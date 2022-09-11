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Бускетс уйдёт из «Барселоны» в 2023 году

сегодня, 12:26

Серхио Бускетс намерен покинуть «Барселону» следующим летом.

Срок действующего контракта капитана «Барселоны» рассчитан до лета 2023 года. Каталонцы хотели снизить зарплатную ведомость и предложили ему отложить получение части денег при условии продления соглашения еще на один год, однако Бускетс отказался.

Бускетс не собирается подписывать с «Барселоной» новый контракт. Летом 2023 года он хочет перейти в клуб из МЛС. Игрок больше не хочет идти на уступки, так как считает, что приложил уже достаточно усилий ради клуба.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 14:30
Симуляции были много лет назад и то очень мало,посмотрел ты видео 10 летней давности и думаешь что это было сегодня утром.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 13:50
Пора ..
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:43
В принципе все делает правильно...
Gelious
Gelious
сегодня в 12:57
За пределами Барселоны мало кто всерьез считает его лучшим, но сложно спорить, что карьера вышла легендарной. Еще бы без симуляций, и еще лучше вышла бы репутация
n5mkeqbgk3st
n5mkeqbgk3st
сегодня в 12:56
Ещё есть время поиграть
Брулин
Брулин
сегодня в 12:54
Бускетс точно заслужил право покинуть клуб на своих условиях. Пусть наслаждается пенсией в МЛС, американцы хоть посмотрят, как можно игрой управлять.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:51
Это его право
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:48
Давно уже пора
Elliada
Elliada
сегодня в 12:44
Правильно делает. Барселона просила игроков пойти на уступки, чтобы погасить долги. Но вместо этого покупают новых игроков. Сколько можно терпеть?
nxrckd7rhtd7
nxrckd7rhtd7
сегодня в 12:42
До сих пор икают после Месси - сожрал гном все деньги вперёд на много лет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:26
Надо уйти сильно хлопнув дверью!
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