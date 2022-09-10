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Жирков: «Смешно было наблюдать за происходящим в „Химках“»

сегодня, 14:42

Бывший футболист «Химок» Юрий Жирков высказался о ситуации с частой сменой тренеров в подмосковном клубе.

Смешно было наблюдать за происходящим в «Химках». Почему смешно? А вам не смешно было? Думаю, всем смешно. Не знаю, мне нечего сказать.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 16:40
Это смех сквозь слёзы.
протон
протон
сегодня в 15:51
Юра, такого с 1890 года не видел, конечно ему смешно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:00
Никогда не видел улыбающегося Юру Жиркова.
ez7wb42jdvrv
ez7wb42jdvrv
сегодня в 14:47
какой же тут смех...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:46
Она и плачет,и хохочет,
хоть пустота,а всё ж клокочет.
Есть криминальный эпизод:
Исправно денежки куёт.
Гость
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