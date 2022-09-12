Матчи 5-го и 6-го тура Кубка России перенесены

Сегодня, 12 сентября, состоялось общее собрание клубов РПЛ . Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Общее собрание клубов РПЛ рассмотрело возможные изменения регламента Мир РПЛ и календаря РПЛ и Кубка России.



Клубы поддержали предложение РФС и проголосовали за оптимизацию регулирования процедуры составления календаря. Было рассмотрено несколько вариантов изменений регламента чемпионата.