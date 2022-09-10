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«Хочется ещё поиграть». Жирков — о возможном завершении карьеры

сегодня, 13:54

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался относительно возможного завершения карьеры.

Не знаю, закончил ли с большим футболом. Один раз я со сборной России закончил, но потом пришлось играть (смеётся). Не знаю, как обернётся. Есть ли возможность сыграть в Медиалиге? Они вроде скоро уже начинают. Зовут, пока нечего сказать.

От клубов ФНЛ были предложения. Что касается РПЛ, я даже ни с кем не разговаривал на этот счёт, если честно. Когда я скажу, что закончил с футболом? Прям так и сказать? Пусть будет, как будет. Может, меня через полгода позовут куда-то играть. В тот же «Тамбов», ещё куда-то. Так сейчас сложно сказать. Посмотрим, как на Кубке Легенд поиграю. Когда приеду домой, встану на следующий день, может, можно ещё поиграть. Конечно, хочется поиграть ещё. Бывает, что кто-то против тебя.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:06
Юра, а как же внуки? Старший скоро в садик пойдёт, а дед всё на полях пропадает, небось и не помнит уже, как ты выглядишь))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:48
Чертовски хочется работать!
drug01
drug01
сегодня в 14:39
Есть силы и главное желание тогда играй!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:09
Юра завязывай!
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 14:09
Играй, Юрий.
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