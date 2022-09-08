Семак: «Важно, что мы смогли сохранить костяк состава»

Главный тренер «Зенита» доволен работой клуба в это трансферное окно.

Думаю, всё нормально. Важно, что мы смогли сохранить костяк состава. Какие-то игроки ушли, какие-то пришли. Учитывая реалии, изменения, которые мы сделали, помогают нам двигаться вперед. Могло быть хуже, могло быть лучше. В целом неплохо.