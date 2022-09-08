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Опубликован список претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

вчера, 15:40

В УЕФА опубликовали список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Список номинантов:

Нападающий Лерой Сане («Бавария») — 1 гол и 1 голевая передача в матче с «Интером»;

Нападающий Роберт Левандовски («Барселона») — 3 гола в игре с «Викторией» Пльзень;

Полузащитник Пётр Зелински («Наполи») — 2 гола и 1 голевая передача во встрече против «Ливерпуля»;

Нападающий Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 2 гола в матче с «Ювентусом».

Матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся на следующей неделе.

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Все комментарии
Ванечка
Ванечка
вчера в 18:30
Я бы выбрал Левандовски
протон
протон
вчера в 18:06
Может не в тему, но я скажу. Сколько голевых отдал Дембеле на Лëву? Я думаю сейчас в футболе лишь одна связка сильнее чем это. А если бы нашёлся третий вышла бы новая трио. Но тут надо чтобы Фати форму набрал или Рафинья как-то привык на левом фланге, но или Торрес чуть-чуть подправит прицел.
Левандовски был хорош, но у Мбаппе соперник посерьезнее был и голы технически сложные с лета. Я бы отдал Зелинькому с точки зрения важности результата, но медийно он не распиарен.
Elliada
Elliada
вчера в 17:56
Зелински заслужил. Всё-таки играл против Ливерпуля. А поляк громил какую-то Викторию
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:13
Зелинский выдал супер матч против Ливерпуля, и как по мне именно поляк заслужил звание лучшего игрока недели.
А еще лично мне очень понравилась игра левого защитника Загребского Динамо Роберта Любичича! Для меня этот игрок открытие! Он просто съел на своем фланге одного из лучших правых защитников Риса Джеймса!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 17:10, ред.
Если бы Килиан выкатил на Неймара, то бразилец и сам в топ-4 попасть мог, подвинув того же Сане.

P.S. И почему в списке претендентов нет Холланда, мне тоже непонятно. Те же 2 гола, что и у Мбаппе, причём в гостях. Ну а если б Юве сравнял во 2-м тайме, то постоянные транжирства "лягушонка" и вовсе 100 процентно аукнулось бы ПСЖ.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:50
Я бы отдал голос Зелински, но получит, наверное Левандовски за трешку.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:14
Получит поляк.
Nazi
Nazi
вчера в 16:05, ред.
Зелински или Мбаппе.. Они играли против топов.. Уж извините меня болельщики Интера..

Если б Киллиан выкатил на Неймара, то он бы однозначно победил. А теперь Зелински выглядит предпочтительнее.
амурец
амурец
вчера в 15:59, ред.
Из пртендентов наверное Мбаппе либо Зелински Левандовски хорош но класс соперников разный, как и у Сане, так что уровень ПСЖ и Ювентуса соорезмеримы, а уж тем более победа Наполи над Ливером а Барселона и Бввария на голову выше были своих соперников
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:56
Эти все заслужили
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:49
Я за Мбаппе,он был хорош!
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