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Мелкадзе: «3 титула за 18 лет — это мало для „Спартака“»

сегодня, 11:18

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался об уходе из «Спартака» Леонида Федуна.

Заранее никаких же новостей не было. Я с ребятами из клуба общаюсь, но ни разу не слышал от них, что он хочет уйти. Потом бах – выходит новость. Я был в шоке. Сначала в это не поверил, начал проверять и в итоге убедился. Но все бывает. 18 лет – это целая эпоха «Спартака».

Три титула за 18 лет — это мало? Для такой команды, как «Спартак» — да. Мне кажется, там и пять было бы мало. По-хорошему, надо было бы больше. Но он же не футболист. Может быть, он назначал не то руководство.

Мог бы «Спартак» выиграть больше за эти годы? Мне кажется, да. Даже в тот год, когда с Тедеско заняли второе. Он проиграли по сути только «Зениту». Если бы они выиграли, то догнали бы Питер.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:04
Мелкадзе последнее время стал очень словоохотлив! Засуетился, задергался, пытается обратить на себя побольше внимания! Уходя - уходи!
Брулин
Брулин
сегодня в 12:49
А сколько за это время ( помимо футболистов) обеспечили себе "светлое" будущее.
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 12:36
Ничего, нормально, если стряхнуть с истории пыль и нафталин, то можно наслаждаться бОльшими титулами.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:02
Вот все говорят, что «3 титула за 18 лет — это мало для „Спартака“»
А почему не говорят о том, что Спартак больше и не заслужил. А если брать чемпионство в сезоне 2016/17 то оно скорее всего было чисто случайное, а Суперкубок России в 2017 был выигран не без помощи судьи.
Вот с кубком России 2022 спорить не буду, там всё честно было, если не считать подарка от Фомина, но то чисто игровой момент.
У руководства Спартака на первой месте стояла популярность, а результаты уже потом.
ABir
ABir
сегодня в 11:57
Бывают чёрные полосы, бывают белые. У большинства российских клубов за всю историю нет и одного трофея.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:56
Грузин сейчас больше озабочен бегством из России.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:34
Кто то не умет считать.....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Бoрат (раскрыть)
сегодня в 11:29
Кубок Соли, два или три Кубка Премьер. Всего 6-7 Кубков, получается)
Союзник противников
Союзник противников ответ Бoрат (раскрыть)
сегодня в 11:28
Ещё был негласный титул "Чемпион Москвы".А уж что стоит самопровозглашённый титул "Народная команда"!!! Так что продолжаем "скрести по сусекам".
Бoрат
Бoрат
сегодня в 11:24
Странно, я насчитал четыре титула:
Кубок Соли 2012
Чемпион России 2017
Кубок Пари матч 2021
Кубок России 2022
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