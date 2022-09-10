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Зайнутдинов: "Карпин объяснял женам игроков «Ростова», какую еду готовить»

сегодня, 00:57

Полузащитник московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.

«Карпин — настолько топовый тренер, что он на базе собирал жен футболистов и просил их готовить своим мужьям правильную еду вечером, чтобы игроки не набирали вес», — заявил Зайнутдинов.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:18, ред.
Ну какой из Карпина топ-тренер?
Он слишком самовлюблён и постоянно дергается.
Его текущая цель доказывать что-то Спартаку.
А ещё у него налицо комплекс Дзюбы
jzujk73c5tkd
jzujk73c5tkd
сегодня в 05:05
У Карпина мания величия
протон
протон ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 04:22
В день раз ем, ночью плотно, ни что не помогает. 140 кг уже, рост 2 с кепкой.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 03:56
Позже 18 часов не ешь. Каша манная, гречневая, овсяная, с ладошку, кусочек черного хлеба, запиваешь кефиром, не сладким чаем, или соком без сахара. Сила воли и терпение в помощь. Если нет силы воли, просишь, чтобы тебя отправили в реанимацию, желательно с сотрясением мозга. Жрать не будешь по любому т.к тошнилово будет славное. В общем выбор есть. Удачи).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:47
Жрать, не жрать вечером и какую еду, для этого топовость не нужна. Топовость в голове у самих игроков должно быть. Все им няньки подавай.
протон
протон
сегодня в 01:18
Рецепт в студию! Как раз для меня и моего веса.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:03
Ну и правильно. Всё как и должно быть.
Гость
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