«Хочется ещё поиграть». Жирков — о возможном завершении карьеры

Бывший футболист сборной России высказался относительно возможного завершения карьеры.

Не знаю, закончил ли с большим футболом. Один раз я со сборной России закончил, но потом пришлось играть (смеётся). Не знаю, как обернётся. Есть ли возможность сыграть в Медиалиге? Они вроде скоро уже начинают. Зовут, пока нечего сказать.