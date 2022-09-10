Мелкадзе: «3 титула за 18 лет — это мало для „Спартака“»

Нападающий «Сочи» высказался об уходе из «Спартака» Леонида Федуна.

Заранее никаких же новостей не было. Я с ребятами из клуба общаюсь, но ни разу не слышал от них, что он хочет уйти. Потом бах – выходит новость. Я был в шоке. Сначала в это не поверил, начал проверять и в итоге убедился. Но все бывает. 18 лет – это целая эпоха «Спартака».

Три титула за 18 лет — это мало? Для такой команды, как «Спартак» — да. Мне кажется, там и пять было бы мало. По-хорошему, надо было бы больше. Но он же не футболист. Может быть, он назначал не то руководство.

Мог бы «Спартак» выиграть больше за эти годы? Мне кажется, да. Даже в тот год, когда с Тедеско заняли второе. Он проиграли по сути только «Зениту». Если бы они выиграли, то догнали бы Питер.