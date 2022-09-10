Жирков: «Смешно было наблюдать за происходящим в „Химках“»

Бывший футболист «Химок» высказался о ситуации с частой сменой тренеров в подмосковном клубе.

Смешно было наблюдать за происходящим в «Химках». Почему смешно? А вам не смешно было? Думаю, всем смешно. Не знаю, мне нечего сказать.