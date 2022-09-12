Радимов — о «Спартаке»: «Три серьёзных матча – ноль очков. Совпадение?»

Бывший футболист «Зенита» отреагировал на поражение «Спартака» от «Ростова».

Голы, которые забивал «Ростов», пришли после прессинга. И сейчас многие команды это будут использовать. Потому что выход через центр поля у «Спартака» немного авантюрный, надо владеть мячом хорошо, но если у тебя в центре поля играет Умяров, то как ты это сделаешь? «Спартак» уже сейчас на пятом месте. Хотя три тура назад говорили, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Но я тогда уже говорил – какое чемпионство? Не может играть в такую игру команда, у которой нет исполнителей. Дальше красно-белым предстоит игра с «Зенитом» на Кубок, мы можем представить, что их ожидает. Потом – раненый «Локомотив». Запаса прочности у «Спартака» нет точно, все становится на свои места.

Мне хочется, чтобы «Спартак» составлял конкуренцию. Это для РПЛ было бы интересно. Но, повторюсь, не вижу я запаса прочности. «Факел», «Оренбург», «Урал» — это не «Ростов», «Динамо» и «Зенит». Три серьезных матча – ноль очков. Совпадение? Каждый пусть сам для себя решает. А еще когда там матч у Джикии и Соболева в Медиалиге?

Я думаю, просто Джикии и Соболеву сейчас не до футбола, они только при счете 1:4 умудрились создать гол в чужие ворота, а в остальном тот же Комличенко над Джикией просто издевался, все мячи принял, развернул… Сейчас же надо готовиться к Медиалиге, а болельщикам «Спартака» запастись терпением и ждать, когда она закончится. Я просто плохо представляю, чтобы Малком, Мостовой, Кузяев и Миша Кержжаков думали сейчас о Медиалиге, а не о чемпионате России…