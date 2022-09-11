Бускетс уйдёт из «Барселоны» в 2023 году

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сегодня, 12:26

намерен покинуть «Барселону» следующим летом.

Срок действующего контракта капитана «Барселоны» рассчитан до лета 2023 года. Каталонцы хотели снизить зарплатную ведомость и предложили ему отложить получение части денег при условии продления соглашения еще на один год, однако Бускетс отказался.