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Гальтье: «Неймар создаёт моменты. Это художник»

сегодня, 17:29

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье высоко отозвался о нападающем команды Неймаре.

У Неймара появилась осознанность, в прошлом сезоне он выходил на поле реже и был менее эффективен. У него очень большие цели. Он своевременно прошел предсезонку, набрав хорошую форму. Неймар был готов. Уверен, в отпуске он хорошо работал.

Мы со штабом сразу решили создать для него оптимальные условия. Неймар создает моменты. Он много забивает и участвует в качестве ассистента. Это художник. Он очень полезен для команды, когда его физические и психологические кондиции. В этом секрет игры Неймара. Он много работает на команду. Это касается не только атаки, но и его стремления помогать в обороне.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 17:46
В том-то и дело, что Неймар слишком хорош. И это задевает Мбаппе, который хочет всегда быть в центре внимания. В этом сезоне Мбаппе исключительно замыкатель, 0 голевых передач. Неймар и Месси больше на команду играют. Мбаппе нужно взяться за ум, если хочет в ЛЧ дальше 1/8 финала дойти. Ювентус мог наказать ПСЖ за жадность Мбаппе, но им немного не хватило.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:41
Похоже Неймар взялся за ум...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:31
Ага художник - передвижник!
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