Бускетс уйдёт из «Барселоны» в 2023 году

Серхио Бускетс намерен покинуть «Барселону» следующим летом.
Срок действующего контракта капитана «Барселоны» рассчитан до лета 2023 года. Каталонцы хотели снизить зарплатную ведомость и предложили ему отложить получение части денег при условии продления соглашения еще на один год, однако Бускетс отказался.
Бускетс не собирается подписывать с «Барселоной» новый контракт. Летом 2023 года он хочет перейти в клуб из МЛС. Игрок больше не хочет идти на уступки, так как считает, что приложил уже достаточно усилий ради клуба.