Мелкадзе: «3 титула за 18 лет — это мало для „Спартака“»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался об уходе из «Спартака» Леонида Федуна.
Заранее никаких же новостей не было. Я с ребятами из клуба общаюсь, но ни разу не слышал от них, что он хочет уйти. Потом бах – выходит новость. Я был в шоке. Сначала в это не поверил, начал проверять и в итоге убедился. Но все бывает. 18 лет – это целая эпоха «Спартака».
Три титула за 18 лет — это мало? Для такой команды, как «Спартак» — да. Мне кажется, там и пять было бы мало. По-хорошему, надо было бы больше. Но он же не футболист. Может быть, он назначал не то руководство.
Мог бы «Спартак» выиграть больше за эти годы? Мне кажется, да. Даже в тот год, когда с Тедеско заняли второе. Он проиграли по сути только «Зениту». Если бы они выиграли, то догнали бы Питер.
А почему не говорят о том, что Спартак больше и не заслужил. А если брать чемпионство в сезоне 2016/17 то оно скорее всего было чисто случайное, а Суперкубок России в 2017 был выигран не без помощи судьи.
Вот с кубком России 2022 спорить не буду, там всё честно было, если не считать подарка от Фомина, но то чисто игровой момент.
У руководства Спартака на первой месте стояла популярность, а результаты уже потом.
А почему не говорят о том, что Спартак больше и не заслужил. А если брать чемпионство в сезоне 2016/17 то оно скорее всего было чисто случайное, а Суперкубок России в 2017 был выигран не без помощи судьи.
Вот с кубком России 2022 спорить не буду, там всё честно было, если не считать подарка от Фомина, но то чисто игровой момент.
У руководства Спартака на первой месте стояла популярность, а результаты уже потом.
Кубок Соли 2012
Чемпион России 2017
Кубок Пари матч 2021
Кубок России 2022
Кубок Соли 2012
Чемпион России 2017
Кубок Пари матч 2021
Кубок России 2022