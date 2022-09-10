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Головин рассказал, что нового привнёс Карпин в сборную России

сегодня, 10:50

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что нового в игру сборной России привнёс Валерий Карпин.

Запомнились слова Валерия Георгиевича, когда он пришел: «Мы хотим не просто получить три очка, а именно играть в футбол. Мы можем выиграть или проиграть — но хочу, чтобы моя команда не боялась играть». Чтобы защитник не боялся отдать рискованную передачу между линиями, которую могут перехватить — но, если она пройдет, то приведет к нашему опасному моменту. «Не хочу видеть, чтобы мы тряслись и выбивали мячи верхом и по аутам. В Европе люди не боятся играть, уровень у вас есть, и моя задача — чтобы вы не боялись», — говорил Карпин.

В матче отбора против Хорватии был страх? В том-то и дело. После игры в Сплите Карпин и спросил: «О чем мы разговаривали? Почему вы вышли — и опять то же самое?» Наверное, давило то, что нас устраивала ничья. Все думали: лучше неярко сыграю, зато не ошибусь, и мы пройдем дальше. Это и привело к такой игре и такому результату.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:25
Потому что вас годами воспитывали в ощущении вторичности.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 11:12
Ничего он не принес. Где сборная то?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:59
Веру он принес.
Гость
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