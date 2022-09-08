Мостовой: «Может, через пару лет мы увидим Кварацхелию в топ-клубе»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой похвалил за его игру в матче «Наполи» — «Ливерпуль».

Никто не может понять, что происходило с обороной «Ливерпуля» в первом тайме. Как можно оправдать такой счет? Но так бывает. Не забывайте, что еще был один момент у Хвичи. Хвича здорово показал себя. Мы же видим, как он здорово начал в чемпионе. Удивительно, что момент, который он не смог реализовать в первом тайме, в предыдущей игре он спокойно забил. С таким преимуществом легче играть. Может, через пару лет мы увидим Хвичу в топ-клубе, хотя и «Наполи» тоже хорошая команда.