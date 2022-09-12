Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Кубок 2022/2023

Матчи 5-го и 6-го тура Кубка России перенесены

сегодня, 17:19

Сегодня, 12 сентября, состоялось общее собрание клубов РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Общее собрание клубов РПЛ рассмотрело возможные изменения регламента Мир РПЛ и календаря РПЛ и Кубка России.

Клубы поддержали предложение РФС и проголосовали за оптимизацию регулирования процедуры составления календаря. Было рассмотрено несколько вариантов изменений регламента чемпионата.

Одобренный большинством голосов клубов вариант означает, что календарь чемпионата должен приниматься общим собранием Лиги и утверждается исполкомом (Бюро исполкома) РФС, а расписание игровых туров (даты и время начала матчей) сможет определять администрация РПЛ.

По второму вопросу большинство клубов выступили за продление первой части сезона за счёт проведения матчей 5-6-го тура Фонбет Кубка России (путь РПЛ) после 20 ноября в связи с двумя запланированными матчами сборной России.

Точные даты 5-6-го тура Кубка России будут определены позднее.

Все новости
СлухиВ декабре «Зенит» проведёт контрольный матч с клубом из Ирана
Сегодня, 17:46
Сборная России объявила расписание сентябрьского сбора
Сегодня, 13:56
Член исполкома РФС: «В Боснии есть люди, которые хотят сыграть с Россией»
10 сентября
УЕФА одобрил матч России с Боснией и Герцеговиной
09 сентября
Россия сыграет товарищеский матч против Боснии и Герцеговины
09 сентября
ОфициальноМатчи 7-го тура АПЛ перенесены из-за смерти королевы Елизаветы II
09 сентября
Сортировать
Все комментарии
dok66
dok66
сегодня в 18:39
Ну и ладно .
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:13
И так охрененно тяжёлый график, а тут ещё киргизы с иранцами, а потом глядишь с боснийцами договорятся , вообще на износ получается!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 17:51
после 20 ноября??? если не ошибаюсь с 15го ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. кто вообще будет в эти дни смотреть кубок России и тем более мёрзнуть на стадионе? напридумывали формат кубка, что даже сейчас не понятно никому кто куда попадёт и не проще ли занять в группе 3е место и двинуться путём пфл и фнл? сложно было 18 команд сделать в рпл и не мучиться? там есть рубин, балтика, алания, енисей...вместо этого теперь ломают голову куда запихнуть игры 5го и 6го тура кубка...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 17:42
Устали пацаны. Понимаю...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:33
Похоже наши игроки тоже решили помянуть королеву Великобритании ....
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 17:31
Вполне нормально играть в ноябре, заодно наглядно сравним уровень Кубка с ЧМ.
hfhyw5n2g224
hfhyw5n2g224
сегодня в 17:27
Да пёс с ним
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 17:26
Так будет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 