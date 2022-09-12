Балахнин: «„Ростов“ закономерно переиграл „Спартак“»

Экс-главный тренер «Ростова» поделился мнением о матче против «Спартака» (4:2).

Считаю, что «Ростов» абсолютно закономерно обыграл «Спартак», тут вообще без вопросов. По всем статьям «Ростов» оказался сильнее. Команда Карпина была хороша в таких аспектах, как тактика и функциональная готовность, Абаскаль ничего не мог поделать с этим. Думаю, что Валерий Георгиевич особенно настроил ребят на «Спартак», они вчера были лучшими на каждом участке поля. Было приятно смотреть за командой. Перспективы нынешнего «Ростова»? Команда должна быть в пятерке, но все также будет зависеть от конкурентов, все еще могут прибавить. Чемпионат нас ждет длинный и все может быть. Но сейчас «Ростов» на ходу, на команду приятно смотреть.