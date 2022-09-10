Головин рассказал, что нового привнёс Карпин в сборную России

Полузащитник «Монако» рассказал, что нового в игру сборной России привнёс .

Запомнились слова Валерия Георгиевича, когда он пришел: «Мы хотим не просто получить три очка, а именно играть в футбол. Мы можем выиграть или проиграть — но хочу, чтобы моя команда не боялась играть». Чтобы защитник не боялся отдать рискованную передачу между линиями, которую могут перехватить — но, если она пройдет, то приведет к нашему опасному моменту. «Не хочу видеть, чтобы мы тряслись и выбивали мячи верхом и по аутам. В Европе люди не боятся играть, уровень у вас есть, и моя задача — чтобы вы не боялись», — говорил Карпин.

В матче отбора против Хорватии был страх? В том-то и дело. После игры в Сплите Карпин и спросил: «О чем мы разговаривали? Почему вы вышли — и опять то же самое?» Наверное, давило то, что нас устраивала ничья. Все думали: лучше неярко сыграю, зато не ошибусь, и мы пройдем дальше. Это и привело к такой игре и такому результату.