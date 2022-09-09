Маньяков: «Последнее слово в вопросах трансферов в „Спартаке“ за Абаскалем»

Известный футбольный менеджер Александр Маньяков рассказал, почему московский «Спартак» остановил свой выбор на защитнике .

Точно знаю, что у «Спартака» был шорт‑лист из трех кандидатов на позицию центрального защитника. В итоге выбор остановили на Мевле. Он хорошо известен в России, адаптирован к нашей лиге. В данных условиях это неплохой вариант: взяли недорого понятного футболиста. Зимой, когда ситуация в руководстве стабилизируется, уже можно ждать трансферов другого качества.

Клуб был ограничен в финансах, это связано с переходом «Спартака» к новому акционеру. Пока нет понимания, кто именно утверждает трансферный бюджет. Раньше при Федуне можно было выйти за рамки заложенной изначально суммы, если подвернется классный вариант. Сейчас с этим сложнее, поэтому бюрократическая проволочка не позволила взять более статусного игрока на эту позицию. Последнее слово в переходных фазах менеджмента при трансферах остается за Абаскалем, который уже успел зарекомендовать себя в «Спартаке».