другое дело, что последняя продажа была аж в 2019 году...
Это конечно печаль.
В этом Зенит стабильный клуб.
Другое дело, что последняя продажа была аж в 2019 году...
Это конечно печаль.
Только вот Кассьера пока кубковый форвард. Не хватает решалы, какими были Дзюба и Азмун.
Родригао как влитой, поэтому жалко Чистякова.
В целом,Зенит заменил все детали пазла.
Ждем когда прорвет Кассьеру.
Только вот Кассьера пока кубковый форвард. Не хватает решалы, какими были Дзюба и Азмун.
Родригао как влитой, поэтому жалко Чистякова.
В целом,Зенит заменил все детали пазла.
Ждем когда прорвет Кассьеру.