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Головин: «В детстве мечтал не о „Реале“ или „Барсе“, а о сборной России»

сегодня, 09:49

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о развитии своей карьеры.

Есть ли решения в карьере, о которых я жалею? Вообще нет. Очень рад, что мне не о чем жалеть и думать: как же я так решил? В различных ситуациях много людей говорили мне множество разных, порой противоположных вещей. И я понимал, и меня предупреждали, что так и будет. Просто надо понимать, что у каждого — свое мнение, но отвечать за мои решения все равно только мне. К чему душа лежала — так и поступал.

Могу ли уже назвать свою карьеру успешной? Мне хочется выиграть титул в Европе. Чемпионат или Кубок. Сказать, что есть цель перейти в мировой топ-клуб, не могу. Это назову бонусом к успешной карьере: получится — хорошо, не получится — не проблема. «Монако» — тоже топ-клуб. Да, не «Реал», «Ман Сити» и «Барселона», там уже супертоп. Но все равно команда очень высокого уровня.

Мечтал ли в детстве о «Реале» или «Барселоне»? Помню, в детстве в Ленинске-Кузнецком у пацанов все время была ругань между «Реалом» и «Барсой». Фанаты двух этих клубов делились примерно поровну. Они даже общались внутри своих групп. Когда начиналось класико, садились двумя кучками. Я не был ни с теми, ни с другими. У меня почему-то все время была мечта — играть за сборную России. Даже, когда маленький был, мама записывала на диктофон, когда я говорил: «Мам, накопи деньги, я скоро поеду в сборную играть!»

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:12
Головин самый заметный игрок нашей сборной, ему бы поменьше травмироваться.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:49
Красавчик паренёк . Удачи тебе и всех благ.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 10:32
Лучший российский игрок со времён Аршавина
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:30
Ясное дел, потому что за ту сборную играли Мостовой и Карпин, которые рвали Реал и барсу, а ещё играли Аленичев, Ковтун, Никифоров, Ширко и другие легенды
drug01
drug01
сегодня в 10:10
Вот это мечта
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:07
Скромно но со вкусом
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:03
Ну не всем же мечтать о Реале....
Союзник противников
Союзник противников ответ dfhr9949jqha (раскрыть)
сегодня в 09:58
"Сбытие мечт" абсолютный характер не носит-всего помаленьку.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:57
Вот общими мазками и обрисовал корни "успехов" нашего футбола,закладываемые в пацанах с детского возраста.
dfhr9949jqha
dfhr9949jqha
сегодня в 09:53
одна мечта сбылась, а вторая?...
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