Полузащитник московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.
«Карпин — настолько топовый тренер, что он на базе собирал жен футболистов и просил их готовить своим мужьям правильную еду вечером, чтобы игроки не набирали вес», — заявил Зайнутдинов.
Он слишком самовлюблён и постоянно дергается.
Его текущая цель доказывать что-то Спартаку.
А ещё у него налицо комплекс Дзюбы
Он слишком самовлюблён и постоянно дергается.
Его текущая цель доказывать что-то Спартаку.
А ещё у него налицо комплекс Дзюбы