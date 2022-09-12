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Радимов — о «Спартаке»: «Три серьёзных матча – ноль очков. Совпадение?»

сегодня, 12:59

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на поражение «Спартака» от «Ростова».

Голы, которые забивал «Ростов», пришли после прессинга. И сейчас многие команды это будут использовать. Потому что выход через центр поля у «Спартака» немного авантюрный, надо владеть мячом хорошо, но если у тебя в центре поля играет Умяров, то как ты это сделаешь? «Спартак» уже сейчас на пятом месте. Хотя три тура назад говорили, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Но я тогда уже говорил – какое чемпионство? Не может играть в такую игру команда, у которой нет исполнителей. Дальше красно-белым предстоит игра с «Зенитом» на Кубок, мы можем представить, что их ожидает. Потом – раненый «Локомотив». Запаса прочности у «Спартака» нет точно, все становится на свои места.

Мне хочется, чтобы «Спартак» составлял конкуренцию. Это для РПЛ было бы интересно. Но, повторюсь, не вижу я запаса прочности. «Факел», «Оренбург», «Урал» — это не «Ростов», «Динамо» и «Зенит». Три серьезных матча – ноль очков. Совпадение? Каждый пусть сам для себя решает. А еще когда там матч у Джикии и Соболева в Медиалиге?

Я думаю, просто Джикии и Соболеву сейчас не до футбола, они только при счете 1:4 умудрились создать гол в чужие ворота, а в остальном тот же Комличенко над Джикией просто издевался, все мячи принял, развернул… Сейчас же надо готовиться к Медиалиге, а болельщикам «Спартака» запастись терпением и ждать, когда она закончится. Я просто плохо представляю, чтобы Малком, Мостовой, Кузяев и Миша Кержжаков думали сейчас о Медиалиге, а не о чемпионате России…

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 14:45, ред.
Нет,не совпадения!!! Полностью поддержую!!
Capral
Capral
сегодня в 14:38
На сегодняшний день, к великому моему сожалению, ДИНАМО не может считаться серьезным соперником. Убитая команда, с измучинными людьми, обескровленная потерей половины состава и брошенная позорным бегством недотренера. Но, даже такая команда победила Спартак. Ну а матчи Спартака с Зенитом и Ростовом- лишь доказательство того, что ГТ Спартака такой же проходимец, как тот, что работает сейчас в Герте или тот, что убивает Локомотив....
Boricku
Boricku
сегодня в 14:16, ред.
По игре воротников и защитников, видно что команда сливает тренера, что бы не ждать , ещё три проигрыша, пора заменить тренера .
Capral
Capral ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 14:09
Спартак достоин возрождения, но случится это только тогда, когда на тренерском мостике будет стоять настоящий тренер, а не временный карьерист....
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:56
Скорей закономерность, рано радовались возрождению Спартака
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:50
А вы никогда не думали, кому интересно ваше мнение? Но мы же его слушаем....
True Story
True Story
сегодня в 13:44
Древний мем, но актуален как никогда)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:44
Миллер :
Три матча-ровно 0 очков???
Нам нужно много "Спартаков"!!!
Но в суете текущих бурь
сгодится даже "Оренбург"...
старина
старина
сегодня в 13:28
Ну хоть какая то радость в жизни для буланова.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 13:19
Чтобы расчистить авгиевы конюшни в один день, Гераклу пришлось развернуть течении рек в другую сторону. Вы хотите, чтобы от последствий результата правления Федуна прямо сейчас команда выздоровела?

У клуба нет конкурентоспособных игроков для борьбы с Зенитом. С теми же Динамо, ЦСКА и Сочи может быть сопоставим состав, но тут на первый план выходит мотивация. А какой она будет, коли как перчатки меняются тренеры и тебе каждый раз заново приходится выучиваться тактически. Да ещё постоянные склоки в руководстве клуба не добавляют бодрости духа.

Но в чём-то Радимов и прав. Эта игрушка с Медиалигой должна быть лишь игрушкой, и не мешать основной работе. А то Джикия уже уверовал, что он топ-защитник по меркам РПЛ и уверенно покатился в середняки.
makkie
makkie
сегодня в 13:14
Радимов тот ещё эксперт.
Зачем нам знать его мнение? Пусть Зенит обсуждает, а лучше тренирует...
memphis
memphis
сегодня в 13:12
Зенит придет в Медиалигу и там тоже всех купит
x49e8xydck8m
x49e8xydck8m
сегодня в 13:07
очень разносторонние ребята...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:05
Зачем у буланова спрашивать что-то...
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