Опубликован список претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

В УЕФА опубликовали список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Список номинантов:
Нападающий Лерой Сане («Бавария») — 1 гол и 1 голевая передача в матче с «Интером»;
Нападающий Роберт Левандовски («Барселона») — 3 гола в игре с «Викторией» Пльзень;
Полузащитник Пётр Зелински («Наполи») — 2 гола и 1 голевая передача во встрече против «Ливерпуля»;
Нападающий Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 2 гола в матче с «Ювентусом».
Матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся на следующей неделе.
P.S. И почему в списке претендентов нет Холланда, мне тоже непонятно. Те же 2 гола, что и у Мбаппе, причём в гостях. Ну а если б Юве сравнял во 2-м тайме, то постоянные транжирства "лягушонка" и вовсе 100 процентно аукнулось бы ПСЖ.
P.S. И почему в списке претендентов нет Холланда, мне тоже непонятно. Те же 2 гола, что и у Мбаппе, причём в гостях. Ну а если б Юве сравнял во 2-м тайме, то постоянные транжирства "лягушонка" и вовсе 100 процентно аукнулось бы ПСЖ.
А еще лично мне очень понравилась игра левого защитника Загребского Динамо Роберта Любичича! Для меня этот игрок открытие! Он просто съел на своем фланге одного из лучших правых защитников Риса Джеймса!!!
А еще лично мне очень понравилась игра левого защитника Загребского Динамо Роберта Любичича! Для меня этот игрок открытие! Он просто съел на своем фланге одного из лучших правых защитников Риса Джеймса!!!