Гальтье: «Неймар создаёт моменты. Это художник»

Главный тренер ПСЖ высоко отозвался о нападающем команды Неймаре.

У Неймара появилась осознанность, в прошлом сезоне он выходил на поле реже и был менее эффективен. У него очень большие цели. Он своевременно прошел предсезонку, набрав хорошую форму. Неймар был готов. Уверен, в отпуске он хорошо работал.

Мы со штабом сразу решили создать для него оптимальные условия. Неймар создает моменты. Он много забивает и участвует в качестве ассистента. Это художник. Он очень полезен для команды, когда его физические и психологические кондиции. В этом секрет игры Неймара. Он много работает на команду. Это касается не только атаки, но и его стремления помогать в обороне.