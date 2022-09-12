Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Балахнин: «„Ростов“ закономерно переиграл „Спартак“»

сегодня, 13:00
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о матче против «Спартака» (4:2).

Считаю, что «Ростов» абсолютно закономерно обыграл «Спартак», тут вообще без вопросов. По всем статьям «Ростов» оказался сильнее. Команда Карпина была хороша в таких аспектах, как тактика и функциональная готовность, Абаскаль ничего не мог поделать с этим. Думаю, что Валерий Георгиевич особенно настроил ребят на «Спартак», они вчера были лучшими на каждом участке поля. Было приятно смотреть за командой. Перспективы нынешнего «Ростова»? Команда должна быть в пятерке, но все также будет зависеть от конкурентов, все еще могут прибавить. Чемпионат нас ждет длинный и все может быть. Но сейчас «Ростов» на ходу, на команду приятно смотреть.

Все новости
Иванов: «Кокорин закопал карьеру переходом в „Спартак“»
Сегодня, 14:42
Быстров: «Навязать борьбу „Зениту“ может не только „Спартак“»
Сегодня, 14:00
Калачев: «Когда выигрываешь у „Спартака“, всегда приятно»
Сегодня, 13:55
Гурцкая: «„Химки“ – это „Кривое зеркало“, а Терюшков – Петросян»
Сегодня, 13:41
Гурцкая: «Бразильцы „Зениту“ нужны для того, чтобы один человек кайфовал»
Сегодня, 13:31
Радимов — о «Спартаке»: «Три серьёзных матча – ноль очков. Совпадение?»
Сегодня, 12:59
Все комментарии
y49pm3j8zkat
y49pm3j8zkat
сегодня в 14:15
Тут он прав
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:56
Счёт на табло, как говорят
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:04
Не поспоришь
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 