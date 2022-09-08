Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2022/2023

Мостовой: «Может, через пару лет мы увидим Кварацхелию в топ-клубе»

сегодня, 10:38
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)4 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой похвалил Хвичу Кварацхелию за его игру в матче «Наполи» — «Ливерпуль».

Никто не может понять, что происходило с обороной «Ливерпуля» в первом тайме. Как можно оправдать такой счет? Но так бывает. Не забывайте, что еще был один момент у Хвичи. Хвича здорово показал себя. Мы же видим, как он здорово начал в чемпионе. Удивительно, что момент, который он не смог реализовать в первом тайме, в предыдущей игре он спокойно забил. С таким преимуществом легче играть. Может, через пару лет мы увидим Хвичу в топ-клубе, хотя и «Наполи» тоже хорошая команда.

Все новости
Газизов: «Цель на сезон? Сохранить „Уфу“»
Сегодня, 14:53
Колосков: «Для российского футбола будет большим ударом пропуск Евро-2024»
Сегодня, 13:58
Ломаев: «Стоит задача выступить минимум не хуже, чем в прошлом сезоне»
Сегодня, 13:27
Масалитин оценил вызов Чалова в сборную
Сегодня, 12:55
Глушенков: «Не удивлюсь, если Осинькин возглавит сборную»
Сегодня, 12:35
Семак: «Важно, что мы смогли сохранить костяк состава»
Сегодня, 12:06
Сортировать
Все комментарии
vova505
vova505 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 14:14
Я тоже удивился
makkie
makkie
сегодня в 14:08
Через пару лет хотелось бы увидеть Мостового хотя бы в роли помощника тренера ))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:09
Для мостового Напрли уже не топ клуб.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:17
Главное чтобы запал не пропал
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:11
Хороший люля-кебаб из Арсенала он помог сделать. Играет так, что травму может получить на раз. Играл все таки в нашем чемпионате поэтому всего хорошего ему!
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 11:03
он уже в топ-команде, которая постоянно выступает в ЛЧ
Penokkio
Penokkio
сегодня в 10:55
Наполи уж посостоятельнее будет команда, чем мостовская Сельта))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:55
Время покажет
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:44
Все может быть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 