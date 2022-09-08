Опубликован список претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

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вчера, 15:40

В УЕФА опубликовали список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Список номинантов:

Нападающий («Бавария») — 1 гол и 1 голевая передача в матче с «Интером»;

Нападающий («Барселона») — 3 гола в игре с «Викторией» Пльзень;

Полузащитник («Наполи») — 2 гола и 1 голевая передача во встрече против «Ливерпуля»;

Нападающий ( ПСЖ ) — 2 гола в матче с «Ювентусом».

Матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся на следующей неделе.