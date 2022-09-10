Жирков: «Смешно было наблюдать за происходящим в „Химках“»

Бывший футболист «Химок» Юрий Жирков высказался о ситуации с частой сменой тренеров в подмосковном клубе.
Смешно было наблюдать за происходящим в «Химках». Почему смешно? А вам не смешно было? Думаю, всем смешно. Не знаю, мне нечего сказать.
Бывший футболист «Химок» Юрий Жирков высказался о ситуации с частой сменой тренеров в подмосковном клубе.
Смешно было наблюдать за происходящим в «Химках». Почему смешно? А вам не смешно было? Думаю, всем смешно. Не знаю, мне нечего сказать.
хоть пустота,а всё ж клокочет.
Есть криминальный эпизод:
Исправно денежки куёт.
хоть пустота,а всё ж клокочет.
Есть криминальный эпизод:
Исправно денежки куёт.