Матчи 5-го и 6-го тура Кубка России перенесены

Сегодня, 12 сентября, состоялось общее собрание клубов РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Общее собрание клубов РПЛ рассмотрело возможные изменения регламента Мир РПЛ и календаря РПЛ и Кубка России.
Клубы поддержали предложение РФС и проголосовали за оптимизацию регулирования процедуры составления календаря. Было рассмотрено несколько вариантов изменений регламента чемпионата.
Одобренный большинством голосов клубов вариант означает, что календарь чемпионата должен приниматься общим собранием Лиги и утверждается исполкомом (Бюро исполкома) РФС, а расписание игровых туров (даты и время начала матчей) сможет определять администрация РПЛ.
По второму вопросу большинство клубов выступили за продление первой части сезона за счёт проведения матчей 5-6-го тура Фонбет Кубка России (путь РПЛ) после 20 ноября в связи с двумя запланированными матчами сборной России.
Точные даты 5-6-го тура Кубка России будут определены позднее.