Зайнутдинов: "Карпин объяснял женам игроков «Ростова», какую еду готовить»

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сегодня, 00:57

Полузащитник московского ЦСКА поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером «Ростова» и сборной России .

«Карпин — настолько топовый тренер, что он на базе собирал жен футболистов и просил их готовить своим мужьям правильную еду вечером, чтобы игроки не набирали вес», — заявил Зайнутдинов.